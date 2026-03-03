La escalada militar entre Irán y Estados Unidos tensiona el estrecho de Ormuz

El auge de enfrentamientos con drones y misiles agrava el riesgo para los buques mercantes y mantiene en vilo a las principales rutas comerciales del mundo

La escalada militar entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente alcanzó su punto más crítico esta semana, después de una serie de ataques con drones y misiles dirigidos contra objetivos estadounidenses e israelíes y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz. Estos movimientos generaron incertidumbre en los mercados internacionales y expusieron la fragilidad del suministro energético mundial.

La reciente intensificación del conflicto entre Irán y Estados Unidos ha impactado de inmediato la seguridad regional, el comercio energético a escala global y la estabilidad internacional. El cierre parcial o bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita un tercio del petróleo exportado a China y parte del gas natural licuado, ha disparado la volatilidad económica, incrementado el precio del crudo y elevado el riesgo de crisis prolongada que podría afectar a diversos actores globales.

A diferencia de enfrentamientos anteriores en la región, no se ha producido hasta ahora una intervención terrestre estadounidense. Las operaciones se concentran en bombardeos aéreos, como el ataque a la embajada estadounidense en Riad y el lanzamiento de misiles contra Tel Aviv. El saldo de víctimas y la continuidad de las ofensivas han elevado la alerta en la región y en la comunidad internacional.

Ambos gobiernos sostienen posturas inflexibles y han aumentado su presencia militar, buscando evitar ataques adicionales y garantizar sus intereses estratégicos. El despliegue de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente apunta a proteger la navegación comercial y reducir el riesgo para los buques mercantes, mientras la tensión mantiene a la comunidad internacional en estado de vigilancia.

La escalada militar entre Irán y Estados Unidos intensifica el riesgo en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global- REUTERS/Mohamed Azakir

El papel de los drones y misiles en la estrategia iraní

La tecnología militar desarrollada por Irán ha sido determinante para sostener la ofensiva. El uso masivo de drones kamikaze, como el Shahed 136, ha permitido a las fuerzas iraníes ejecutar ataques constantes con una inversión reducida, obligando a los adversarios a responder con misiles interceptor de alto costo.

Estos drones, ensamblados a gran escala con componentes comerciales, ya han probado su eficacia en otros teatros de conflicto, incrementando la presión sin agotar los recursos iraníes. Los misiles balísticos y los misiles crucero agregan desafíos importantes para la defensa aérea al operar a gran velocidad y baja altura.

La saturación de los sistemas de defensa enemigos se logra mediante lanzamientos simultáneos de diferentes tipos de armamento. El uso de lanzadores móviles y la dispersión geográfica del arsenal refuerzan la resiliencia operativa y dificultan su neutralización.

El estrecho de Ormuz y la seguridad energética mundial

La crisis en el estrecho de Ormuz se ha transformado en el principal punto de presión. Por este corredor marítimo circula una porción significativa del petróleo exportado por Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. La escalada militar provocó una drástica reducción en el tráfico marítimo.

El cierre parcial y la amenaza de bloqueo de Ormuz aumentaron los temores sobre la seguridad energética global. La prohibición anunciada por Irán al paso de embarcaciones y las órdenes de la Guardia Revolucionaria han elevado los riesgos para los navíos comerciales, impulsando al alza los precios internacionales del crudo y alterando el comercio mundial.

El dominio de Ormuz proporciona a Irán una herramienta de presión tanto militar como económica. Cerca de un tercio del petróleo exportado hacia China y una parte relevante del gas natural licuado dependen de este paso estratégico, lo que convierte cualquier alteración en un factor de inestabilidad para la economía internacional y para el equilibrio energético.

FOTO DE ARCHIVO: Consecuencias de un ataque israelí y estadounidense contra una comisaría de policía, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 2 de marzo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Desafíos para la defensa y cooperación Irán-Rusia

La escalada ha puesto en evidencia el refuerzo de la cooperación tecnológica entre Irán y Rusia. Algunos sistemas interceptados por las defensas internacionales contienen componentes rusos, lo que ilustra la magnitud de la transferencia tecnológica. A pesar de ello, la mayor parte del arsenal iraní utiliza piezas del mercado internacional, lo que dificulta los intentos de embargo y control.

Los sistemas defensivos estadounidenses y aliados enfrentan desafíos significativos por el elevado costo de los misiles interceptores empleados ante ataques de bajo presupuesto. Un único misil puede superar el millón de dólares, mientras que un dron kamikaze utilizado por Irán representa una fracción de ese monto.

La descentralización de la fabricación militar y la proliferación de pequeños talleres complican la estrategia de destrucción selectiva de Estados Unidos, ya que los objetivos se dispersan y adaptan rápidamente al entorno.

Consecuencias geopolíticas y escenarios futuros

El enfrentamiento crónico entre Irán y Estados Unidos ha dejado de ser una simple pugna por la influencia regional para convertirse en el arquitecto de un nuevo y complejo mapa de alianzas. Hoy, Medio Oriente no se define solo por sus fronteras históricas, sino por la extrema vulnerabilidad de sus infraestructuras civiles y energéticas, que han pasado de ser activos económicos a blancos estratégicos en una guerra de nervios constante. Este cambio de paradigma sugiere que la seguridad ya no es una cuestión de fronteras, sino de flujos y nodos críticos que sostienen la economía global.

Los ataques con drones y misiles incrementan la tensión regional y afectan la seguridad de los buques mercantes en Medio Oriente (@CENTCOM)

Lo que realmente está descolocando a los modelos tradicionales de diplomacia es el auge de las tácticas ofensivas de bajo presupuesto. Estamos siendo testigos de cómo la asimetría se convierte en la norma: drones y tecnología de coste reducido desafían sistemas de defensa que cuestan millones, obligando a Occidente a replantearse si su superioridad técnica es una ventaja real cuando el adversario opera con una rentabilidad tan alta. Esta flexibilidad táctica, sumada a la creciente integración tecnológica entre Teherán y Moscú, anticipa un escenario de competencia inédito donde el intercambio de armamento y conocimiento técnico crea un eje de resistencia cada vez más sofisticado y difícil de contener.

En última instancia, el dominio sobre los suministros energéticos se ha transformado en la herramienta de presión definitiva. Ya no se trata solo de quién posee el recurso, sino de quién tiene la capacidad real de interrumpir su tránsito en puntos neurálgicos. El futuro de la estabilidad internacional y de las rutas comerciales más importantes del planeta dependerá de la agudeza con la que los actores clave naveguen esta crisis. La meta ya no es solo la victoria política, sino evitar que las tensiones actuales generen una fractura económica y de seguridad que sea, sencillamente, irreparable para el orden global.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.