Irán, en primera persona: el desgarrador relato de Samira Susmann, ex detenida del régimen y residente en Argentina

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, la protagonista expuso cómo la represión, la censura y la crisis humanitaria marcan la vida en Irán. Su testimonio, transmitido por Infobae en vivo, refleja la esperanza de la diáspora y el drama de quienes deben exiliarse para sobrevivir

Samira Susmann contó cómo la censura y el corte de Internet del régimen iraní le impidieron despedirse de su madre en Irán

En Infobae en vivo, Samira Susmann relató el sufrimiento que atraviesa la población iraní bajo el régimen instaurado en 1979: “Hace unos pocos días falleció mi madre por cáncer y, porque el Estado había cortado el Internet y las llamadas telefónicas, no tuve la posibilidad de ni despedirme de ella”. Desde la Argentina, donde reside tras haber sido detenida de joven por el régimen islámico, describió las condiciones extremas que vive su país y la desconexión que sienten quienes están en el exilio.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Susmann advirtió: “Los iraníes durante los últimos 47 años hicieron todo, no pararon de resistir de manera pacífica, para ver si podrían lograr que este gobierno cambie el rumbo. Pero lamentablemente, es casi como un cártel mafioso. A nombre de religión hicieron crímenes desde el primer día”.

La entrevistada puntualizó: “Si Estados Unidos e Israel atacaron, aunque tienen sus propios intereses, fue por el pedido de la población iraní rogando al presidente Trump y a Benjamín Netanyahu”. Subrayó que muchos ven en estas potencias la única vía posible para una transformación real: “Desde aquel momento, los iraníes supieron que si hay alguien que puede ayudarlos a deshacerse del régimen islámico, es Trump”.

El régimen iraní y la vida cotidiana bajo el control estatal

Susmann recordó su experiencia personal tras la revolución de 1979: “Después de la revolución, este régimen empezó con un engaño a la población entera y a Jimmy Carter. Sacaron al sah, el último rey de Irán, básicamente por el precio del petróleo”.

Resaltó el contraste entre la vida previa y posterior a la instauración de la República Islámica: “Nosotros como mujeres durante el tiempo de sah estábamos muy avanzados. Tuvimos derechos de voto 5, 7 años antes de Suiza. Irán tuvo hace 47 años un funcionario público del Estado, un maestro, un policía, que tenía mil dólares de sueldo mensual. Ahora con este régimen es más o menos 80 dólares”. La entrevistada remarcó el deterioro social: “En un país donde la carne cuesta 10 dólares por kilo y el arroz 5, la gente no tiene y la venta de órganos es libre. Mucha gente para sobrevivir vende ojos, vende riñones”.

Samira Susmann expuso que, desde
Samira Susmann expuso que, desde la revolución islámica, el régimen iraní restringió derechos y redujo drásticamente los salarios mensuales (Infobae en Vivo)

Aseguró que la represión y la falta de libertades son moneda corriente: “Este cártel mafioso solamente se enriqueció a ellos, a sus mercenarios, Hezbolá, Hamás en Palestina y los yemeníes hutis con todo el dinero de Irán. La idea de ellos no era gobernar en Irán, querían tener un califato de todo el mundo musulmán chiita, para competir con Arabia Saudita y para llegar a Israel y arruinarlo”. En su diagnóstico, “Irán para ellos desde el primer día solamente era una fuente de dinero, el dinero del petróleo. Mandaron a sus hijos a vivir en Occidente como reyes. Si antes de la revolución Irán tuvo un solo rey, ahora tenemos mil reyes dentro de Irán con sus familias”.

La diáspora iraní y la esperanza de un futuro democrático

Al referirse al exilio, Susmann precisó: “Hay ocho millones de diáspora iraní afuera, es casi 10 % de la población. Muchos viven afuera, tienen trabajo y éxito, son gente importantísima”. Destacó la presencia de iraníes en sectores clave: “Solamente en Beverly Hills, en Los Ángeles, un tercio de la población es iraní. Los CEOs de mucha gente en Los Ángeles, en computación y áreas importantes, son iraníes, ingenieros iraníes”.

Consultada sobre la posibilidad de regresar, respondió: “Algunos quisieran volver, sí, y lo que más es importante es que tanto dentro del país como afuera tenemos a mucha gente con educación superior y que aman a su patria. Volverían, no creo que van a volver ocho millones, pero sí van a ayudar”. Hizo hincapié en la figura del hijo del último sah: “Tenemos, gracias a la población que al final se unificó, elegido al príncipe, al hijo del último rey como líder. Tiene un programa, un grupo de varias personas muy educadas para llevar al país en un sistema transitorio y crear una nueva constitución para que exista la integridad de Irán”. Con esperanza, concluyó: “Ahora los iraníes, tanto adentro como afuera, ya eligieron a este señor como su líder. Estamos con mucha esperanza”.

