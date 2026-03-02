Mundo

Autoridades del Canal de Panamá vigilan de cerca las repercusiones de la crisis en Oriente Medio sobre el comercio marítimo

Una vigilancia cercana sobre la actividad de buques en rutas energéticas se mantiene, ante el aumento de incidentes y recomendaciones de cambios en trayectos, especialmente por parte de compañías del Asia-Pacífico

Guardar
Imagen de archivo. Una vista
Imagen de archivo. Una vista aérea muestra buques de carga atracados en el Puerto de Balboa, operado por Panama Ports Company, en el Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá. 1 de febrero de 2025. REUTERS/Enea Lebrun

Los administradores del Canal de Panamá han señalado que actualmente sería “prematuro anticipar posibles consecuencias o impactos específicos” que la crisis en Oriente Medio pueda provocar en el tráfico de la vía interoceánica, pese a la creciente tensión en la región que ya afecta el transporte marítimo global.

Sin embargo, vigilan de cerca las repercusiones que la situación pueda tener sobre el canal panameño, ya que la vía, de 82 kilómetros, conecta los océanos Atlántico y Pacífico, y por ella circula entre el 3% y 6% del comercio mundial.

Mientras que cerca del 20% del petróleo transportado por mar y una parte del gas natural licuado (GNL) mundial cruzan el estrecho de Ormuz, ubicado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, según cifras de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En 2024, el 84% del crudo y condensado y el 83% del GNL que cruzaron esa zona se dirigieron a mercados asiáticos como China, India y Japón, de acuerdo con la EIA.

La Guardia Revolucionaria iraní declaró que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz “ya no es seguro”. Al mismo tiempo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos recomendó a los buques comerciales evitar el paso por el golfo Pérsico, el golfo de Omán, el mar Arábigo y el propio Ormuz.

Por el Estrecho de Ormuz
Por el Estrecho de Ormuz transita cerca del 20–25 % del petróleo mundial en dirección a mercados de Asia, Europa y América (Ilustración: Movant Connection)

Cambios en rutas marítimas y reacción de navieras

El cierre de Ormuz replantea la geopolítica del crudo y obliga a redirigir el comercio hacia rutas más vulnerables. Diversas navieras de Asia-Pacífico han anunciado la suspensión o reorganización de sus rutas a través de esa zona estratégica para el comercio energético tras la reciente escalada del conflicto.

Por su parte, la administración del Canal de Panamá informó a EFE, la agencia de noticias EFE, que mantiene una vigilancia constante sobre las dinámicas del comercio marítimo internacional y reafirmó el compromiso de operar de manera “segura, eficiente y fiable”, garantizando un servicio continuo a la comunidad marítima.

La decisión de Irán de impedir el paso de embarcaciones por el Estrecho surge tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás. La Marina de Irán comunicó a Al Jazeera que el tránsito ya comenzó a restringirse, hecho que elevó la tensión entre las principales potencias y generó una reacción inmediata en los mercados internacionales.

El Estrecho de Ormuz, con solo 34 kilómetros de ancho en su punto más angosto y corredores navegables limitados a tres kilómetros, es el único punto de salida marítima para la mayoría del petróleo exportado desde países como Arabia Saudita, Kuwait, Catar, Baréin e Irak. De estos Estados, solo Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos disponen de rutas alternas, y estas son insuficientes para compensar una interrupción total en Ormuz.

La eventual saturación logística forzaría a los buques petroleros a transitar por el Estrecho de Bab al-Mandeb, un canal de solo 29 kilómetros de ancho destacado por Financial Times, que enfrentaría una presión inédita y podría convertirse en el principal cuello de botella energético del planeta.

Temas Relacionados

Canal de PanamáOriente MedioAdministración de Información EnergéticaOrganización de las Naciones UnidasComercio Marítimo GlobalPetróleo y Gas

Últimas Noticias

La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán, blanco de nuevos bombardeos israelíes

Israel asegura haber desmantelado el principal centro de comunicaciones del régimen, que ya fue atacado durante la guerra de junio de 2025

La televisión estatal iraní y

Luego de 65 años perdida, la ciencia logra recuperar una obra bíblica de Rembrandt

El Rijksmuseum de Ámsterdam confirmó la autenticidad de Visión de Zacarías en el templo, una pintura que permaneció durante décadas en una colección privada. Cómo este hallazgo permite nuevas perspectivas sobre los primeros años creativos del célebre artista holandés

Luego de 65 años perdida,

La Fontana de Trevi recauda medio millón de euros en su primer mes con acceso pago

La emblemática fuente romana registró casi 230 mil visitantes tras la implementación del ticket de ingreso. Cómo esta medida busca preservar el monumento y financiar la entrada gratuita a museos para residentes

La Fontana de Trevi recauda

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria declaró el cierre total del paso marítimo por el que transita el 20% del crudo global, en el tercer día de enfrentamientos con Washington e Israel

El régimen de Irán anunció

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Nuevos polos de desarrollo surgen en países que promueven beneficios impositivos, estabilidad y oportunidades de expansión, junto a políticas que favorecen la innovación, la seguridad y una mejor calidad de vida

Cuáles son los países más
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobernador de Antioquia se despachó

Gobernador de Antioquia se despachó contra Petro tras minimizar las amenazas que recibió: “¿Quién nos devuelve a Miguel Uribe?”

Casación confirmó una condena de 10 años por intentar exportar casi 200 kilos de cocaína desde Bahía Blanca

“Una carnicería total”: exmilitar colombiano contó cómo sobrevivió a la invasión de Ucrania y perdió a 27 compatriotas

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de marzo: reportan retrasos en L9 del STC

Multan a clínica en Arequipa por ofrecer despistaje de próstata con falsa uróloga: El monto asciende a más de S/ 50.000

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Exteriores convoca a embajador de Irán para trasladar "condena" por ataques a países de la región y Chipre

VÍDEO: Pollán se compromete a "empujar" el referéndum de ruptura con Mercosur, la "carta de desahucio" para el campo

Israel lanza una nueva oleada de ataques en Teherán contra cuarteles de la Inteligencia y la Fuerza Quds

Ana Boyer, en Doha, confirma que tanto ella como su familia se encuentran bien

“Estamos atrasados”, dice Molinar al anunciar rediseño curricular y mejoras en escuelas en Panamá

ENTRETENIMIENTO

Jonathan Lipnicki y su recuerdo

Jonathan Lipnicki y su recuerdo de Ray Boyd, el niño de Jerry Maguire: “Tom Cruise decidió que yo era el indicado”

“Bridgerton”: ¿Quién es la nueva Lady Whistledown tras el final de temporada?

Se aclaran las dudas sobre la asistencia de Jim Carrey a los Premios César tras teorías de suplantación

La causa de muerte oficial de Eric Dane ha sido revelada

Bruno Mars prepara su regreso a París con The Romantic y anticipa un disco que ya despierta expectativas