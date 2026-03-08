Mundo

Israel dijo haber destruido el cuartel general de la “fuerza espacial” iraní y 50 búnkeres de municiones en Teherán

El ejército israelí afirmó que la instalación controlaba el satélite “Khayyam”, usado por la Guardia Revolucionaria para monitorear territorio israelí y avanzar en “actividades terroristas”

Los objetivos atacados por el ejército israelí (FDI)

El ejército israelí afirmó el domingo haber atacado y desmantelado el cuartel general de la Fuerza Espacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán, en una nueva oleada de bombardeos que también alcanzó decenas de búnkeres de municiones y varias bases de seguridad interna iraníes.

“Como parte de los ataques, las FDI atacaron y desmantelaron el cuartel general de la Fuerza Espacial del CGRI del régimen terrorista iraní”, señaló el ejército israelí en un comunicado. Según la misma fuente, la instalación funcionaba como “un centro de recepción, transmisión e investigación para la Agencia Espacial Iraní, afiliada a las fuerzas militares del régimen”.

El comunicado precisó que el sitio incluía instalaciones de investigación y una estructura de mando y control para el satélite “Khayyam”, lanzado en agosto de 2022 y utilizado, según Israel, por el CGRI “para avanzar en actividades terroristas y monitorear al Estado de Israel y a sus residentes”.

Un cohete Soyuz-2.1b despega desde el cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, con el satélite iraní "Khayyam" a bordo, el 9 de agosto de 2022. Israel afirma haber destruido el centro de mando y control del satélite en Teherán. (Roscosmos / Reuters)

Además del cuartel general espacial, la Fuerza Aérea israelí afirmó haber atacado aproximadamente 50 búnkeres de almacenamiento de municiones en una base de Seguridad Interna, una base de la Basij, un centro de mando de seguridad interna y un complejo perteneciente a las Fuerzas Terrestres del CGRI.

Israel describió a las Fuerzas de Seguridad Interna y a la Basij como parte de las fuerzas armadas del régimen iraní, responsables de “dispersar manifestaciones, llevar a cabo arrestos, tomar el control de rutas de transporte y asegurar instalaciones”, además de haber ejercido “violencia sistemática y brutal” contra la población civil durante las protestas internas de los últimos meses.

Los nuevos ataques se produjeron mientras la guerra entre Israel, respaldado por Estados Unidos, e Irán entraba en su noveno día y el conflicto se extendía por toda la región. Aviones de combate también habían golpeado durante la noche cinco instalaciones de almacenamiento de combustible en Teherán y sus alrededores, interrumpiendo temporalmente la distribución de combustible en la capital iraní, según informaron autoridades locales. Una densa neblina oscura cubrió la ciudad al amanecer.

Teherán amaneció bajo una densa nube de humo

Araghchi: “Los misiles de Irán no pueden alcanzar EEUU”

En el plano diplomático, el canciller iraní Abbas Araghchi rechazó categóricamente las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien el jueves aseguró que debería tener injerencia en la elección del nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte del ayatolá Alí Khamenei.

“No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, dijo Araghchi en una entrevista con el programa “Meet the Press” de NBC. El canciller también exigió que Trump “se disculpe con el pueblo de la región y con el pueblo iraní por las matanzas y la destrucción que han cometido contra nosotros”.

El canciller iraní Abbas Araghchi en una sesión especial de la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra, el 17 de febrero de 2026. Este domingo exigió que Trump se disculpe "por las matanzas y la destrucción" causadas en Irán. (Reuters / Pierre Albouy)

Asimismo, Araghchi afirmó que sus misiles no pueden alcanzar Estados Unidos, al tiempo que defendió los ataques que han afectado a los países vecinos del Golfo durante la guerra en Oriente Medio.

“Son los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nosotros nos estamos defendiendo. Por lo tanto, es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar el territorio estadounidense", declaró. “Lo que podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses que nos rodean, que lamentablemente se encuentran en el territorio de nuestros países vecinos”.

Mientras tanto, la Asamblea de Expertos —el cuerpo clerical encargado de elegir al sucesor de Khamenei— confirmó haber tomado una decisión, aunque el nombre del nuevo líder supremo aún no había sido revelado públicamente. Israel advirtió que sus fuerzas apuntarán “a cualquier sucesor y a cualquiera que busque nombrarlo”.

En otros frentes del conflicto, el ejército israelí confirmó la muerte de dos de sus soldados en combate en el sur del Líbano, los primeros caídos desde que se reanudaron los enfrentamientos con Hezbollah. Según el Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes en el país han causado 394 muertos en la última semana, incluyendo 83 niños y 42 mujeres.

La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, aseguró que el país tiene capacidad para sostener una “guerra intensa” durante seis meses, y que en los próximos días comenzará a emplear misiles más avanzados y de largo alcance.

