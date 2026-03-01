Israel informó que más de 40 altos mandos militares del régimen iraní fueron abatidos durante los ataques

Estados Unidos e Israel atacaron a la cúpula del régimen iraní en el corazón de Teherán (WANA via REUTERS)

El Ejército de Israel informó este domingo que en los ataques del sábado coordinados con Estados Unidos murieron más de 40 altos mandos del régimen iraní, entre ellos el líder supremo Ali Khamenei. Más tarde, el presidente Trump indicó que fueron 48 los líderes -militares y políticos- muertos en los ataques conjuntos.

“El primer paso de esta operación fue el ataque inicial en el que eliminamos a 40 comandantes superiores, incluido Khamenei, en un minuto en dos lugares diferentes a más de mil millas de Israel a plena luz del día”, dijo el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, a los periodistas.

En un comunicado divulgado este domingo, el Ejército señaló que en la operación denominada “Rugido del León”, fueron abatidos siete miembros de la alta dirección de seguridad iraní. Entre los objetivos alcanzados figura Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y uno de los oficiales más influyentes del aparato militar de ese país.

Retrato del general iraní Abdol-Rahim Mosavi, identificado como uno de los altos mandos militares eliminados en el ataque israelí

De acuerdo con el parte oficial, la operación se ejecutó en varias localizaciones de la capital iraní y contó con apoyo directo del área de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés). La acción militar, calificada como histórica por las autoridades israelíes, habría permitido eliminar en total a 40 altos mandos iraníes en el inicio de la campaña, una cifra sin precedentes en operaciones previas.

Mousavi había asumido la conducción del Estado Mayor tras la muerte de Mohammad Bagheri, quien también fue abatido durante el primer ataque de “Rugido del León” en junio de 2025, según datos confirmados por el Ejército israelí. Mousavi, además, fue responsable de dirigir el ejército de Irán y ocupó diversos cargos en la estructura de seguridad, incluidos roles clave en la planificación y ejecución de operaciones militares externas.

En el comunicado, el Ejército de Israel atribuyó a Mousavi la supervisión de los lanzamientos de cientos de misiles balísticos contra territorio israelí, hechos que provocaron víctimas civiles durante el desarrollo de la actual confrontación. La eliminación de la mayoría de los principales líderes de la seguridad iraní constituye, según la fuente, un golpe estratégico que busca debilitar la capacidad de respuesta militar de Teherán.

Por su parte los medios de comunicación iraníes informaron este domingo que el jefe de los servicios de inteligencia de la policía de Irán, Gholamreza Rezaian, murió en los ataques estadounidenses e israelíes contra la república islámica. “El general Gholamreza Rezaian, jefe de inteligencia de la policía nacional, murió como consecuencia de los ataques enemigos de ayer”, afirmó la agencia de noticias Fars, junto con otros medios de comunicación locales.

Las autoridades iraníes han confirmado hasta el momento la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour; del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé, y del secretario del Consejo de Defensa Nacional y asesor del ayatolá, el almirante Ali Shamkhani, en los ataques conjuntos lanzados por sorpresa este sábado por Israel y Estados Unidos, que también ha acabado con la vida del líder supremo Alí Jamenei.

Israel ya ha adelantado durante el sábado la muerte de Pakpour y Nasirzadé tras afirmar que había eliminado a varios altos mandos iraníes, un total de seis militares de alto rango.

Los altos mandos militares del régimen iraní abatidos el sábado por Israel (FDI)

El ministro de Defensa, Nasirzadé, fue comandante de las Fuerzas Aéreas y subcomandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Era el responsable de la fabricación de los proyectiles de largo alcance y de la investigación sobe armas nucleares, biológicas y químicas, según Israel.

Por otra parte, Shamkhani fue nombrado recientemente -el pasado 6 de febrero- como secretario del Consejo de Defensa Nacional, un organismo de seguridad creado tras los ataques de Israel y Estados Unidos en junio de 2025 con vistas a mejorar y centralizar las capacidades de las Fuerzas Armadas iraníes.

El también ex ministro de Defensa (1997-2005) cobró entonces un papel más relevante dentro de la estructura del régimen iraní. Las primeras misiones adjudicadas al Consejo de Defensa Nacional han sido “revisar los planes de defensa” nacional y “mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas” iraníes a través de un proceso de “centralización”.

Las autoridades israelíes informaron previamente que en la operación cientos de aviones en un “ataque sorpresa” contra dos ubicaciones en las que estaban reunidos los máximos responsables del aparato de seguridad iraní.

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra “ubicaciones que suponían una amenaza inminente”, con el sector militar y nuclear en el foco. Washington ha declarado que el objetivo de la ofensiva es “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”, que ha terminado con la muerte del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

El parte castrense publicado este domingo subraya que la Fuerza Aérea israelí logró desmantelar la mayoría de los sistemas de defensa aérea en el oeste y centro de Irán, lo que facilitaría el establecimiento de superioridad aérea sobre los cielos de la capital. El comunicado añade que las operaciones de defensa y ataque continúan en curso, con el objetivo declarado de neutralizar amenazas a la seguridad del Estado israelí.

(con información de EP y AFP)