Mundo

Israel lanzó una ofensiva hacia el Líbano en respuesta a los ataques del grupo terrorista Hezbollah

Las incursiones aéreas se intensificaron tras el disparo de misiles y drones que impactaron el norte del Estado judío, generando evacuaciones masivas y desplazamientos de miles de habitantes de localidades fronterizas y suburbios capitalinos

Guardar
Israel lanzó una ofensiva hacia
Israel lanzó una ofensiva hacia el Líbano en respuesta a los ataques del grupo terrorista Hezbollah (REUTERS/Mohamed Azakir)

Israel intensificó el lunes su ofensiva militar sobre territorio libanés, concentrando bombardeos en los suburbios del sur de Beirut y en localidades del sur del país. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la realización de “ataques a gran escala” contra posiciones de Hezbollah, tras el lanzamiento de cohetes y drones desde el Líbano que impactaron el norte del Estado judío.

Durante la madrugada, la portavoz de las FDI para medios árabes, Ella Waweya, ordenó la evacuación de 53 pueblos y ciudades del sur del Líbano. A través de un mensaje publicado en X, advirtió que los habitantes debían alejarse al menos 1.000 metros de las zonas pobladas para proteger su seguridad ante la inminencia de nuevas operaciones militares. Waweya subrayó que “las actividades de Hezbollah están forzando a las FDI a responder” y que “cualquier persona que esté cerca de operativos, instalaciones y armas de Hezbollah pone su vida en riesgo”.

Los bombardeos israelíes se produjeron en respuesta a un ataque de Hezbollah con misiles de precisión y drones sobre la ciudad israelí de Haifa y otras áreas del norte, reivindicado por el grupo como represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Khamenei. Las alarmas antiaéreas se activaron en varias localidades septentrionales de Israel; las defensas aéreas interceptaron varios proyectiles, aunque algunos cayeron en áreas abiertas sin causar víctimas ni daños reportados.

La gente sale en sus
La gente sale en sus autos tras los ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut, Líbano, 2 de marzo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. (REUTERS/Ahmad Al Kerdi)

La escalada militar provocó una oleada de desplazamientos en el sur del Líbano y en los suburbios meridionales de Beirut. Las autoridades libanesas señalaron que la magnitud del éxodo remite al inicio de la guerra abierta con Israel en septiembre de 2024, cuando cerca de 1,2 millones de personas abandonaron sus hogares en pocos días, marcando la mayor crisis de desplazados en la historia reciente del país.

El presidente libanés, Joseph Aoun, consideró que los ataques con cohetes efectuados por Hezbollah perjudican los esfuerzos de su Gobierno para mantener al Líbano fuera de un conflicto regional. Aoun declaró que “el lanzamiento de misiles desde territorio libanés va en contra de todos los esfuerzos y gestiones realizados por el Estado libanés para evitar implicarse en los peligrosos enfrentamientos militares que tienen lugar en la región”.

Las FDI confirmaron que sus operaciones abarcan “todo el territorio libanés” en represalia a los disparos reivindicados por Hezbollah, respaldado por Irán. El comunicado militar detalló que uno de los cohetes fue derribado por las defensas aéreas y al menos otros dos cayeron en zonas despobladas.

Hezbollah reivindica la autoría de
Hezbollah reivindica la autoría de los ataques como venganza por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei

Hezbollah, en un comunicado, reivindicó la autoría del ataque al norte de Israel, justificándolo como “venganza por la sangre del Líder Supremo de los Musulmanes, Ali Khamenei”. Las hostilidades entre Israel y Hezbollah han reavivado el temor a una nueva guerra abierta en la frontera norte, en un contexto de creciente tensión en la región tras los bombardeos de Estados Unidos e Irán.

Ambas partes mantienen su determinación de continuar las acciones militares, mientras el riesgo de una crisis humanitaria en el Líbano aumenta con el flujo masivo de desplazados y la continuidad de los ataques aéreos.

Temas Relacionados

IsraelLíbanoFuerzas de Defensa de IsraelHezbollahConflicto FronterizoDesplazamiento MasivoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Países del Golfo Pérsico afirmaron que responderán a cualquier nueva agresión iraní contra su territorio

Seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo analizaron en una reunión el impacto de recientes lanzamientos de misiles y drones, así como posibles acciones para garantizar la protección de la región árabe

Países del Golfo Pérsico afirmaron

Trump evalúa replicar el modelo venezolano para la transición en Irán y cuenta con tres opciones para liderar el país

La estrategia de Washington contempla distintos escenarios, desde la entrega de fuerzas armadas hasta la posibilidad de un levantamiento social, en un contexto marcado por las capacidades militares y divisiones internas del país persa

Trump evalúa replicar el modelo

Qué puede enseñarle al mundo la estrategia china de envejecimiento activo como motor económico del país

La población mayor de 60 años ya representa el 23% del total nacional. El país articula políticas, tecnología y servicios comunitarios para situar la economía plateada en el centro de su desarrollo

Qué puede enseñarle al mundo

Tras el aval del Reino Unido a EEUU para usar sus bases militares, un drone atacó una instalación británica en Chipre

Las instalaciones fueron declaradas en estado de amenaza de seguridad con la orden de refugio para el personal militar inmediato

Tras el aval del Reino

Honduras y Guatemala condenan los ataques de Irán en Medio Oriente

La administración hondureña considera que la reciente ofensiva con misiles y drones causa riesgos para la estabilidad internacional, e implica amenazas para civiles y comunidades extranjeras en varias naciones, incluidas personas de origen hondureño

Honduras y Guatemala condenan los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué se celebra el 2

Qué se celebra el 2 de marzo en el Perú: legados que modelan identidad y memoria

Cuidado capilar nocturno: los hábitos que transforman la salud del cabello antes del descanso

De Madonna a Kendall Jenner: las celebridades revolucionan la moda en Milán con looks audaces y contrastes

SRE confirma que 7 mil mexicanos en Medio Oriente están a salvo tras escalada de conflicto

Por qué el polvo de las estrellas masivas es clave para entender la formación de galaxias

INFOBAE AMÉRICA
Trump sugiere replicar en Irán

Trump sugiere replicar en Irán una transición como en Venezuela

China condena el asesinato de Jamenei, que tacha de "atropello" a la Carta de Naciones unidas

EEUU y seis países árabes, incluida Arabia Saudí, condenan como "injustificados" los ataques de represalia iraníes

El Ejército israelí ataca Líbano tras el lanzamiento de un proyectil por Hezbolá

Países del Golfo Pérsico afirmaron que responderán a cualquier nueva agresión iraní contra su territorio

ENTRETENIMIENTO

El exnovio de Oprah Winfrey

El exnovio de Oprah Winfrey detalla la “incómodidad” que experimentaron al salir en los años 70: “No recuerdo que nos besáramos”

Delroy Lindo aborda el incidente del insulto racial en los premios BAFTA y recibe una ovación de pie

Shia LaBeouf dice que no está interesado en rehabilitación tras su arresto en Nueva Orleans

Matthew Lillard revela el único objeto que se arrepiente de no haber tomado del set de ‘Scream’

‘House of Cards’: Kevin Spacey testificará que estaba demasiado enfermo para rodar la última temporada