Rubio justificó la ofensiva contra Irán: “Están gobernados por fanáticos religiosos que ambicionan tener armas nucleares”

Marco Rubio aseguró que "Irán está dirigido por fanáticos religiosos que quieren desarrollar sus armas nucleares"

Estados Unidos enfrenta un momento que, según el secretario de Estado Marco Rubio, podría marcar un punto de inflexión: “Ahora es el momento de ir tras ellos.”

Así justificó la ofensiva estadounidense contra Irán, señalando que el régimen de Teherán vive su momento más vulnerable en años.

Rubio describió a Irán como un país bajo el control de fanáticos religiosos y argumentó que la reciente decisión del presidente estadounidense era necesaria.

“El presidente decidió atacarlos, sacarles sus misiles, sacarles su armada, sacarles sus drones, quitarles la capacidad de fabricar esas cosas para que nunca puedan tener un arma nuclear”, dijo Rubio.

La amenaza, sostuvo Rubio, no se limita al armamento tradicional.

Explicó que “tienen la ambición de tener armas nucleares. Pretenden desarrollar esas armas nucleares amparados en un programa de misiles, drones y terrorismo que hará que el mundo no pueda tocarlos, por temor a esas cosas”.

Añadió que la estrategia pasa por eliminar de forma permanente esos recursos del alcance de “radicales” para reducir el riesgo a nivel mundial: “El mundo será un lugar más seguro cuando estos clérigos radicales ya no tengan acceso a estas armas”.

Asimismo, Rubio, indicó que se gestionan vuelos chárter, opciones de transporte militar y rutas comerciales para asistir a los ciudadanos estadounidenses que buscan abandonar Oriente Próximo, mientras se negocia con compañías aéreas el aumento de asientos disponibles. Según informó Europa Press, las estrategias responden al incremento de solicitudes de ayuda tras la ofensiva contra Irán.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, camina durante las sesiones informativas clasificadas para el Senado y la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre la situación en Irán, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Desde que inició el conflicto el 28 de febrero, en una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel dirigida a Irán, alrededor de 9.000 estadounidenses han salido de la región. El medio Europa Press detalló que el Departamento de Estado coordina estos esfuerzos en un contexto de creciente complejidad logística, debido al cierre de espacios aéreos y la escalada de hostilidades en la zona.

Rubio precisó que existen unos 1.500 estadounidenses pidiendo auxilio para abandonar Oriente Próximo. “Estamos seguros de que podremos ayudar a todos los estadounidenses”, citó Europa Press sobre las declaraciones de Rubio, quien luego ajustó la cifra de solicitantes, indicando que podrían acercarse a 1.600 personas.

El funcionario expuso que la asistencia se implementa a través de diferentes mecanismos de evacuación, mientras continúan las negociaciones con aerolíneas comerciales para aumentar la oferta disponible. Dijo que el Departamento de Estado trabaja “activamente” para garantizar la salida segura, aunque advirtió que el proceso podría requerir más tiempo de lo previsto, ya que no depende solo de las autoridades estadounidenses el control del espacio aéreo regional.

Europa Press consignó que la situación ha generado una demanda urgente de soluciones tanto diplomáticas como logísticas, dado que miles de estadounidenses buscan apoyo para huir del entorno cada vez más inestable. Rubio explicó que, aunque la intención oficial es no dejar a ningún ciudadano sin asistencia, las restricciones aéreas y el cierre temporal de algunas rutas complican las tareas de evacuación.

Las acciones coordinadas incluyen la exploración de vuelos chárter, la colaboración con fuerzas militares para emplear rutas alternativas de evacuación y la supervisión constante del volumen de estadounidenses solicitando ayuda. Según lo publicado por Europa Press, la Secretaría de Estado mantiene abiertas conversaciones con aerolíneas comerciales para establecer un mayor flujo de asientos, a fin de agilizar los traslados.

Las autoridades estadounidenses señalan que el plan de evacuación se ajusta diariamente a los cambios en el escenario, afectado por las repercusiones de la ofensiva militar. Europa Press remarcó que la decisión de responder de manera inmediata deriva del aumento sostenido de las peticiones de asistencia y del endurecimiento de las condiciones en la región.