El petrolero Skylight resultó dañado tras un ataque de drones cerca de la península de Musandam en Omán

Un petrolero sancionado por Estados Unidos fue atacado frente a las costas de Omán

Un petrolero con bandera de Palau sujeto a sanciones estadounidenses fue alcanzado el domingo frente a la península de Musandam en Omán, hiriendo a cuatro personas, informó el centro de seguridad marítima del país, sin especificar qué golpeó al buque.

El ataque siguió a ataques anteriores con drones en otras partes del país del Golfo, en el puerto comercial de Duqm en el Mar Arábigo.

Los incidentes marcan la primera vez que se alcanzan objetivos en o cerca de Omán luego de una ola de ataques de represalia por parte de Teherán contra los estados del Golfo después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán que han hundido a la región en una nueva guerra.

La tripulación de 20 personas del petrolero Skylight fue evacuada después del ataque, que ocurrió a unas 5 millas náuticas al norte del puerto Khasab de Musandam, en el estratégico estrecho de Ormuz, dijo el Centro de Seguridad Marítima de Omán en una publicación en X.

La información inicial indicó lesiones de diversa gravedad entre cuatro miembros de la tripulación, compuesta por 15 ciudadanos indios y cinco iraníes, agregó.

Columnas de humo se elevan desde un petrolero sancionado por Estados Unidos, que fue alcanzado frente a la península de Musandam, en Omán, en esta captura de pantalla de un vídeo obtenido por REUTERS el 1 de marzo de 2026.

El propietario registrado de Skylight es Sea Force Inc. y su gestión está a cargo de Red Sea Ship Management LLC, según datos de LSEG. No fue posible contactar inmediatamente a ninguno de los dos para obtener comentarios.

Reuters confirmó la identidad del buque como Skylight por la forma de su cubierta, pintura y señalización, que coincidían con las imágenes de archivo. No se pudo verificar de forma independiente la hora exacta en que se grabó el video. Sin embargo, el centro de seguridad marítima de Omán informó que el Skylight fue atacado a unas cinco millas náuticas de Musandam, también en Omán, el domingo 1 de marzo. Los datos de seguimiento del buque lo sitúan frente a las costas de Omán el sábado 1 de marzo.

En diciembre de 2025, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Red Sea Ship Management y Skylight, entre otros buques, acusando a la empresa gestora y a su propietario de operar una “flota fantasma” para transportar productos petrolíferos iraníes en el Golfo.

El servicio de monitoreo de barcos Tankertrackers.com describió a Skylight como un pequeño petrolero que se usaba principalmente para abastecer de combustible a otros buques y que había estado anclado en la gobernación de Musandam desde el 22 de febrero.

La península de Musandam, en Omán, comparte el control del estrecho de Ormuz con Irán, un punto de estrangulamiento estratégico vital a través del cual fluye aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo.

La península de Musandam, en Omán. REUTERS/Amr Alfiky

Más temprano el domingo, la agencia de noticias estatal de Omán informó que el puerto comercial de Duqm fue atacado por dos drones, hiriendo a un trabajador expatriado.

Los restos de otro dron cayeron en un área cercana a los tanques de combustible en Duqm, pero no se registraron víctimas ni pérdidas materiales en ese incidente, agregó la agencia.

(con información de Reuters)