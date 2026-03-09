Mundo

Donald Trump anunció que Australia protegerá a futbolistas iraníes amenazadas por negarse a cantar el himno

La decisión se tomó después de la solicitud de Reza Pahlavi y tras la llegada de la delegación iraní a Australia, poco antes de los bombardeos que mataron al líder supremo Ali Khamenei

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a su lado, observa mientras habla con los periodistas a bordo del Air Force One en un vuelo de Dover, Delaware, a Miami, Florida, EE. UU., el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que Australia aceptará conceder asilo a algunas de las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán. La decisión se comunicó tras una conversación entre Trump y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y después de que Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, solicitara públicamente la protección de las futbolistas.

Trump informó en su red Truth Social: “Acabo de hablar con el primer ministro australiano Anthony Albanese sobre la selección nacional femenina de fútbol de Irán. ¡Él se está ocupando! De cinco ya se ha ocupado”. El mandatario estadounidense agregó que algunas jugadoras desean regresar a Irán debido a preocupaciones por la seguridad de sus familias ante posibles represalias.

El anuncio de Trump llega tras el pedido de Reza Pahlavi de garantizar la seguridad de la selección femenina iraní. Las 26 integrantes de la delegación arribaron a Australia poco antes de los bombardeos estadounidenses-israelíes que resultaron en la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. La situación de las futbolistas se agravó tras negarse a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, que se disputa en territorio australiano.

Las jugadoras iraníes se enfrentan a amenazas y presiones por parte de la República Islámica, según advirtió Pahlavi en la red X. El hijo del sah manifestó que “corren el riesgo de sufrir graves consecuencias si regresan a Irán” y llamó al gobierno australiano a garantizar su seguridad. La petición de Pahlavi se sumó a la de activistas y figuras públicas internacionales. Entre ellas, la escritora británica J.K. Rowling pidió en redes sociales: “¡Protejan a esas chicas!”.

Durante el primer partido del torneo, las futbolistas permanecieron en silencio durante el himno nacional, gesto interpretado como un desafío político. En partidos posteriores, el equipo sí entonó el himno.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda durante un traslado digno de los restos de seis miembros del servicio del Ejército de Estados Unidos del 103.º Comando de Sostenimiento, que murieron en Kuwait, el mayor Jeffrey O'Brien, el capitán Cody Khork, el suboficial jefe 3 Robert Marzan, la sargento de primera clase Nicole Amor, el sargento de primera clase Noah Tietjens y el sargento Declan Coady, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en la Base Aérea de Dover en Dover, Delaware, EE. UU., el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Nathan Howard

Medios estatales iraníes calificaron a las jugadoras de “traidoras en tiempo de guerra” y señalaron que su comportamiento representa “la máxima deshonra”. Frente al estadio de Gold Coast, en el este de Australia, se congregó una multitud con consignas como “cambio de régimen para Irán”, “déjenlas marchar” y “salven a nuestras chicas”.

El ministerio del Interior australiano declaró a la AFP que “no podía comentar situaciones individuales”. Según Zaki Haidari, activista de Amnistía Internacional, las jugadoras “corren el riesgo de ser perseguidas si son devueltas a su país” y algunas ya habrían recibido amenazas contra sus familias. La embajada de Irán en Australia no se ha pronunciado.

La selección femenina de Irán debutó en la Copa de Asia en 2022 en India, convirtiéndose en referente nacional en un contexto donde los derechos de las mujeres enfrentan severas restricciones.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosMedio OrienteIránGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

La provincia que hizo de su bandera un símbolo universal de identidad, naturaleza y tradición

En el extremo norte de los Países Bajos, Frisia despliega una bandera llena de historia y símbolos únicos, reflejando la unión de sus paisajes acuáticos, su lengua ancestral y el orgullo de toda una comunidad

La provincia que hizo de

Construyó su casa con forma de inodoro y hoy es un museo que atrae a miles de turistas

En la ciudad de Suwon, Corea del Sur, Haewoojae se convirtió en un imán turístico internacional y en un espacio educativo sobre el cuidado ambiental y la cultura sanitaria

Construyó su casa con forma

Orbán refuerza su alineamiento con Putin: pidió a la UE que levante las sanciones a Rusia

La solicitud busca frenar el aumento de precios energéticos tras la escalada de violencia en Oriente Medio y se da en medio de crecientes tensiones entre Hungría, Ucrania y Bruselas por el suministro de hidrocarburos

Orbán refuerza su alineamiento con

Bombas racimo contra Israel: Irán apunta a matar civiles con las armas letales que usó Rusia en Ucrania

Al menos una persona murió este lunes y varias quedaron heridas de gravedad en un bombardeo del régimen con este tipo de municiones, que dispersan subexplosivos en áreas extensas. Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam fueron las zonas afectadas

Bombas racimo contra Israel: Irán

La Fuerza de Defensa de Israel intensificó sus ataques a posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano

El incremento de las operaciones aéreas y terrestres durante los últimos días resultó en la neutralización de decenas de lanzacohetes y vehículos no tripulados destinados a ataques contra territorio israelí

La Fuerza de Defensa de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Javier Milei confirmó su participación en el Foro Económico de Madrid y suma un nuevo viaje a España

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

Creadora de contenido contó cómo terminó en la clínica por quitarse los cueritos de los dedos: “No se los jodan”

Sheinbaum responde a Trump sobre incursión del Ejército de EEUU en México: “Orgullosamente seguimos diciendo no”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Israel dice haber atacado cuartel general de drones de la Guardia Revolucionaria

Rusia aumenta los envíos de hidrocarburos a sus socios "fiables", dice Putin

Petro critica la coalición de EEUU contra los cárteles con la derecha latinoamericana

Feministas reivindican que el 'No a la guerra' es una causa histórica del movimiento: "Siempre hemos estado ahí"

Infografías del domingo 8 de marzo de 2026

ENTRETENIMIENTO

La confesión más honesta de

La confesión más honesta de Cillian Murphy sobre Peaky Blinders y su vida fuera de las cámaras

La advertencia de Hugh Jackman sobre el cáncer de piel que busca crear conciencia: “Wolverine lleva protector solar”

Dakota Johnson posó casi al desnudo en nueva campaña de ropa interior

El emotivo tributo de la hija de James Van Der Beek por el cumpleaños del fallecido actor: “Hablo con mi papá todos los días”

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine