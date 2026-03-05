Mundo

Tras permanecer tres décadas en un museo, se subastará de un Triceratops de 66 millones de años

El ejemplar, conocido como Trey, representa una de las joyas paleontológicas más codiciadas del mercado privado internacional y despierta controversia entre la comunidad científica y el mercado coleccionista. La puja se realizará a través de Joopiter, la plataforma fundada por Pharrell Williams

La subasta de “Trey” marca la entrada de Joopiter al mercado internacional de fósiles

La plataforma de subastas Joopiter ha dado su primer paso en el mercado de fósiles al poner en subasta “Trey”, un esqueleto completo de Triceratops de 66 millones de años de antigüedad.

La pieza, estimada entre 4,5 y 5,5 millones de dólares, es única en el mercado y estará disponible en línea del 17 al 31 de marzo, después de una exhibición por cita privada en Singapur.

La subasta de “Trey” ha generado fuerte interés y debate tanto entre coleccionistas como en la comunidad científica. El esqueleto destaca por su estado de conservación y por ser el único ejemplar extraído por el paleontólogo Allen Graffham que sale al mercado en los últimos 20 años.

Este caso ilustra la tensión entre el acceso abierto al patrimonio paleontológico y la creciente apropiación privada de fósiles, según informó Artnet News.

Joopiter y la fiebre por los fósiles millonarios

El esqueleto de Triceratops de 66 millones de años genera interés mundial

El recorrido de Trey comenzó en 1993, cuando Allen Graffham y Lee Campbell encontraron el fósil en la Formación Lance, en Wyoming. Tras una restauración realizada en Alemania, el esqueleto ingresó a la colección del Wyoming Dinosaur Center en 1995 y permaneció allí durante tres décadas, contribuyendo a la divulgación científica y a la admiración pública, conforme detalló Artnet News.

La aparición de Joopiter en las subastas de fósiles responde al auge reciente en la venta de ejemplares prehistóricos por cifras récord. La plataforma, fundada por Pharrell Williams y conocida por su catálogo de moda y arte contemporáneo, ahora busca redefinir los límites del coleccionismo privado al ofrecer piezas paleontológicas notables como Trey.

En los últimos años, casas como Sotheby’s adjudicaron un Ceratosaurus joven por 30,5 millones y Phillips vendió otro Triceratops por 5,4 millones en eventos que han incrementado el interés y el valor del mercado. Caitlin Donovan, responsable de ventas en Joopiter, afirmó a Artnet News que Trey representa “un artefacto cultural de la máxima importancia”, añadiendo que el objetivo de la plataforma es ampliar el espectro de coleccionismo hacia territorios poco explorados.

Controversia sobre la propiedad y acceso a fósiles

La pieza restaurada en Alemania permaneció tres décadas en un museo estadounidense

El auge en la comercialización de fósiles ha reforzado los debates éticos y científicos sobre la custodia de piezas relevantes para la investigación. Numerosos expertos han alertado sobre el riesgo de que ejemplares de valor científico se integren en colecciones privadas y queden fuera del alcance de la ciencia, según recopiló el medio citado.

El nuevo auge en la comercialización de fósiles ha encendido alarmas en la comunidad académica internacional.

Estudios como el publicado por la Universidad de Aarhus en Isis advierten que, más allá de su valor económico, la compraventa privada de fósiles plantea riesgos directos para la ciencia. Cuando piezas relevantes pasan a manos de particulares, los investigadores pierden acceso a información esencial sobre el contexto geológico y la procedencia exacta del fósil, lo que puede dificultar o incluso imposibilitar futuras investigaciones sobre la evolución y el entorno de estas especies.

Además, la Sociedad de Paleontología de Vertebrados sostiene que la falta de documentación rigurosa y el traslado de especímenes fuera del circuito científico aumentan la posibilidad de fraudes, pérdidas y daños irreversibles para el patrimonio paleontológico global.

“Trey” es el primer esqueleto extraído por Allen Graffham que llega al mercado en veinte años

Algunos precedentes recientes muestran intentos de conciliación entre intereses privados y acceso público.

Por ejemplo, el ex director ejecutivo de Google Eric Schmidt y su esposa Wendy donaron un cráneo de Pachycephalosaurus, adquirido por 1,7 millones, al Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. Asimismo, el esqueleto de Stegosaurus “Apex”, adquirido por 44 millones, fue prestado al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York en un esfuerzo por garantizar su exposición pública.

La subasta de Trey vuelve a plantear la cuestión sobre el patrimonio paleontológico y el papel que desempeñan tanto los coleccionistas privados como las instituciones públicas en el avance y la difusión del conocimiento fósil.

Por encima de su valor en el mercado, la historia de Trey resume la contribución cultural y científica de la paleontología comercial y la labor de los científicos ciudadanos. Su trayectoria representa un punto de encuentro entre el impulso privado y el saber especializado, como expuso Artnet News al analizar el impacto de esta subasta.

