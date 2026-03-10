Inteligencia artificial y desinformación: el desafío de verificar imágenes en conflictos como el de Irán, Israel y Estados Unidos

El avance de la inteligencia artificial complica la verificación de videos en conflictos entre Irán, Israel y Estados Unidos

La proliferación de videos falsos generados por inteligencia artificial plantea retos sin precedentes para la verificación de información en zonas de conflicto. Según precisó en Infobae en Vivo Giancarlo Fiorella, director de investigación y formación de Bellingcat, este fenómeno se eceleró en escenarios recientes como el enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos, donde cualquier usuario con acceso a internet puede producir y difundir material audiovisual ficticio a gran escala.

Verificar datos en guerras actuales demanda procesos manuales rigurosos y la colaboración de testimonios locales, ante la sofisticación de videos falsos y los incentivos de las redes sociales. Solo mediante análisis detallados, herramientas como imágenes satelitales y el respaldo del periodismo independiente es posible diferenciar hechos de desinformación, un desafío que crece con el avance tecnológico y la participación de intereses estatales y privados.

“Definitivamente lo que estamos viendo con el conflicto de Irán es algo nuevo. En otros conflictos, como por ejemplo el de entre Israel y Palestina, el conflicto en Ucrania, el conflicto en Siria anterior a ese, siempre salieron muchos videos grabados por personas que viven en esos sitios. Estos videos siempre salen a la luz a través de la Internet”, indicó Fiorella.

En cuanto a la masividad actual, el experto explicó: “Lo que está pasando ahorita con mucha frecuencia, específicamente en el conflicto de Irán, como mostraron hace un par minutos, es que hay muchos videos que son completamente falsos, generados con plataformas generativas de inteligencia artificial a las cuales cualquier persona tiene acceso”.afirmó Fiorella.

El especialista subrayó que la diferencia tecnológica entre videos auténticos y manipulados se ha reducido de forma drástica en el último año. “Estas plataformas no requieren conocimiento técnico. Cualquier persona con acceso a internet puede crear videos muy realísticos, pero que son completamente falsos. Eso es algo que se está viendo con muchísima más frecuencia en este conflicto, entre los Estados Unidos, Israel e Irán, mucho más que se ha visto antes”.

La proliferación de videos falsos generados por inteligencia artificial dificulta distinguir hechos verdaderos de desinformación en zonas de guerra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incentivos en redes sociales y participación de actores estatales

Fiorella explicó que las plataformas digitales ofrecen incentivos directos para crear contenido viral, alimentando la circulación de imágenes falsas. “Ciertas plataformas dan incentivos para que la gente genere contenido y genere interacción con su contenido. Esto lo vemos con más relieve en, por ejemplo, X, que paga dinero dependiendo de cuántas veces la gente te haga retweets a tu mensaje o le des like. Entonces, eso es un incentivo muy fuerte para generar videos que llamen la atención, videos que sean sorprendentes, que muestren algo impresionante”.

A esto se suma la acción de algunos gobiernos. “La otra posibilidad es que estos sean actores de Estado, por ejemplo, que estén creando propaganda. Eso también puede ser la razón por las cuales estos videos están surgiendo. Aunque en mi experiencia, lo que yo he visto en Irán, yo creo que la primera categoría tiene más que ver con lo que está ocurriendo en términos de la generación de este tipo de videos”.

Cómo se verifica la información en zona de guerra

El profesional relató que la verificación depende de un escrutinio manual y minucioso. “Hacemos un proceso de verificación que incluye una metodología que se llama geolocalización. Es cuando uno ve un video y hace una lista de todos los edificios que ves en el video, todas las carreteras, todos los árboles, cada detalle que se nota en el video".

Y agregó: “Después, con esos detalles, podes acceder a una plataforma de imagen de satélite, como por ejemplo Google Maps, que es gratuita. Y empiezas a comparar lo que ves en el video con las imágenes satelitales de supuestamente ese sitio”.

Advirtió que las plataformas sociales suelen eliminar la información digital necesaria para autenticar videos. “La metadata de los videos suele ser borrada por las plataformas de redes sociales, entonces no suelen tener metadata. Lo que algunas plataformas hacen es que le agregan a la parte de abajo del video algo que diga así como creado por Sora o creado por Gemini. Pero eso se quita. Entonces la gente que hace estos videos falsos le quita o lo recorta y ahí tienes un video súper", explicó.

Expertos advierten que cualquier usuario de Internet puede crear y difundir material audiovisual ficticio utilizando plataformas de inteligencia artificial (AP Foto/Mike Stewart, archivo)

En comparación con años previos, Fiorella apuntó a la mejora de las plataformas de inteligencia artificial. “Antes, hace un año o más atrás, estas plataformas no eran tan buenas como son ahorita y alucinaban mucho. Eso quiere decir que al generar los videos tal vez se veían muy realísticos, pero solía ser el caso de que cometían errores”.

Desinformación y el reto para el periodismo independiente

La circulación de imágenes generadas por inteligencia artificial afecta la percepción pública, señaló el director de Bellingcat. “Las imágenes de inteligencia artificial son muy realísticas. La gente se preocupa mucho de que uno empiece a creer cosas que no pasaron. Entonces, yo creo un video falso, te lo muestro y pensas que algo que no ocurrió, sí ocurrió. Yo creo que lo más dañino y lo que estamos viendo con más frecuencia es lo opuesto, que porque la gente sabe que esta tecnología existe, no van a creer fotos y videos que sí son reales. Las cosas que sí son reales, la gente termina no creyéndolas".

Con respecto al papel de los gobiernos, Fiorella indicó: “Históricamente lo han hecho. El periodismo, cualquier Estado que invierte en periodismo está combatiendo contra la desinformación, porque el periodismo independiente tiene que encontrar la verdad objetiva sobre eventos que están ocurriendo. Entonces, cualquier gobierno que dedique dinero a eso, uno puede decir que está combatiendo contra la desinformación”, concluyó.

