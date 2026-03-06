Donald Trump dijo que Zelensky debería “llegar a un acuerdo” con Rusia para finalizar la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su club Mar-a-Lago el 28 de diciembre de 2025 en Palm Beach, Florida (AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó nuevamente al mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, a alcanzar un “acuerdo” que ponga fin a la guerra en Ucrania, argumentando que su par ruso, Vladimir Putin, está “dispuesto” a negociar.

“Zelenski debe moverse y llegar a un acuerdo. Creo que Putin está dispuesto a llegar a un acuerdo”, declaró Trump en una entrevista concedida al medio Politico. El mandatario estadounidense retomó expresiones utilizadas durante una reunión en la Casa Blanca hace un año, donde reprendió públicamente a Zelenski y sugirió que el líder ucraniano se encuentra en una posición débil que lo obliga a hacer concesiones.

“Es impensable que él sea el obstáculo”, afirmó Trump y analizó las negociaciones que está impulsando su administración entre Kiev y Moscú: “(Zelensky) no tienes las cartas. Ahora él tiene todavía menos cartas”.

Trump cuestionó reiteradamente el apoyo financiero del país norteamericano a Ucrania y manifestó su admiración por Putin. Las declaraciones sobre Ucrania coinciden con la ofensiva militar que Estados Unidos mantiene junto a Israel contra el régimen iraní, campaña en la que, según el mandatario, se han invertido millones de dólares.

Desde su asunción en enero de 2025, Trump prometió terminar con la guerra en Ucrania, aunque admitió que lograr ese objetivo ha resultado difícil. Mientras tanto, el Kremlin sostiene sus ataques en territorio ucraniano. Trump ha evitado adoptar medidas más duras contra Putin y lo describió como el único líder capaz de negociar con ambas partes.

Un soldado ucraniano participa en un ejercicio táctico final, el 24 de febrero de 2026 (REUTERS/Chris Radburn)

Zelensky afirmó el miércoles que, “en este momento, debido a la situación en torno a Irán, no hay señales claras que indiquen la posibilidad de una reunión trilateral”, la cual estaba pactada para que comience el 5 de marzo. Agregó que, “tan pronto como la situación de seguridad y el contexto político lo permitan, reanudaremos ese trabajo diplomático trilateral”.

En medio de las pausadas conversaciones entre las delegaciones de los países involucrados en la guerra que inició días atrás su quinto año, Ucrania y Rusia liberaron este jueves a 200 prisioneros de guerra cada uno, en el primer tramo de un intercambio que prevé la liberación de 500 personas por cada país, según informaron funcionarios de ambas partes.

El plan para el canje se alanzó durante conversaciones celebradas en Ginebra el mes pasado.

Prisioneros de guerra ucranianos liberados reaccionan al salir de un autobús tras un intercambio, en medio del ataque ruso a Ucrania, en un lugar no revelado, Ucrania, el 5 de marzo de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El mandatario ucraniano destacó el impacto de la medida en redes sociales: “Hoy, 200 familias ucranianas recibieron el mensaje más esperado: sus seres queridos regresan a casa”. Un video difundido por el Comisionado de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, mostró a militares descendiendo de autobuses envueltos en banderas ucranianas y gritando “¡Gloria a Ucrania!”, además de abrazar a quienes los recibieron.

Entre los prisioneros liberados por Rusia se encuentran soldados ucranianos capturados en 2022, incluidos quienes participaron en el asedio de tres meses a la planta de acero de Azovstal en Mariúpol, precisó Lubinets.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso difundió imágenes de sus soldados subiendo a un autobús, vitoreando y ondeando banderas rusas. Rusia informó que Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos participaron en la mediación del intercambio.

De acuerdo con el negociador ruso Vladimir Medinsky, nuevas liberaciones están previstas para el viernes y el acuerdo contempla el intercambio de 500 prisioneros en total por cada bando. Los intercambios de prisioneros de guerra se mantienen como uno de los pocos ámbitos de cooperación entre ambos países desde el inicio del conflicto.

(Con información de AFP)