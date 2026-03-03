Mundo

La escalada militar entre Irán y Estados Unidos tensiona el estrecho de Ormuz

El auge de enfrentamientos con drones y misiles agrava el riesgo para los buques mercantes y mantiene en vilo a las principales rutas comerciales del mundo

Guardar
El auge de enfrentamientos con drones y misiles agrava el riesgo para los buques mercantes y mantiene en vilo a las principales rutas comerciales del mundo

La escalada militar entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente alcanzó su punto más crítico esta semana, después de una serie de ataques con drones y misiles dirigidos contra objetivos estadounidenses e israelíes y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz. Estos movimientos generaron incertidumbre en los mercados internacionales y expusieron la fragilidad del suministro energético mundial.

La reciente intensificación del conflicto entre Irán y Estados Unidos ha impactado de inmediato la seguridad regional, el comercio energético a escala global y la estabilidad internacional. El cierre parcial o bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita un tercio del petróleo exportado a China y parte del gas natural licuado, ha disparado la volatilidad económica, incrementado el precio del crudo y elevado el riesgo de crisis prolongada que podría afectar a diversos actores globales.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

A diferencia de enfrentamientos anteriores en la región, no se ha producido hasta ahora una intervención terrestre estadounidense. Las operaciones se concentran en bombardeos aéreos, como el ataque a la embajada estadounidense en Riad y el lanzamiento de misiles contra Tel Aviv. El saldo de víctimas y la continuidad de las ofensivas han elevado la alerta en la región y en la comunidad internacional.

Ambos gobiernos sostienen posturas inflexibles y han aumentado su presencia militar, buscando evitar ataques adicionales y garantizar sus intereses estratégicos. El despliegue de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente apunta a proteger la navegación comercial y reducir el riesgo para los buques mercantes, mientras la tensión mantiene a la comunidad internacional en estado de vigilancia.

La escalada militar entre Irán
La escalada militar entre Irán y Estados Unidos intensifica el riesgo en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global- REUTERS/Mohamed Azakir

El papel de los drones y misiles en la estrategia iraní

La tecnología militar desarrollada por Irán ha sido determinante para sostener la ofensiva. El uso masivo de drones kamikaze, como el Shahed 136, ha permitido a las fuerzas iraníes ejecutar ataques constantes con una inversión reducida, obligando a los adversarios a responder con misiles interceptor de alto costo.

Estos drones, ensamblados a gran escala con componentes comerciales, ya han probado su eficacia en otros teatros de conflicto, incrementando la presión sin agotar los recursos iraníes. Los misiles balísticos y los misiles crucero agregan desafíos importantes para la defensa aérea al operar a gran velocidad y baja altura.

La saturación de los sistemas de defensa enemigos se logra mediante lanzamientos simultáneos de diferentes tipos de armamento. El uso de lanzadores móviles y la dispersión geográfica del arsenal refuerzan la resiliencia operativa y dificultan su neutralización.

El estrecho de Ormuz y la seguridad energética mundial

La crisis en el estrecho de Ormuz se ha transformado en el principal punto de presión. Por este corredor marítimo circula una porción significativa del petróleo exportado por Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. La escalada militar provocó una drástica reducción en el tráfico marítimo.

El cierre parcial y la amenaza de bloqueo de Ormuz aumentaron los temores sobre la seguridad energética global. La prohibición anunciada por Irán al paso de embarcaciones y las órdenes de la Guardia Revolucionaria han elevado los riesgos para los navíos comerciales, impulsando al alza los precios internacionales del crudo y alterando el comercio mundial.

El dominio de Ormuz proporciona a Irán una herramienta de presión tanto militar como económica. Cerca de un tercio del petróleo exportado hacia China y una parte relevante del gas natural licuado dependen de este paso estratégico, lo que convierte cualquier alteración en un factor de inestabilidad para la economía internacional y para el equilibrio energético.

FOTO DE ARCHIVO: Consecuencias de
FOTO DE ARCHIVO: Consecuencias de un ataque israelí y estadounidense contra una comisaría de policía, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 2 de marzo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Desafíos para la defensa y cooperación Irán-Rusia

La escalada ha puesto en evidencia el refuerzo de la cooperación tecnológica entre Irán y Rusia. Algunos sistemas interceptados por las defensas internacionales contienen componentes rusos, lo que ilustra la magnitud de la transferencia tecnológica. A pesar de ello, la mayor parte del arsenal iraní utiliza piezas del mercado internacional, lo que dificulta los intentos de embargo y control.

Los sistemas defensivos estadounidenses y aliados enfrentan desafíos significativos por el elevado costo de los misiles interceptores empleados ante ataques de bajo presupuesto. Un único misil puede superar el millón de dólares, mientras que un dron kamikaze utilizado por Irán representa una fracción de ese monto.

La descentralización de la fabricación militar y la proliferación de pequeños talleres complican la estrategia de destrucción selectiva de Estados Unidos, ya que los objetivos se dispersan y adaptan rápidamente al entorno.

Consecuencias geopolíticas y escenarios futuros

El enfrentamiento crónico entre Irán y Estados Unidos ha dejado de ser una simple pugna por la influencia regional para convertirse en el arquitecto de un nuevo y complejo mapa de alianzas. Hoy, Medio Oriente no se define solo por sus fronteras históricas, sino por la extrema vulnerabilidad de sus infraestructuras civiles y energéticas, que han pasado de ser activos económicos a blancos estratégicos en una guerra de nervios constante. Este cambio de paradigma sugiere que la seguridad ya no es una cuestión de fronteras, sino de flujos y nodos críticos que sostienen la economía global.

Los ataques con drones y
Los ataques con drones y misiles incrementan la tensión regional y afectan la seguridad de los buques mercantes en Medio Oriente (@CENTCOM)

Lo que realmente está descolocando a los modelos tradicionales de diplomacia es el auge de las tácticas ofensivas de bajo presupuesto. Estamos siendo testigos de cómo la asimetría se convierte en la norma: drones y tecnología de coste reducido desafían sistemas de defensa que cuestan millones, obligando a Occidente a replantearse si su superioridad técnica es una ventaja real cuando el adversario opera con una rentabilidad tan alta. Esta flexibilidad táctica, sumada a la creciente integración tecnológica entre Teherán y Moscú, anticipa un escenario de competencia inédito donde el intercambio de armamento y conocimiento técnico crea un eje de resistencia cada vez más sofisticado y difícil de contener.

En última instancia, el dominio sobre los suministros energéticos se ha transformado en la herramienta de presión definitiva. Ya no se trata solo de quién posee el recurso, sino de quién tiene la capacidad real de interrumpir su tránsito en puntos neurálgicos. El futuro de la estabilidad internacional y de las rutas comerciales más importantes del planeta dependerá de la agudeza con la que los actores clave naveguen esta crisis. La meta ya no es solo la victoria política, sino evitar que las tensiones actuales generen una fractura económica y de seguridad que sea, sencillamente, irreparable para el orden global.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

IránEstrecho De OrmuzEstados UnidosRusiaBloqueo EnergéticoEconomía GlobalInfobae en vivoInfobae Al mediodía

Últimas Noticias

Reportan que Israel destruyó el edificio en el que se reunía la Asamblea de Expertos para elegir al sucesor del ayatolá Ali Khamenei

Fuentes israelíes y agencias de noticias de Irán señalaron que el edificio quedó en escombros, pero no dieron reportes sobre posibles heridos en el lugar. El consejo selector consta de 88 clérigos chiítas

Reportan que Israel destruyó el

Qué países son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz

Un incremento abrupto en los precios internacionales de petróleo y gas afecta a los países que dependen de importaciones del Golfo Pérsico, mientras que la vulnerabilidad se acentúa para el sur y sudeste asiático ante posibles apagones e inflación

Qué países son los más

Los gráficos que explican cómo golpea a China el conflicto en Medio Oriente, su mayor abastecedor de petróleo

Más de la mitad del crudo que importa Beijing proviene de países afectados por el conflicto. Irán y Venezuela, sus dos grandes proveedores sancionados, representaban el 17% de sus compras totales

Los gráficos que explican cómo

La brutal imagen de un miliciano africano que los rusos enviaron al frente en Ucrania con una mina antipersonal en su pecho

“Escapas o mueres”: así describen su situación los reclutas atrapados en el ejército de Putin, sometidos a racismo, sin pago y sin posibilidad de regresar a sus países tras la confiscación de sus pasaportes

La brutal imagen de un

El histórico jefe de Cosa Nostra “Nitto” Santapaola muere en prisión a los 87 años

El líder mafioso, condenado por asesinato y múltiples delitos, acabó sus días bajo custodia en un hospital milanés tras décadas de encierro en régimen de aislamiento y una grave enfermedad crónica

El histórico jefe de Cosa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Ten

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Ten mucho cuidado si viajas estando de baja laboral porque puedes tener problemas”

Polo Polo cuestionó a JEP por cifras de falsos positivos y denunció aumento de menores en grupos armados: “Las Farc reclutaron, violaron y asesinaron”

El ‘Gran Cañón de la Toscana’ que enamoró a Leonardo da Vinci y se ubica muy cerca de Florencia

“Es legal”: Sheinbaum afirma que uso de Fuerzas Armadas para seguridad pública sea militarización

El Ayuntamiento de Badalona prohibirá los pisos turísticos en la ciudad antes de este verano

INFOBAE AMÉRICA
Zegona nombra a Tim Pennington

Zegona nombra a Tim Pennington nuevo consejero independiente

El Clan del Golfo anuncia que no intervendrá ni condicionará el voto en las elecciones de este domingo

AMP. Rodrygo Goes se rompe el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha

South Summit Brazil 2026 refuerza su proyección internacional con más de 53 startups de 15 países

EEUU alerta de un "amenaza inminente" de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

ENTRETENIMIENTO

Sean "Diddy" Combs saldrá de

Sean "Diddy" Combs saldrá de prisión antes de lo esperado

El día que Christina Applegate cambió a Brad Pitt por una estrella de rock: “No nos hablamos durante muchos años después de eso”

La reacción de la madre de Zendaya aumentó las especulaciones sobre su boda con Tom Holland

El sobrino de John F. Kennedy Jr arremetió contra Ryan Murphy por la serie 'Love Story': “Es una exhibición grotesca”

Los directores originales de ‘Scream 7′ revelan cuál era su idea para la película: “Queríamos ver cómo de lejos podíamos llegar”