El momento del impacto del torpedo que hundió a la fragata iraní Iris Dena en el Océano Índico

Un submarino abatió una nave militar de Irán en aguas internacionales próximas a Sri Lanka, lo que constituye el primer caso de destrucción de un buque enemigo mediante torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial

En una operación sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, un submarino estadounidense hundió a la fragata iraní Iris Dena en aguas internacionales del Océano índico. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, presentó el video del ataque y afirmó que la embarcación iraní fue alcanzada por un torpedo mientras navegaba cerca de las costas de Sri Lanka, creyendo estar fuera de peligro.

Durante la rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth declaró que el ataque representa el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo estadounidense en más de siete décadas. “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa”, afirmó. El funcionario añadió que, a cuatro días del inicio de las hostilidades, Estados Unidos mantiene la ventaja y anticipó el uso de bombas de gravedad de precisión, asegurando un arsenal “casi ilimitado”.

El video, publicado en la cuenta de X del Departamento de Guerra, tiene una duración de 20 segundos. En las imágenes capturadas desde la mira telescópica, se observa que el Iris Dena ya mostraba signos de incendio antes del impacto. El torpedo, al alcanzar el casco, genera una explosión que lanza a la embarcación fuera del agua, envuelta en una nube compuesta de fuego, humo y escombros.

La fragata Iris Dena pertenecía a la clase Moudge, desarrollada por Irán a partir de modelos anteriores. Con un desplazamiento de entre 1.300 y 1.500 toneladas, el buque medía 94 metros de eslora y 11 metros de manga. Disponía de una plataforma para helicópteros y un sistema de propulsión avanzado, impulsado por cuatro motores “Bonyan 4” de fabricación nacional, cada uno con 5.000 caballos de fuerza, para una potencia total de 20.000 hp. Además, contaba con propulsión transversal en proa, lo que mejoraba su maniobrabilidad en operaciones complejas.

El ataque naval representa el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial

El ataque se produjo a unos 74 kilómetros (40 millas náuticas) del puerto de Galle, en la costa suroccidental de Sri Lanka. El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó en el Parlamento que la fragata iraní transportaba al menos 180 tripulantes cuando emitió la señal de socorro. Tras el incidente, la Marina de Sri Lanka desplegó dos embarcaciones y un avión para asistir en las tareas de rescate, actuando conforme a las obligaciones internacionales de búsqueda y salvamento que corresponden a la zona.

La fragata Iris Dena, de clase Moudge, contaba con un sistema avanzado de propulsión y plataforma para helicópteros.

Al menos 35 marinos iraníes fueron rescatados y trasladados al Hospital Universitario Karapitiya en la ciudad de Galle. Según reportes oficiales, 30 tripulantes resultaron heridos y se teme que más de cien personas permanecen desaparecidas. La Marina de Sri Lanka confirmó la recuperación de algunos cuerpos y la continuación de las labores de búsqueda en la zona del hundimiento, tras la explosión detectada a bordo.

El hundimiento del Iris Dena marca un hecho sin precedentes en las operaciones navales contemporáneas y ha generado una respuesta internacional inmediata, intensificando el escenario de confrontación en el Océano índico.

"La guerra de los petroleros": el recurso desesperado que reedita Irán ante los ataques de Israel, EEUU y aliados

Las hostilidades han provocado un freno en las operaciones navieras clave para el suministro mundial de petróleo y gas, mientras persiste la incertidumbre sobre la capacidad de garantizar la seguridad de los barcos comerciales en la región

Cómo era el buque de guerra Iris Dena, hundido por Estados Unidos en el Océano Índico

La nave de la República Islámica fue alcanzada cuando navegaba a 40 millas de la costa de Sri Lanka, lo que dejó a decenas de tripulantes desaparecidos y movilizó operaciones de rescate internacionales en la zona

EEUU confirmó que hundió al buque de guerra iraní Iris Dena en el Océano Índico: "Creía estar seguro en aguas internacionales"

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la nave fue torpedeada y aseguró que su país está "ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad". La fragata tenía una tripulación de 180 marineros y los sobrevivientes fueron rescatados por Sri Lanka

El Congreso de Filipinas aprueba el proceso de destitución contra Sara Duterte

La vicepresidenta enfrenta cargos por presunta malversación y amenazas al presidente Ferdinand Marcos, después de que un comité legislativo remitiera el caso tras una votación con amplia mayoría

Un buque ruso con gas licuado se hundió frente a Libia

La autoridad libia de puertos y transporte marítimo dijo que el Arctic Metagaz naufragó tras unas "explosiones repentinas" de origen desconocido

INE rechaza retirar el spot de Morena que menciona a Peña Nieto y exgobernadores del PRI, PAN y PRD

Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, arremetió contra Andrés Pastrana por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein: “Desconcertada”

Examen de admisión San Marcos 2026-II: hora de ingreso, código de vestimentas y objetos prohibidos

Embajada de México en Jordania emite recomendaciones ante reapertura parcial del espacio aéreo y situación en Medio Oriente

César Nakazaki afirma que Adrián Villar “se quedó dormido unos segundos” antes del accidente que causó la muerte de Lizeth Marzano

Kiko Rivera sale en defensa de su novia, Lola García, tras ser señalada en su guerra con Irene Rosales

El Ministerio de Cultura celebra el 8M con actividades en los 16 Museos Estatales, presentaciones y performances

Carmelo Ezpeleta: "Es difícil que vayamos a Catar, pero no puedo decir que no vamos a ir"

Un estudio muestra que los relojes inteligentes tienen limitaciones significativas a la hora de estimar el sueño

Mapa de la guerra entre Irán, Israel y EEUU: dónde han ocurrido los principales ataques desde el 28 de febrero

Megan Fox reapareció en Instagram con nuevas fotos subidas de tono: “Estoy viva”

Netflix apuesta fuerte por el cine argentino con El último gigante, protagonizada por Oscar Martínez y rodada en Misiones

Paul Bettany en la mira para ser el nuevo Voldemort en la serie de "Harry Potter"

David y Victoria Beckham celebran el cumpleaños de su hijo Brooklyn en medio de la polémica: “Te amamos”

Rachel Weisz, el deseo y la ruptura: Vladimir llega a Netflix con drama psicológico, erotismo y una protagonista fuera de control