Ernesto Samper lanzó advertencia por supuesta injerencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales: “Desconocerán los resultados”

Samper afirmó que el respaldo público del presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella constituye una injerencia en asuntos internos de Colombia - crédito Colprensa y REUTERS

El expresidente Ernesto Samper se refirió a la participación de actores políticos de Estados Unidos en el contexto de la campaña presidencial colombiana y cuestionó lo que calificó como una intervención directa en las elecciones que definirán al próximo jefe de Estado del país.

A través de una publicación en la red social X, Samper criticó los pronunciamientos realizados desde ese país en favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella y señaló que dichas actuaciones representan una injerencia en asuntos internos de Colombia.

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El exmandatario hizo referencia tanto a declaraciones de dirigentes estadounidenses como al respaldo expresado por el presidente Donald Trump. “Inaceptable, desde todo punto de vista, la intervención directa y grosera de Estados Unidos en las elecciones colombianas. Primero un senador mitad gringo y mitad colombiano advirtió que, si no elegimos a su candidato, ellos desconocerán los resultados electorales. Luego vino la adhesión del propio presidente Trump a la misma candidatura y la descalificación de la opción progresista de Iván Cepeda”, escribió Samper.

El ex jefe de Estado también cuestionó pronunciamientos relacionados con el seguimiento al proceso electoral en la región Caribe y aseguró que existe presión política sobre determinados sectores.

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“Por si faltara algo, se reservaron el derecho de cuidar la ‘limpieza’ de las elecciones en la Costa: si no gana su candidato, van a quitarles las visas a quienes no los apoyen. Por mucho menos había manifestaciones multitudinarias en América Latina, en los años sesenta, contra las dictaduras progringas de la época”, agregó en su publicación.

En su mensaje, el exmandatario sostuvo que desde Estados Unidos se ha sugerido desconocer los resultados de las elecciones si no resulta elegido el candidato que cuenta con su respaldo político - crédito @ernestosamperp/X

Las declaraciones de Samper se producen en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Los resultados oficiales de la primera vuelta, realizada el 31 de mayo de 2026, mostraron que De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación. Por su parte, Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90% del total de votos válidos, según los datos divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En este escenario, uno de los hechos que ha marcado el debate político ha sido el respaldo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump a la candidatura de De la Espriella a través de la red social Truth Social.

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Trump afirmó que el candidato colombiano obtuvo una “victoria decisiva” en la primera vuelta presidencial y le otorgó su “respaldo completo y total” para la segunda ronda electoral. En su mensaje también destacó la trayectoria profesional del aspirante y señaló que una eventual presidencia de De la Espriella tendría efectos positivos en áreas como la economía, la generación de empleo, el comercio bilateral, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del orden público.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

Tras conocerse el mensaje de Trump, Abelardo de la Espriella respondió públicamente agradeciendo el respaldo recibido y destacando coincidencias políticas entre ambos dirigentes. “Con la cabeza en alto y el corazón lleno de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor presidente!”, escribió el candidato presidencial.

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El candidato agregó que una eventual relación entre ambos gobiernos permitiría fortalecer la cooperación bilateral, refiriéndose a temas de seguridad, economía y relaciones internacionales. “Nuestras políticas de seguridad están plenamente alineadas: el narcoterrorismo es el cáncer que destruye nuestras sociedades y lo enfrentaremos sin descanso, con resolución de hierro y sin disculpas”, afirmó.

Además, sostuvo que comparte con Trump “la defensa sagrada de la propiedad privada, la libre empresa, el crecimiento productivo y el bienestar de nuestros ciudadanos como el propósito más alto del gobierno”, indicó.

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El presidente Gustavo Petro también reaccionó al pronunciamiento de Trump - crédito Prensa Abelardo de la Espriella, Presidencia de Colombia y REUTERS

El respaldo del mandatario estadounidense también provocó una reacción del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la participación de gobernantes extranjeros en el debate electoral colombiano. A través de sus redes sociales, Petro sostuvo que “cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad” y llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto sin presiones externas.