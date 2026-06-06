Colombia

Ernesto Samper lanzó advertencia por supuesta injerencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales: “Desconocerán los resultados”

El expresidente cuestionó declaraciones de actores políticos extranjeros que, según afirmó, buscan influir en el resultado de la segunda vuelta presidencial

Guardar
Google icon
Samper afirmó que el respaldo público del presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella constituye una injerencia en asuntos internos de Colombia - crédito Colprensa y REUTERS
Samper afirmó que el respaldo público del presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella constituye una injerencia en asuntos internos de Colombia - crédito Colprensa y REUTERS

El expresidente Ernesto Samper se refirió a la participación de actores políticos de Estados Unidos en el contexto de la campaña presidencial colombiana y cuestionó lo que calificó como una intervención directa en las elecciones que definirán al próximo jefe de Estado del país.

A través de una publicación en la red social X, Samper criticó los pronunciamientos realizados desde ese país en favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella y señaló que dichas actuaciones representan una injerencia en asuntos internos de Colombia.

PUBLICIDAD

El exmandatario hizo referencia tanto a declaraciones de dirigentes estadounidenses como al respaldo expresado por el presidente Donald Trump. Inaceptable, desde todo punto de vista, la intervención directa y grosera de Estados Unidos en las elecciones colombianas. Primero un senador mitad gringo y mitad colombiano advirtió que, si no elegimos a su candidato, ellos desconocerán los resultados electorales. Luego vino la adhesión del propio presidente Trump a la misma candidatura y la descalificación de la opción progresista de Iván Cepeda”, escribió Samper.

El ex jefe de Estado también cuestionó pronunciamientos relacionados con el seguimiento al proceso electoral en la región Caribe y aseguró que existe presión política sobre determinados sectores.

PUBLICIDAD

Por si faltara algo, se reservaron el derecho de cuidar la ‘limpieza’ de las elecciones en la Costa: si no gana su candidato, van a quitarles las visas a quienes no los apoyen. Por mucho menos había manifestaciones multitudinarias en América Latina, en los años sesenta, contra las dictaduras progringas de la época”, agregó en su publicación.

En su mensaje, el exmandatario sostuvo que desde Estados Unidos se ha sugerido desconocer los resultados de las elecciones si no resulta elegido el candidato que cuenta con su respaldo político - crédito @ernestosamperp/X
En su mensaje, el exmandatario sostuvo que desde Estados Unidos se ha sugerido desconocer los resultados de las elecciones si no resulta elegido el candidato que cuenta con su respaldo político - crédito @ernestosamperp/X

Las declaraciones de Samper se producen en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Los resultados oficiales de la primera vuelta, realizada el 31 de mayo de 2026, mostraron que De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación. Por su parte, Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90% del total de votos válidos, según los datos divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En este escenario, uno de los hechos que ha marcado el debate político ha sido el respaldo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump a la candidatura de De la Espriella a través de la red social Truth Social.

Trump afirmó que el candidato colombiano obtuvo unavictoria decisiva en la primera vuelta presidencial y le otorgó su respaldo completo y total para la segunda ronda electoral. En su mensaje también destacó la trayectoria profesional del aspirante y señaló que una eventual presidencia de De la Espriella tendría efectos positivos en áreas como la economía, la generación de empleo, el comercio bilateral, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del orden público.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

Tras conocerse el mensaje de Trump, Abelardo de la Espriella respondió públicamente agradeciendo el respaldo recibido y destacando coincidencias políticas entre ambos dirigentes. “Con la cabeza en alto y el corazón lleno de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor presidente!”, escribió el candidato presidencial.

El candidato agregó que una eventual relación entre ambos gobiernos permitiría fortalecer la cooperación bilateral, refiriéndose a temas de seguridad, economía y relaciones internacionales. “Nuestras políticas de seguridad están plenamente alineadas: el narcoterrorismo es el cáncer que destruye nuestras sociedades y lo enfrentaremos sin descanso, con resolución de hierro y sin disculpas”, afirmó.

Además, sostuvo que comparte con Trump “la defensa sagrada de la propiedad privada, la libre empresa, el crecimiento productivo y el bienestar de nuestros ciudadanos como el propósito más alto del gobierno”, indicó.

El presidente Gustavo Petro también reaccionó al pronunciamiento de Trump - crédito Prensa Abelardo de la Espriella, Presidencia de Colombia y REUTERS
El presidente Gustavo Petro también reaccionó al pronunciamiento de Trump - crédito Prensa Abelardo de la Espriella, Presidencia de Colombia y REUTERS

El respaldo del mandatario estadounidense también provocó una reacción del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la participación de gobernantes extranjeros en el debate electoral colombiano. A través de sus redes sociales, Petro sostuvo que “cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad y llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto sin presiones externas.

Temas Relacionados

Ernesto SamperDonald TrumpAbelardo de la EspriellaSegunda vuelta presidencialElecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

JEP cerró procesos contra 35 exmilitares por falsos positivos en Santander y Norte de Santander: les otorgó beneficio jurídico

La decisión cobija a antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 14 ‘Capitán Antonio Ricaurte’, vinculados a nueve asesinatos y desapariciones forzadas entre 2003 y 2008

JEP cerró procesos contra 35 exmilitares por falsos positivos en Santander y Norte de Santander: les otorgó beneficio jurídico

Carl Cox es el primer artista confirmado del Ritvales 2026: todo lo que debe saber del regreso del festival de música electrónica

El festival de música electrónica regresa al Parque Norte de Medellín el 31 de octubre y el 1 de noviembre con el DJ británico al frente del escenario Vortex, en el primer escenario “takeover” de su historia

Carl Cox es el primer artista confirmado del Ritvales 2026: todo lo que debe saber del regreso del festival de música electrónica

Petro lanzó indirectazo sobre Abelardo de la Espriella en un mensaje que envió a James: “Votan por un costeño que nació en Bogotá”

El presidente no mencionó al candidato presidencial, pero se refirió a su origen y a sus vivencias en Montería. Involucró flagelos como el paramilitarismo y el narcotráfico

Petro lanzó indirectazo sobre Abelardo de la Espriella en un mensaje que envió a James: “Votan por un costeño que nació en Bogotá”

Se desplomaron partes del techo de Unicentro Medellín: hay varios lesionados

Las autoridades ya están atendiendo la emergencia, en el primer piso del popular centro comercial

Se desplomaron partes del techo de Unicentro Medellín: hay varios lesionados

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 3 de las finales de la NBA

El equipo neoyorquino llega a casa con ocho triunfos consecutivos como visitante en estos playoffs, una marca que iguala a los Lakers de 2001, y con el Madison Square Garden listo para recibir esta instancia por primera vez desde 1999

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 3 de las finales de la NBA
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

ENTRETENIMIENTO

Shakira anunció a Ed Sheeran como invitado para uno de sus próximos conciertos en Estados Unidos: “Me acaba de confirmar”

Shakira anunció a Ed Sheeran como invitado para uno de sus próximos conciertos en Estados Unidos: “Me acaba de confirmar”

Carl Cox es el primer artista confirmado del Ritvales 2026: todo lo que debe saber del regreso del festival de música electrónica

Valentino Lázaro fue sorprendido tras su paso por ‘La casa de los famosos’ con millonaria propuesta en un proyecto

Feid y Madonna tendrían una colaboración que se estrenaría en el álbum ‘Confession II’ de la reina del pop: esto se sabe

Actores ‘Amos del Universo’ se dejaron convencer y aseguraron que grabarían una segunda entrega de la película en Colombia

Deportes

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 3 de las finales de la NBA

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 3 de las finales de la NBA

Portugal superó a Chile en su último amistoso internacional antes del Mundial: Cristiano Ronaldo fue titular

La selección de Ghana jugaría ante Honduras previo a su debut en el Mundial 2026: esto se sabe

Esta sería la posible alineación titular de la selección Colombia ante Jordania: James Rodríguez jugaría desde el arranque

Colombia vs. Jordania: hora y dónde ver el último amistoso de la “Tricolor” antes del debut en el Mundial 2026