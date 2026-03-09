Mundo

Volodimir Zelensky reveló que 11 países solicitaron ayuda a Ucrania para repeler los drones de Irán

El mandatario dijo que algunos expertos ya están en camino a Oriente Medio. Propone intercambiar interceptores por misiles de defensa aérea que Kiev necesita con urgencia

Un militar controla un dron
Un militar controla un dron FPV en un polígono de Ucrania. Kiev intercepta más del 80% de los drones rusos lanzados cada noche. (AP Foto/Evgeniy Maloletka, archivo)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky reveló este lunes que once países le han pedido a Ucrania asistencia para contrarrestar los drones iraníes que Teherán lanza contra Israel y los estados del Golfo en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel, en una guerra que ya sacude los mercados globales y amenaza la infraestructura energética de toda la región.

“Hasta ahora hay once solicitudes de países vecinos de Irán, estados europeos y Estados Unidos. Hay un claro interés en la experiencia de Ucrania para proteger vidas, en interceptores relevantes, sistemas de guerra electrónica y entrenamiento”, dijo Zelensky, sin precisar qué países realizaron las consultas. Algunos expertos en drones ya están en camino a Oriente Medio y se espera que lleguen esta semana, agregó.

Ucrania se presenta como una potencia de primer nivel en defensa antidrones, capacidad forjada tras años de repeler las barrajas nocturnas de drones de ataque de fabricación iraní lanzados por Rusia, aliada de Teherán. Según datos de la fuerza aérea ucraniana, el ejército intercepta o derriba de manera consistente más del 80% de todos los drones rusos entrantes, de los cuales se disparan cientos cada noche. Para lograrlo, Kiev emplea una combinación de interceptores de bajo costo, herramientas de interferencia electrónica, cañones antiaéreos, cazas y helicópteros.

Un empleado revisa un dron
Un empleado revisa un dron interceptor FPV P1-Sun antes de un vuelo en un campo de entrenamiento en Ucrania. Zelensky propone intercambiar estos interceptores por misiles de defensa aérea. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El ofrecimiento de Zelensky incluye un esquema de intercambio: drones interceptores ucranianos —diseñados para neutralizar aeronaves atacantes en pleno vuelo— a cambio de costosos misiles de defensa aérea, de los que Kiev tiene escasez crónica. La propuesta llega en un momento en que la demanda de sistemas antidrones se ha disparado en toda la región, tras semanas de ataques iraníes que han golpeado infraestructura energética en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Baréin.

El conflicto, que estalló el 28 de febrero con los primeros bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán, ha escalado de manera sostenida. Este lunes, Israel lanzó nuevos ataques “a gran escala” sobre Teherán, Isfahan y el sur de Irán, mientras Irán mantuvo su ofensiva con misiles y drones. Un hombre murió en el centro de Israel en un ataque con cabeza de guerra de racimo que impactó al menos seis sitios distintos. El precio del petróleo Brent superó los 120 dólares por barril en algún momento de la jornada, un 65% por encima del nivel previo al inicio de la guerra, antes de retroceder levemente.

La dimensión energética del conflicto preocupa cada vez más a Occidente. Los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz han prácticamente paralizado el tráfico de petroleros por esa ruta, a través de la cual se transporta una quinta parte del petróleo mundial. El G7 convocó una reunión de emergencia para este lunes para evaluar una liberación coordinada de reservas estratégicas de hasta 400 millones de barriles a través de la Agencia Internacional de Energía, según confirmó el presidente francés Emmanuel Macron.

En ese contexto, la experiencia ucraniana en guerra de drones se ha convertido en un activo estratégico de alcance global, y Kiev parece decidido a capitalizarlo —tanto en términos militares como diplomáticos— en medio de su propio conflicto con Rusia.

