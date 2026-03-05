Mundo

Estados Unidos y Canadá detectaron aviones rusos cerca de Alaska

El Mando Conjunto de Defensa Aeroespacial afirmó haber enviado 12 aeronaves, incluidos cazas F-35 y F-22, para “identificar, monitorizar e interceptar” los dos TU-142 detectados, que se utilizan para patrullas marítimas

Bombarderos B-1B de Estados Unidos
Bombarderos B-1B de Estados Unidos (centro), cazas F-22 y cazas F-35 (vía AP)

Estados Unidos y Canadá detectaron dos aviones militares rusos cerca del estado de Alaska el miércoles, según informó el Mando Conjunto de Defensa Aeroespacial (NORAD).

La organización afirmó haber enviado 12 aviones, incluidos cazas F-35 y F-22, para “identificar, monitorizar e interceptar” los dos aviones militares rusos TU-142 detectados, que se utilizan para patrullas marítimas.

“El avión ruso permaneció en el espacio aéreo internacional y no entró en el espacio aéreo soberano estadounidense ni canadiense”, apuntó NORAD en un comunicado.

“Esta actividad rusa en la ZIDA de Alaska y Canadá ocurre regularmente y no se considera una amenaza”, agregó.

La ZIDA, Zona de Identificación de Defensa Aérea, son tramos de espacio aéreo internacional que exige que todas las aeronaves que transitan por ella se identifiquen.

La semana pasada, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) precisó mediante un comunicado que “la actividad rusa en la ADIZ de Alaska tiene lugar con regularidad y no se considera una amenaza”. De acuerdo con el texto difundido por NORAD, la detección y seguimiento de aeronaves rusas sobre la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska se considera parte de las operaciones habituales, ya que los aviones permanecen fuera del espacio aéreo soberano de Estados Unidos y Canadá.

El centro de Anchorage en
El centro de Anchorage en Alaska. REUTERS/Mark Meyer

Según informó NORAD, los hechos ocurrieron el 19 de febrero, cuando el sistema de defensa aeroespacial detectó a dos bombarderos Tu-95S, dos cazas Su-35S y un avión de alerta temprana A-50 operando en la ADIZ de Alaska. En respuesta, la organización destacó el despliegue de dos cazas F-16, dos F-35, un avión de alerta temprana E-3 y cuatro tanqueros KC-135, cuya misión fue interceptar, identificar y escoltar a las aeronaves rusas hasta su salida de la zona de identificación.

El comunicado señaló que en ningún momento las aeronaves militares rusas ingresaron en el espacio aéreo soberano de Estados Unidos ni de Canadá. Según publicó NORAD, todos los aviones involucrados mantuvieron sus trayectorias dentro del espacio aéreo internacional durante todo el episodio.

NORAD, organismo conjunto de Estados Unidos y Canadá encargado de la defensa aeroespacial de América del Norte, detalló que emplea una red de defensa constituida por satélites, radares terrestres y aéreos, además de aviones de combate que permiten detectar y rastrear aeronaves potencialmente hostiles o desconocidas. Esta integración tecnológica facilita, según consignó el propio comando, la identificación temprana y la coordinación de respuestas apropiadas ante cualquier tipo de incursión o aproximación de aeronaves extranjeras.

En el comunicado, NORAD insistió en su capacidad de responder con diferentes opciones defensivas y en su disposición para poner en práctica cualquier medida necesaria para salvaguardar el espacio aéreo norteamericano. Tal como publicó NORAD, la existencia de la ADIZ responde a razones de seguridad nacional, dado que permite identificar y localizar aeronaves extranjeras que se aproximan a zonas sensibles.

(Con información de AFP)

