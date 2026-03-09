Donald Trump anunció que Australia protegerá a futbolistas iraníes amenazadas por negarse a cantar el himno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a su lado, observa mientras habla con los periodistas a bordo del Air Force One en un vuelo de Dover, Delaware, a Miami, Florida, EE. UU., el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que Australia aceptará conceder asilo a algunas de las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán. La decisión se comunicó tras una conversación entre Trump y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y después de que Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, solicitara públicamente la protección de las futbolistas.

Trump informó en su red Truth Social: “Acabo de hablar con el primer ministro australiano Anthony Albanese sobre la selección nacional femenina de fútbol de Irán. ¡Él se está ocupando! De cinco ya se ha ocupado”. El mandatario estadounidense agregó que algunas jugadoras desean regresar a Irán debido a preocupaciones por la seguridad de sus familias ante posibles represalias.

El anuncio de Trump llega tras el pedido de Reza Pahlavi de garantizar la seguridad de la selección femenina iraní. Las 26 integrantes de la delegación arribaron a Australia poco antes de los bombardeos estadounidenses-israelíes que resultaron en la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. La situación de las futbolistas se agravó tras negarse a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, que se disputa en territorio australiano.

Las jugadoras iraníes se enfrentan a amenazas y presiones por parte de la República Islámica, según advirtió Pahlavi en la red X. El hijo del sah manifestó que “corren el riesgo de sufrir graves consecuencias si regresan a Irán” y llamó al gobierno australiano a garantizar su seguridad. La petición de Pahlavi se sumó a la de activistas y figuras públicas internacionales. Entre ellas, la escritora británica J.K. Rowling pidió en redes sociales: “¡Protejan a esas chicas!”.

Durante el primer partido del torneo, las futbolistas permanecieron en silencio durante el himno nacional, gesto interpretado como un desafío político. En partidos posteriores, el equipo sí entonó el himno.

Medios estatales iraníes calificaron a las jugadoras de “traidoras en tiempo de guerra” y señalaron que su comportamiento representa “la máxima deshonra”. Frente al estadio de Gold Coast, en el este de Australia, se congregó una multitud con consignas como “cambio de régimen para Irán”, “déjenlas marchar” y “salven a nuestras chicas”.

El ministerio del Interior australiano declaró a la AFP que “no podía comentar situaciones individuales”. Según Zaki Haidari, activista de Amnistía Internacional, las jugadoras “corren el riesgo de ser perseguidas si son devueltas a su país” y algunas ya habrían recibido amenazas contra sus familias. La embajada de Irán en Australia no se ha pronunciado.

La selección femenina de Irán debutó en la Copa de Asia en 2022 en India, convirtiéndose en referente nacional en un contexto donde los derechos de las mujeres enfrentan severas restricciones.

