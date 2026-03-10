Mundo

La hermana de Kim Jong-un amenazó a Corea del Sur por las maniobras militares con EEUU: “Tendrá terribles consecuencias”

Kim Yo Jong advirtió además que los “enemigos nunca deberían probar nuestra paciencia”

Guardar
Kim Yo Jong, hermana del
Kim Yo Jong, hermana del presidente de Corea del Norte Kim Jong Un. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, Archivo)

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha alertado este martes de “terribles consecuencias” por las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, unas palabras que llegan tan solo un día después de que ambos países pusieran en marcha actividades de este tipo en las inmediaciones de la península de Corea.

En este sentido, ha lamentado que el mundo atraviesa un “momento crítico a nivel de seguridad”, al tiempo que ha arremetido contra “actos temerarios por parte de enemigos internacionales”, los cuales “solo llevarán a la destrucción de la estabilidad en la región”.

Las maniobras, que incluyen unos 18.000 efectivos de las fuerzas estadounidense y surcoreanas, se extenderán durante unos diez días, con ejercicios aéreos, terrestres y marítimos. “No se trata de un juego militar sino de un simulacro de guerra agresiva que avanza mientras se planea una confrontación con Corea del Norte”, ha aseverado Kim en un comunicado recogido por la agencia estatal norcoreana KCNA.

“Los enemigos siguen llamándolo anual y defensivo, pero da igual cuál sea la justificación o cuáles sean los elementos de esta maniobra coordinada, hay una clara naturaleza de confrontación en este simulacro de guerra puesto en marcha por los países más hostiles a las puertas de Corea del Norte”, ha apuntado.

Es por ello que ha hecho hincapié en que esto “podría acarrear terribles consecuencias”. “Los enemigos no deberían poner a prueba nuestra paciencia, voluntad y capacidad. Vamos a observar de cerca estas violaciones de la seguridad”, ha manifestado, no sin antes aclarar que “se intentará contrarrestar cualquier amenaza estratégica a la seguridad del Estado”.

“Seguiremos convenciendo a los enemigos de nuestra capacidad de contención y su fatalidad. Contaremos con un poder de destrucción terrible, ante el cual el enemigo no será capaz de responder”, ha sostenido Kim, que ha subrayado que “la reciente crisis geopolítica global y los complejos acontecimientos internacionales demuestran que todas las maniobras militares de las tropas de campo (...) no presuponen distinción entre defensa y ataque, entrenamiento y guerra real”.

Soldados del ejército estadounidense y
Soldados del ejército estadounidense y surcoreano participan en un ejercicio conjunto de cruce de río, parte del entrenamiento militar anual Escudo de la Libertad, en Yeoju, Corea del Sur. REUTERS/Kim Hong-Ji

El ejercicio anual Freedom Shield, que arrancó el lunes con la participación de unos 18.000 efectivos, resultará en una “mayor destrucción de la estabilidad de la región” en un contexto de “crisis geopolíticas recientes a nivel global”, dijo Kim en un comunicado.

La poderosa hermana del mandatario norcoreano, Kim Jong-un, advirtió además que los “enemigos” Corea del Sur y Estados Unidos “nunca deberían probar nuestra paciencia”.

Pyonyang clausuró el mes pasado un Congreso clave de su partido único, durante el que reafirmó el rumbo nuclear del hermético país entre la promesa de ampliar su arsenal atómico.

En este contexto, Kim Yo-jong afirmó que el país asiático convencerá “constante y repetidamente” a sus enemigos de su “capacidad de disuasión bélica y de su fatalidad”.

Corea del Norte ha reaccionado con dureza en el pasado a estas maniobras, que considera un ensayo para invadir su territorio y una muestra de la política hostil de Washington y Seúl, cuya presente edición se desarrollará hasta el 19 de marzo.

Calificados de defensivos por ambos países, las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK) afirmaron que los ejercicios incluyen entrenamientos reales, simulaciones y ejercicios de campo destinados a mejorar la preparación operativa conjunta.

Este año, las maniobras tienen lugar entre informes en medios locales de la reubicación de algunas baterías del sistema antimisiles Patriot en la base aérea de Osan desde otras bases estadounidenses en Corea del Sur, alimentando especulaciones sobre un posible despliegue posterior hacia Oriente Medio.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

Kim Jong-unCorea del SurEEUUKim Yo Jong

Últimas Noticias

Trump dijo que hablar con Irán es “posible” pero advirtió que Estados Unidos está ganando la guerra

El presidente insinuó que podría dialogar con el nuevo liderazgo iraní, aunque condicionó cualquier conversación a los términos del intercambio. Teherán niega categóricamente tener interés en negociar

Trump dijo que hablar con

El 70% de las mujeres desplazadas sufren violencia de género

Millones huyen solas o con sus familias y quedan vulnerables a abusos extremos, desde explotación hasta dificultades para recibir ayuda básica

El 70% de las mujeres

Joel Schwartz habló en Infobae TV sobre la estrategia de Irán: “El régimen mantiene la presión sobre los países árabes”

El historiador y analista político israelí, vinculado a la Universidad de Tel Aviv, expuso la dificultad para lograr cambios estructurales en el liderazgo persa y analizó las implicancias políticas sin no hay desenlaces rápidos

Joel Schwartz habló en Infobae

La ONU acusó a Rusia de cometer crímenes contra la humanidad por el traslado de niños ucranianos

El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos documenta que menores ucranianos han sido llevados a territorios ocupados y a regiones rusas, en la mayoría de los casos sin información a sus familiares ni retorno a su país

La ONU acusó a Rusia

La mayor petrolera del mundo advirtió sobre consecuencias “catastróficas” de la guerra ante nuevos ataques iraníes a refinerías

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció el día de bombardeos “más intenso” contra Irán y un dron golpeó la mayor planta procesadora de Abu Dhabi. El petróleo frenó su caída y Wall Street busca mantener el optimismo de última hora del lunes

La mayor petrolera del mundo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“La mayor oferta en 15

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

Piden hasta cinco años de prisión para los acusados de manipular la causa por el crimen de Mariano Ferreyra

Un estudio alerta de la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas que abandonan el tratamiento

Decomiso de droga en costas de Acapulco pertenece a Cártel de Sinaloa, revela Harfuch

Una ex Gran Hermano confirmó una relación con Alberto Fernández y contó que le adjudicaron obras públicas durante su mandato

INFOBAE AMÉRICA
El CEO de Uber advierte

El CEO de Uber advierte que la IA y los vehículos autónomos transformarán la mayoría de los empleos antes de 2035

Alertan sobre ciberataques de robo de cuenta en Signal y WhatsApp vinculados a piratas informáticos del Gobierno ruso

Reino Unido, Alemania e Italia acuerdan colaborar ante la inestabilidad en el estrecho de Ormuz

Yamal, Muriqi y Nico González lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

LaLiga y Compensar firman una alianza estratégica para revolucionar la formación futbolística en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Heeseung deja el grupo de

Heeseung deja el grupo de K-pop ENHYPEN para iniciar una nueva etapa como solista

La tumba de Gene Hackman y Betsy Arakawa permanece sin identificar

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

La directora del documental "Britney vs. Spears" pidió compasión para Britney Spears tras su detención

Así fue la reacción de Rihanna al tiroteo en su casa de Beverly Hills