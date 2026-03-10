La hermana de Kim Jong-un amenazó a Corea del Sur por las maniobras militares con EEUU: “Tendrá terribles consecuencias”

Kim Yo Jong, hermana del presidente de Corea del Norte Kim Jong Un. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, Archivo)

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha alertado este martes de “terribles consecuencias” por las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, unas palabras que llegan tan solo un día después de que ambos países pusieran en marcha actividades de este tipo en las inmediaciones de la península de Corea.

En este sentido, ha lamentado que el mundo atraviesa un “momento crítico a nivel de seguridad”, al tiempo que ha arremetido contra “actos temerarios por parte de enemigos internacionales”, los cuales “solo llevarán a la destrucción de la estabilidad en la región”.

Las maniobras, que incluyen unos 18.000 efectivos de las fuerzas estadounidense y surcoreanas, se extenderán durante unos diez días, con ejercicios aéreos, terrestres y marítimos. “No se trata de un juego militar sino de un simulacro de guerra agresiva que avanza mientras se planea una confrontación con Corea del Norte”, ha aseverado Kim en un comunicado recogido por la agencia estatal norcoreana KCNA.

“Los enemigos siguen llamándolo anual y defensivo, pero da igual cuál sea la justificación o cuáles sean los elementos de esta maniobra coordinada, hay una clara naturaleza de confrontación en este simulacro de guerra puesto en marcha por los países más hostiles a las puertas de Corea del Norte”, ha apuntado.

Es por ello que ha hecho hincapié en que esto “podría acarrear terribles consecuencias”. “Los enemigos no deberían poner a prueba nuestra paciencia, voluntad y capacidad. Vamos a observar de cerca estas violaciones de la seguridad”, ha manifestado, no sin antes aclarar que “se intentará contrarrestar cualquier amenaza estratégica a la seguridad del Estado”.

“Seguiremos convenciendo a los enemigos de nuestra capacidad de contención y su fatalidad. Contaremos con un poder de destrucción terrible, ante el cual el enemigo no será capaz de responder”, ha sostenido Kim, que ha subrayado que “la reciente crisis geopolítica global y los complejos acontecimientos internacionales demuestran que todas las maniobras militares de las tropas de campo (...) no presuponen distinción entre defensa y ataque, entrenamiento y guerra real”.

Soldados del ejército estadounidense y surcoreano participan en un ejercicio conjunto de cruce de río, parte del entrenamiento militar anual Escudo de la Libertad, en Yeoju, Corea del Sur. REUTERS/Kim Hong-Ji

El ejercicio anual Freedom Shield, que arrancó el lunes con la participación de unos 18.000 efectivos, resultará en una “mayor destrucción de la estabilidad de la región” en un contexto de “crisis geopolíticas recientes a nivel global”, dijo Kim en un comunicado.

La poderosa hermana del mandatario norcoreano, Kim Jong-un, advirtió además que los “enemigos” Corea del Sur y Estados Unidos “nunca deberían probar nuestra paciencia”.

Pyonyang clausuró el mes pasado un Congreso clave de su partido único, durante el que reafirmó el rumbo nuclear del hermético país entre la promesa de ampliar su arsenal atómico.

En este contexto, Kim Yo-jong afirmó que el país asiático convencerá “constante y repetidamente” a sus enemigos de su “capacidad de disuasión bélica y de su fatalidad”.

Corea del Norte ha reaccionado con dureza en el pasado a estas maniobras, que considera un ensayo para invadir su territorio y una muestra de la política hostil de Washington y Seúl, cuya presente edición se desarrollará hasta el 19 de marzo.

Calificados de defensivos por ambos países, las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK) afirmaron que los ejercicios incluyen entrenamientos reales, simulaciones y ejercicios de campo destinados a mejorar la preparación operativa conjunta.

Este año, las maniobras tienen lugar entre informes en medios locales de la reubicación de algunas baterías del sistema antimisiles Patriot en la base aérea de Osan desde otras bases estadounidenses en Corea del Sur, alimentando especulaciones sobre un posible despliegue posterior hacia Oriente Medio.

