Papúa Occidental: el asombroso hallazgo de dos mamíferos que se creían extintos hace miles de años

Investigadores confirman el hallazgo de dos especies de mamíferos que se creían extinguidas desde hace 6.000 años en Papúa Occidental (YouTube/Tim Flannery)

Un grupo internacional de científicos ha anunciado el hallazgo de dos especies de mamíferos que se creían extinguidas desde hace aproximadamente 6.000 años en Papúa Occidental, según informó la BBC. El avance, considerado excepcional por la comunidad científica, aporta información clave sobre la historia y la diversidad de los ecosistemas en la región.

Investigadores han identificado un pequeño marsupial y un planeador anillado vivos en las selvas de Papúa Occidental, Indonesia, cuando se pensaba que ambas especies habían desaparecido al final de la Edad de Hielo. Este descubrimiento es relevante porque confirma que la biodiversidad de la zona es mayor de lo que los registros fósiles sugerían y representa un caso inusual de especies redescubiertas tras milenios sin presencia comprobada.

Características de las especies redescubiertas en Papúa Occidental

El primer animal identificado es el marsupial pigmeo, un mamífero rayado de alrededor de 200 gramos. Su morfología se distingue por un cuarto dedo en cada mano, que alcanza el doble de longitud respecto a los otros y le permite extraer larvas de insectos de la madera, principal fuente alimenticia, según precisó la BBC.

El marsupial pigmeo destaca como el primer animal identificado gracias a sus hábitos alimenticios especializados en insectos de la madera (YouTube/Tim Flannery)

La otra especie hallada es el planeador anillado, de hábitos nocturnos. Su cola prensil le permite sujetarse y desplazarse entre las ramas altas de los grandes árboles, tal como hacen sus parientes australianos. Este planeador habita en cavidades de árboles en los bosques de Papúa Occidental.

Ambas especies habían dejado de aparecer en el registro fósil tras la última glaciación, lo que hizo que su hallazgo sorprendiera a la comunidad científica.

El profesor Tim Flannery, conocido por su trabajo sobre cambio climático, consideró “excepcional” encontrar una especie olvidada y “remarcable” descubrir dos en el mismo entorno, informó la BBC.

El planeador anillado, una especie de hábitos nocturnos, fue hallado en los bosques de Papúa Occidental (YouTube/Tim Flannery)

La participación local y la ruta hacia el hallazgo científico

El proceso que permitió este avance combinó la investigación científica con la colaboración fundamental de los clanes indígenas Tambrauw y Maybrat, destacó la BBC. El equipo de expertos, liderado por Flannery y el profesor Kris Helgen, junto con científicos de la Universidad de Papúa, recabó datos consultando a ancianos de la región, muchos de los cuales tuvieron su primer contacto con el mundo exterior después de la década de 1960.

El éxito se debió a la integración de múltiples fuentes: análisis de fósiles, fotografías raras y antiguos ejemplares, además del conocimiento ancestral y las normas culturales que resguardan la fauna local. Rika Korain, coautora del estudio y representante del clan Maybrat, subrayó que la identificación de las especies no hubiera sido posible sin la comunidad indígena.

Según Flannery, los habitantes del área consideran al planeador anillado un animal sagrado. Por respeto, evitan mencionar su nombre y nunca lo cazan, un dato que enfatizó el investigador a la BBC.

La morfología del marsupial pigmeo incluye un cuarto dedo en cada mano que dobla en longitud a los otros (YouTube/Tim Flannery)

Desafíos de conservación para las especies y su entorno

El hábitat del planeador anillado, junto con el de otras especies endémicas de Papúa Occidental, enfrenta amenazas crecientes debido a la tala comercial, advirtieron los autores del estudio en la BBC. Ante la presión sobre los recursos forestales, se han impulsado iniciativas para asegurar los derechos de propiedad de las comunidades indígenas, evitando que la explotación maderera avance sin su consentimiento, según fuentes consultadas.

La urgencia por establecer una protección legal para estos ecosistemas radica en que la pérdida de bosques comprometería la supervivencia de especies únicas. La colaboración entre científicos y autoridades nativas emerge como un modelo relevante de conservación en la región.

Flannery insistió en que preservar estos mamíferos emblemáticos requiere mantener intacto el entorno original donde habitan, ya que en él subsiste una diversidad biológica aún poco conocida por la ciencia moderna.

El hallazgo de estas especies en los remotos bosques de Papúa Occidental refuerza la necesidad de fortalecer la gestión sostenible de los recursos, ante el riesgo persistente de que actividades como la tala comprometan de forma irreversible su valiosa riqueza natural.