La presidenta del Parlamento alemán garantizó su apoyo a Ucrania durante su visita oficial a Kiev

El liderazgo alemán busca sostener el apoyo internacional pese a la atención global en otras crisis

Julia Klöckner y Volodimir Zelensky
Julia Klöckner y Volodimir Zelensky mantuvieron un encuentro bilateral en Kiev (@ZelenskyyUa)

La presidenta del Parlamento alemán, Julia Klöckner, reiteró el compromiso de Alemania con Ucrania y su apoyo político, militar, financiero y humanitario durante una visita oficial a Kiev.

Esta declaración, realizada ante la Rada Suprema ucraniana, se produjo en un momento en que la atención internacional está dividida entre la guerra en Medio Oriente y la persistente ofensiva rusa contra Ucrania.

“No estamos perdiendo de vista a Ucrania, al contrario”, expresó la presidenta del Bundestag, quien se convirtió en la primera autoridad parlamentaria alemana en dirigirse al pleno ucraniano.

Julia Klöckner, política alemana, interviene
Julia Klöckner, política alemana, interviene durante una reunión oficial, destacando su compromiso en el diálogo internacional. (@ZelenskyyUa)

Además, subrayó que ninguna democracia debe aceptar la negación del derecho a existir de un Estado vecino y, por ese motivo, Alemania sostiene su respaldo integral a Ucrania en todos los planos.

Alemania ha comprometido 11.500 millones de euros en asistencia militar a Ucrania para 2026, incluyendo sistemas de defensa antiaérea Iris T y baterías Patriot.

Alemania enviará baterías Patriot a
Alemania enviará baterías Patriot a Ucrania como parte del nuevo paquete de ayuda militar (EFE)

Este monto constituye el mayor apoyo financiero de Berlín a Kiev hasta la fecha y está orientado a reforzar la capacidad defensiva ucraniana frente a la ofensiva rusa.

Como parte de la agenda oficial, Klöckner mantuvo un encuentro bilateral con Volodimir Zelensky en Kiev. El mandatario valoró especialmente la decisión alemana y señaló que este compromiso financiero se centra en fortalecer la defensa ucraniana en un contexto de ataques sostenidos.

Volodimir Zelensky agradeció el respaldo
Volodimir Zelensky agradeció el respaldo militar y financiero de Alemania a Ucrania (@ZelenskyyUa)

Por otro lado, la presidenta del Parlamento alemán y el presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk, rindieron homenaje a los soldados ucranianos caídos en el Muro del Recuerdo, un acto que simbolizó el reconocimiento al sacrificio realizado por el pueblo ucraniano.

Stefanchuk calificó el memorial como un recordatorio permanente del precio de la independencia nacional y la seguridad europea, y subrayó que cada fotografía de los caídos representa un llamado a la solidaridad internacional.

Julia Klöckner y Ruslan Stefanchuk
Julia Klöckner y Ruslan Stefanchuk rindieron homenaje conjunto a los soldados ucranianos caídos (@r_stefanchuk)

En las reuniones mantenidas en Kiev, Zelensky remarcó el papel de Alemania en el fortalecimiento de la infraestructura energética ucraniana y en el avance de reformas clave para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

El jefe de Estado manifestó su gratitud por el apoyo sostenido durante los años de conflicto y resaltó que el respaldo financiero y técnico de Berlín es fundamental para la estabilidad nacional.

El presidente ucraniano remarcó el
El presidente ucraniano remarcó el papel de Alemania en la reconstrucción e infraestructura energética (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / ContactoPhoto)

En paralelo, el gobierno ucraniano mantuvo contactos con Austria para fortalecer la cooperación energética y garantizar el suministro de equipos esenciales durante la temporada invernal.

Además, avanzaron las conversaciones con la Unión Europea sobre el proceso de adhesión, con la visita a Kiev de la comisaria Marta Kos, quien abordó cuestiones de reformas y reconstrucción en medio de la persistencia de los desafíos bélicos.

La presencia de Marta Kos
La presencia de Marta Kos en Kiev reafirmó el compromiso europeo con la recuperación ucraniana (Reuters)

Para cerrar su visita, Klöckner reiteró ante las autoridades ucranianas el respaldo de su país: “Alemania ha estado y seguirá estando al lado de Ucrania”, aseguró la presidenta del Parlamento alemán.

(Con información de AFP)

