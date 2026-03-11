Mundo

El déficit presupuestario de Rusia en enero y febrero casi alcanza la meta anual para 2026

Los datos publicados por el Ministerio de Finanzas muestran una brecha fiscal significativa en los primeros meses del año, generada por la disminución de los ingresos energéticos y el aumento de los egresos estatales

Guardar
El déficit presupuestario de Rusia
El déficit presupuestario de Rusia para enero y febrero de 2025 alcanza los 3,45 billones de rublos, casi igualando la previsión de todo 2026. (Reuters)

El déficit del presupuesto federal de Rusia para enero y febrero alcanzó los 3,45 billones de rublos (43.585 millones de dólares), lo que casi alcanza el total previsto para todo 2026, que se debe a una disminución de los ingresos por petróleo y gas, informó este miércoles el diario Kommersant.

En los dos primeros meses del año el déficit ascendió al 1,5% del PIB, los ingresos fueron de 4,8 billones de rublos (60 millones de dólares), mientras que los gastos totalizaron 8,2 billones de rublos (100 millones de dólares), según cifras publicadas el martes por el Ministerio de Finanzas.

El déficit previsto para 2026 es de 3,8 billones de rublos (48 millones de dólares), el 1,6% del PIB.

En 2025 el déficit en enero y febrero fue de 2,4 billones de rublos (30 millones de dólares), en 2024 fue de 1,1 billones de rublos (14 millones de dólares).

El presidente ruso, Vladimir Putin.
El presidente ruso, Vladimir Putin.

Los ingresos presupuestarios para los dos primeros meses del año cayeron un 10,8% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que los gastos subieron un 5,8%.

El Ministerio de Hacienda lo explica por “la pronta conclusión de los contratos y el pago anticipado de ciertos gastos contratados” y promete que “los altos niveles de déficit (...) no afectarán a los objetivos para el conjunto de 2026”.

Sin embargo, aumentaron los ingresos que no supusieron ventas de petróleo ni de gas un 4,1% debido al aumento impositivo, principalmente del IVA, que subió con la entrada del año dos puntos porcentuales, hasta el 22%.

A su vez, los ingresos por venta de petróleo y gas cayó un 47,1% en comparación con las cifras de 2025 y se situaron en 0,8 billones de rublos (10 millones de dólares), algo que se explica por las sanciones internacionales impuestas a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022, entre ellas las últimas impuestas por Estados Unidos a finales del año pasado contra las petroleras Lukoil y Rosneft.

Una vista muestra una estación
Una vista muestra una estación de bombeo de petróleo en las afueras de Almetievsk, en la República de Tartaristán, Rusia. 14 de julio de 2025. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

También influye la caída de precio del crudo de los Urales y el fortalecimiento del rublo, algo desventajoso para las exportaciones en total.

Según el Ministerio de Economía el barril de crudo de los Urales se vendió a 41 dólares por barril en enero y a 44,6 dólares por barril en febrero, frente a los 59 dólares presupuestados.

A causa de las sanciones, Rusia se ve obligada a vender su petróleo rebajado de precio, llegando a los 30 dólares por barril.

Debido a la caída de los ingresos por este lado, Finanzas se ha visto forzado a retirar los ahorros en divisas del Fondo Nacional de Bienestar para cubrir el déficit, por lo que a 1 de marzo quedaban 4 billones de rublos (50 millones de dólares) en la parte líquida de la hucha después de retirar 244.000 millones de rublos (3.071 dólares) en febrero y 155.000 (1.951 dólares) en enero.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Rusiadéficit presupuestarioMinisterio de Finanzaseconomía

Últimas Noticias

Israel denunció el régimen de Irán lanza misiles balísticos y drones desde zonas civiles densamente pobladas

Las Fuerzas de Defensa señalan que esta práctica incrementa el peligro para quienes residen en esos entornos, recomendando a la población mantenerse alejada de puntos empleados para actividades militares

Israel denunció el régimen de

Un carguero tailandés fue atacado cerca del Estrecho de Ormuz: rescataron a 20 marineros y hay tres desaparecidos

La Armada omaní está a cargo del operativo para salvar a los tripulantes del Mayuree Naree e informó que está realizando esfuerzos por los que aún no han sido encontrados

Un carguero tailandés fue atacado

EEUU instó a sus ciudadanos en Iraq a abandonar el país: “Es la mejor opción”

La Embajada estadounidense en Bagdad emitió una alerta de seguridad urgente ante la amenaza de Irán y milicias aliadas. Recomendó salir por rutas terrestres ante el cierre del espacio aéreo iraquí

EEUU instó a sus ciudadanos

EEUU asegura haber destruido casi toda la capacidad nuclear de Irán durante la ofensiva conjunta con Israel

El enviado de la Casa Blanca en Medio Oriente, Steve Witkoff, señaló que la postura de Teherán durante las conversaciones diplomáticas fue interpretada por Washington como una negativa a alcanzar un acuerdo pacífico

EEUU asegura haber destruido casi

El equipo de futbol femenino de Irán quedó varado en Malasia tras la deserción de seis jugadoras en Australia

Las jugadoras están alojadas en un hotel en la capital malasia, donde la Confederación Asiática ha anunciado respaldo y solicita respeto por la privacidad, mientras se determina cuándo retornarán a su país de origen

El equipo de futbol femenino
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Seguridad, narcotráfico y crimen en

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de marzo: novedades al momento

¿Oportunidad de ir al Mundial 2026? Andrés Gudiño responde y envía apoyo a Malagón tras su lesión

Hallazgo histórico: qué se sabe sobre el tiburón de 399 años encontrado en Groenlandia

Fuerzas Militares confirmaron la muerte de ‘Richard’, enlace de las estructuras de ‘Iván Mordisco’ en Cauca, durante operación en Ituango, Antioquia

Una planta automotriz volvió a parar su producción por una nueva caída en la demanda interna y la exportación

INFOBAE AMÉRICA
Irán quiere más caos: promueve

Irán quiere más caos: promueve que el barril de petróleo llegue a 200 dólares

Hamás felicita a Irán por la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo

Un buque griego es atacado cerca del estrecho de Ormuz sin causar víctimas

Perú espera alcanzar casi 20.000 millones de dólares en proyectos público-privados en 2026

Hijo menor de Mugabe negociará un pacto culpabilidad por intento de asesinato en Sudáfrica

ENTRETENIMIENTO

Liza Minnelli revela los malos

Liza Minnelli revela los malos tratos de Gene Hackman tras la muerte del actor: “Era absolutamente grosero”

Mickey Rourke desechó la ayuda de sus seguidores y la justicia de Los Ángeles lo desalojó

La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando

Rachel Zegler sigue sin entender las críticas por su casting en el remake de ‘Blancanieves’: “Me niego a asimilarme por la comodidad de los demás”