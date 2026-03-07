Putin respaldó a Irán tras los reportes de que Rusia compartió inteligencia sobre los activos de Estados Unidos en la región

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en Asjabad, Turkmenistán, el 12 de diciembre de 2025. Europa Press

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este viernes una conversación telefónica con Masud Pezeshkian, mandatario de Irán, en la que reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo iraní, Ali Khamenei, y varios miembros de su familia. Se trata del primer diálogo entre ambos mandatarios desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, marcando un momento clave en la relación bilateral y en el posicionamiento internacional de ambos gobiernos ante la crisis.

Putin ya había enviado un telegrama a Pezeshkian el 1 de marzo, calificando la muerte de Khamenei como una “cínica violación” de todas las normas, tanto morales como del derecho internacional. En esta nueva comunicación, el líder ruso reiteró su pésame por las víctimas civiles y de la cúpula militar y política iraní, atribuidas a la “agresión armada de Israel y Estados Unidos”. El diálogo telefónico incluyó un agradecimiento de Pezeshkian por la solidaridad rusa y la promesa de mantener el intercambio de información sobre la evolución del conflicto.

Durante la conversación, Putin subrayó la postura de Moscú ante el conflicto, insistiendo en la necesidad de un “cese inmediato de las hostilidades” y un retorno urgente a la vía diplomática para evitar una escalada mayor. El mandatario ruso aseguró que mantiene contactos permanentes con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo y otras partes involucradas en la región, buscando promover la estabilidad frente a los recientes episodios de violencia.

Por su parte, Pezeshkian agradeció a Putin la solidaridad expresada por Rusia hacia el pueblo iraní, destacando la defensa de la “soberanía e independencia” de su país ante la ofensiva exterior. El presidente iraní también ofreció información detallada sobre la situación actual del conflicto y mostró disposición para mantener abiertos los canales de diálogo con Moscú.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov afirmó que el diálogo con los representantes iraníes continuará en distintos niveles, evitando comentarios sobre posibles solicitudes de asistencia militar por parte de Teherán. En sus declaraciones públicas, Peskov reiteró la voluntad de Rusia de mantener la interlocución activa, pero no confirmó la existencia de peticiones formales para incrementar el apoyo ruso en el contexto militar.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Europa Press

Según información proporcionada por funcionarios familiarizados con la inteligencia estadounidense, citados por AP, The Washington Post y CNN, Rusia ha compartido datos con Irán que podrían facilitar ataques contra buques de guerra, aeronaves y otros activos de Estados Unidos en la región. Aunque las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, aclararon que no existen pruebas de que Moscú haya dado indicaciones directas a Teherán sobre el uso de esa información, la revelación marca la primera evidencia de que Rusia busca involucrarse en la guerra iniciada recientemente por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa Karoline Leavitt, minimizó el impacto de estos reportes e indicó que no han alterado el curso de las operaciones militares en Irán, donde “los estamos diezmando por completo”. Leavitt evitó responder si el presidente Trump había discutido el asunto con Putin o si Washington considera que Moscú debe enfrentar consecuencias por facilitar inteligencia a Teherán.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 23 de junio de 2025. Europa Press

Rusia ha fortalecido su vínculo con Irán en los últimos años, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania, donde Moscú ha recurrido a la adquisición urgente de misiles y drones iraníes para sus operaciones militares. El gobierno del entonces presidente Joe Biden desclasificó información que demostraba la transferencia de drones de ataque por parte de Irán al Kremlin, así como la asistencia para la construcción de una fábrica de estos dispositivos en territorio ruso. Además, el anterior gobierno estadounidense acusó a Irán de suministrar misiles balísticos de corto alcance a Rusia, reforzando la cooperación militar entre ambos países.

(Con información de EFE y AP)