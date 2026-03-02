Rusia bombardeó un tren civil en una jornada con al menos nueve muertos en Ucrania

Un fiscal de crímenes de guerra y un oficial de policía trabajan junto a un tren de pasajeros alcanzado por un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Járkov, Ucrania, el 27 de enero de 2026 Servicio de prensa de la Fiscalía Regional de Kharkiv/Folleto vía REUTERS

Rusia lanzó el lunes una serie de ataques con drones y artillería contra varias regiones de Ucrania que dejaron al menos nueve muertos y una veintena de heridos, en una jornada marcada por el impacto de un dron contra un tren suburbano de pasajeros en marcha cerca de Krivói Rog, en la provincia central de Dnipropetrovsk. El ataque ferroviario causó la muerte de un hombre, que falleció en el hospital tras ser evacuado, y heridas a siete personas, entre ellas una niña de 10 años y un adolescente de 17, según informó el gobernador regional, Oleksandr Hanzha.

El viceprimer ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba, precisó que el dron impactó uno de los vagones del tren operado por Ukrzaliznytsia, la empresa estatal de ferrocarriles. “La tripulación de la locomotora detuvo el tren de inmediato. Los pasajeros fueron evacuados y recibieron primeros auxilios”, declaró Kuleba a través de su canal de Telegram. Cinco de los heridos permanecían hospitalizados en estado moderado al cierre de esta edición.

01/03/2026 Ataque ruso en Dnipropetrovsk, en Ucrania POLITICA EUROPA UCRANIA GOBIERNO DE UCRANIA

Se trata del segundo ataque ruso documentado contra un tren civil de pasajeros en poco más de un mes. El 27 de enero, un dron impactó un convoy en la provincia de Kharkiv y mató a cinco personas, un episodio que el presidente Volodímir Zelensky calificó entonces de “terrorismo”. La escalada contra la infraestructura ferroviaria ucraniana constituye una estrategia deliberada del Kremlin: Ukrzaliznytsia registró 1.195 ataques contra sus instalaciones en 2025, más que en 2023 y 2024 combinados, y los daños acumulados desde el inicio de la invasión superan los 5.800 millones de dólares, según cifras de la propia empresa recogidas por The Wall Street Journal. El Ministerio de Exteriores francés denunció en febrero que los ataques repetidos contra la red ferroviaria “demuestran la voluntad de Rusia de destruir la infraestructura civil ucraniana”.

La jornada fue especialmente sangrienta en la provincia de Donetsk, donde los bombardeos matinales sobre Kramatorsk y Druzhkivka dejaron cinco muertos y 13 heridos. El gobernador regional, Vadim Filashkin, detalló que tres personas murieron y dos resultaron heridas en el ataque con artillería sobre Kramatorsk, mientras que en Druzhkivka, bombardeada con drones FPV desde las cinco de la madrugada, se registraron dos muertos y 11 heridos. “Una y otra vez, los rusos atacan deliberadamente a civiles. Matar, destruir e intimidar”, denunció Filashkin. Siete edificios residenciales de varias plantas sufrieron daños en ambas localidades.

Trabajadores reparan la central eléctrica de la empresa DTEK, destruida por un ataque con misiles rusos, en un lugar no revelado de Ucrania, el lunes 9 de febrero de 2026 (Foto AP/Sergei Grits)

Kramatorsk y Druzhkivka forman parte, junto con Sloviansk y Kostiantynivka, de lo que los analistas militares denominan el “cinturón de fortaleza” de la defensa ucraniana en Donetsk: una línea de 50 kilómetros de ciudades que constituye el principal eje logístico y militar de Kiev en el este del país. Las fuerzas rusas se aproximan a esta línea desde varias direcciones. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Moscú prepara una ofensiva sobre el eje Sloviansk-Kramatorsk que podría comenzar a finales de abril, aunque el objetivo declarado por el Kremlin de capturar toda la provincia de Donetsk antes del 1 de abril se considera irrealizable por la mayoría de los analistas.

En la provincia de Dnipropetrovsk, además del ataque ferroviario, se halló el cuerpo de un hombre de 55 años entre los escombros de una vivienda destruida. El gobernador Hanzha denunció decenas de ataques con drones y artillería sobre las localidades de Nikopol, Sinelniki y Krivói Rog, ciudad natal de Zelensky. En la región septentrional de Chernígov, fronteriza con Rusia, murió una mujer de 88 años como consecuencia de otro bombardeo. En Kherson, en el sur, los ataques rusos mataron a cuatro personas e hirieron a cinco más, según la administración militar local.

Los bombardeos se producen mientras Estados Unidos mantiene la presión sobre Kiev para que acepte un acuerdo de paz con Moscú, en un contexto de creciente escepticismo entre la población ucraniana: según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, solo el 26% de los ciudadanos cree en el éxito de las negociaciones. La guerra, que comenzó con la invasión rusa de febrero de 2022, ha causado cientos de miles de víctimas militares y civiles en ambos bandos. Las bajas acumuladas del Ejército ruso superan los 1,2 millones, según estimaciones del Estado Mayor ucraniano, mientras que fuentes occidentales sitúan las bajas ucranianas entre 400.000 y 600.000, incluidos entre 60.000 y 140.000 muertos.