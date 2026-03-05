El sorprendente universo invisible del Atacama, el desierto más extremo del mundo

La biodiversidad de nematodos aumenta con la altitud y la humedad, mientras que la reproducción asexual predomina en zonas más extremas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desierto de Atacama en Chile, conocido por sus condiciones extremas y su escasez de precipitaciones, alberga una vida subterránea mucho más diversa de lo que se suponía. Científicos de distintas disciplinas hallaron comunidades prósperas de nematodos, pequeños gusanos adaptados a sobrevivir en algunos de los suelos más secos y salinos del planeta. El hallazgo demostró que la biodiversidad puede alcanzar niveles notables incluso en paisajes que parecen inhóspitos.

De acuerdo con un informe publicado en la revista Science Daily, el equipo internacional liderado por la Universidad de Colonia estudió seis zonas del Atacama con características ambientales distintas. Los investigadores analizaron la biodiversidad, las estrategias reproductivas y la estructura poblacional de los nematodos en muestras tomadas de dunas, salares, lechos de ríos y montañas. Los resultados muestran que la diversidad de especies aumenta con la altitud y la humedad, y que la reproducción asexual contribuye a la supervivencia en ambientes extremos.

En este contexto, los expertos confirmaron que los nematodos prosperan en condiciones que desafían los límites de la vida. Estos organismos desempeñan funciones clave en el equilibrio ecológico del suelo, como el control de bacterias y el reciclaje de nutrientes. Su presencia en Atacama sugiere que otros desiertos y regiones áridas podrían albergar una vida más rica y resiliente de lo que se creía.

Adaptaciones sorprendentes y patrones ecológicos en el límite seco

Los nematodos contribuyen al equilibrio ecológico del suelo y sirven como indicadores de la salud ambiental en Atacama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, el estudio detectó claras diferencias entre los distintos entornos muestreados. Las zonas más húmedas y elevadas presentaron mayor variedad de especies, mientras que las áreas salinas o sometidas a intensa radiación ultravioleta mostraron comunidades más sencillas. La reproducción asexual predominó en las regiones de mayor altitud, lo que respalda la hipótesis de que esta estrategia facilita la adaptación a condiciones extremas.

Además, según el estudio, los nematodos demostraron una capacidad extraordinaria para soportar temperaturas variables, altos niveles de salinidad y periodos prolongados sin agua. Los científicos destacaron que los patrones ecológicos generales, como el gradiente de precipitación y la influencia de la altitud, siguen vigentes incluso en condiciones tan adversas. El análisis genético de las poblaciones permitió observar cómo los factores ambientales influyen en la distribución y la diversidad de estos gusanos.

Por otro lado, el papel de la especie en los ecosistemas del suelo resulta fundamental. Estos animales multicelulares contribuyen al almacenamiento de carbono, al suministro de nutrientes y a la estabilidad general del ecosistema. Su adaptabilidad los convierte en organismos modelo para entender la persistencia de la vida bajo estrés ambiental severo.

Implicancias para el cambio climático y la conservación de regiones áridas

Pequeños gusanos de color pálido emergen sobre la árida superficie rojiza del desierto de Atacama, Chile, con montañas distantes bajo un cielo azul despejado, mostrando la tenacidad de la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la investigación aporta datos relevantes para la comprensión del impacto del cambio climático en los ecosistemas secos. El equipo del Centro de Investigación Colaborativa 1211 “Tierra: Evolución en el Límite Seco” advirtió sobre la fragilidad de estas comunidades. Las redes tróficas simplificadas de algunas regiones indican que los ecosistemas ya sufrieron daños y podrían ser más vulnerables a nuevas perturbaciones ambientales.

Al mismo tiempo, los hallazgos sugieren que la biodiversidad subterránea en zonas áridas podría ser mucho mayor que la reconocida hasta ahora. La existencia de comunidades resilientes incluso en ambientes extremos representa una oportunidad para mejorar la estimación de las consecuencias ecológicas de la aridez creciente a nivel global.

Por último, el estudio destacó la necesidad de investigar la vida en suelos remotos y extremos para comprender mejor los mecanismos de adaptación y las posibles amenazas derivadas de la actividad humana y el cambio climático. La información genética y ecológica obtenida abre nuevas líneas de investigación sobre la evolución y la conservación de la vida en el planeta.

El descubrimiento de una biodiversidad oculta en el Atacama desafía las ideas previas sobre los límites de la vida y refuerza la importancia de proteger estos ecosistemas únicos. La ciencia continúa avanzando en la exploración de los secretos del suelo y en la búsqueda de soluciones para conservar la riqueza biológica frente a los desafíos ambientales del futuro.