De expediciones científicas a patrullas danesas: así es la extraordinaria vida del Parque Nacional más grande del mundo

El Parque Nacional del Noreste de Groenlandia es el parque nacional más grande del mundo, con 972.000 kilómetros cuadrados y una biodiversidad ártica única (Wikipedia)

El Parque Nacional del Noreste de Groenlandia se destaca no solo por su ubicación en una de las zonas más septentrionales y remotas del planeta, sino también por su tamaño: con 972.000 kilómetros cuadrados, es el parque nacional más grande del mundo.

Este extenso territorio, en gran parte inexplorado, reúne enormes bloques de hielo, montañas cubiertas de nieve y miles de especies de plantas y animales capaces de soportar las condiciones extremas propias del Ártico. El parque ocupa más del 38 % de la isla, siendo cinco veces más grande que Uruguay y unas treinta veces mayor que Bélgica.

Creado el 22 de mayo de 1974, el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia tenía una superficie de 700.000 kilómetros cuadrados, abarcando la jurisdicción del antiguo municipio de Ittoqqortoormiit. Luego de su declaración como Reserva Internacional de la Biosfera en 1977, en 1988 su extensión aumentó al incorporarse 272.000 kilómetros cuadrados del antiguo condado de Avannaa. Desde entonces, el parque ha mantenido su récord de extensión entre las áreas protegidas del planeta.

La extensión del parque ocupa más del 38 % de Groenlandia, siendo cinco veces mayor que Uruguay y destacando por su enorme superficie protegida (Wikipedia)

En esta región no existen residentes permanentes. Tradicionalmente, solo grupos limitados de personal transitorio han habitado el parque, incluyendo equipos de la agencia oficial ambiental de Groenlandia, el Departamento de Medio Ambiente y Naturaleza de Groenlandia, y patrullas de la Slædepatruljen (élite danesa encargada de la vigilancia ártica). Sus integrantes mantienen la conservación y la seguridad ambiental del área durante períodos limitados de tiempo.

Clima extremo y habitantes temporarios

Las condiciones meteorológicas del Parque Nacional del Noreste de Groenlandia resultan especialmente rigurosas. En invierno, las temperaturas suelen descender por debajo de los -20 °C, mientras que en verano raramente superan los 10 °C. Quienes acceden al parque, en su mayoría científicos o personal autorizado, deben estar preparados para el frío intenso, las frecuentes tormentas de nieve y un entorno que exige máxima autosuficiencia.

En el pasado reciente, alrededor de 40 personas transitaban sus instalaciones, desempeñándose en tareas de control y patrullaje. Actualmente, solo residen allí 27 profesionales, distribuidos en distintos puestos o estaciones de resguardo.

Creado en 1974 y ampliado en 1988, el parque sostiene desde entonces su récord mundial como mayor área protegida a nivel internacional (Wikipedia)

Fauna y flora resistentes a las bajas temperaturas

El Parque Nacional del Noreste de Groenlandia alberga una notable biodiversidad adaptada a la dureza del Ártico. Aquí se encuentran comunidades robustas de morsas, bueyes almizcleros y diferentes tipos de focas (arpa, barbuda y anillada), que aprovechan tanto el litoral como las áreas interiores congeladas. La fauna terrestre incluye lobos árticos, liebres árticas, zorros árticos, armiños y lemmings de collar.

Durante ciertas temporadas, es posible avistar ballenas blancas y narvales en el mar adyacente, así como aves raras de la región polar, lo que subraya la importancia ecológica del parque. Además, la zona es reconocida por la presencia de formaciones rocosas antiguas, entre ellas los estratos visibles de Segelsallskappet, y por la posibilidad de observar auroras boreales sobre el horizonte durante la primavera y el verano, épocas de máxima oscuridad.

Los científicos han documentado cambios notables en la presencia de especies: las poblaciones estables de renos desaparecieron del parque en 1900, mientras que las de lobos marinos dejaron de observarse en 1934. No obstante, ocasionalmente se registran ejemplares aislados de estas especies, resultado de sus desplazamientos naturales.

El acceso al Parque Nacional del Noreste de Groenlandia está estrictamente restringido y requiere permisos especiales emitidos por las autoridades locales (Wikipedia)

Acceso restringido y recorridos operados

El acceso al Parque Nacional del Noreste de Groenlandia es considerablemente más restringido que en otros sectores de Groenlandia oriental, como Scoresby Sund. Para ingresar, es indispensable tramitar permisos especiales emitidos por las autoridades locales.

Las visitas al parque suelen organizarse por operadores polarizados como Oceanwide Expeditions, que estructura expediciones bajo estrictos controles de seguridad y respetando los protocolos ambientales.

Las travesías típicas comienzan con el embarque en Longyearbyen, en el archipiélago noruego de Svalbard (Spitsbergen), para finalizar el recorrido en Akureyri, Islandia. Durante el trayecto, los viajeros pueden explorar tanto las zonas costeras como el interior del parque, accediendo a panoramas comparables con los de las islas subantárticas de Georgia del Sur.

Esta región constituye un referente de investigación científica y de exploración polar, ofreciendo a una minoría de visitantes la oportunidad de experimentar de cerca las particularidades del Ártico.