El número de puntos de recarga pública para autos eléctricos supera al de surtidores de combustible en Reino Unido

El Departamento de Transporte resalta que ya existen más cargadores eléctricos que bombas de combustible en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en los puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos en Reino Unido, transforma la infraestructura automotriz británica y plantea nuevas preguntas sobre la verdadera penetración de este tipo de autos, dado que las ventas a particulares siguen siendo bajas y la distribución de cargadores mantiene disparidades geográficas, informó el diario The Daily Mail.

El número de puntos de recarga públicos en el Reino Unido alcanzó 116.052 conexiones al 1 de enero de 2026, según el Departamento de Transporte. Esta cifra duplica prácticamente los 60.802 surtidores de gasolina y diésel activos en el país, resultado de un cálculo basado en las 8.329 estaciones de servicio existentes y un promedio de 7,3 bombas por estación.

El informe del Departamento de Transporte indica: “Sobre la base de estimaciones de la industria, ahora hay considerablemente más cargadores para vehículos eléctricos que bombas de combustible en todo el Reino Unido”.

Voceros del sector consideran que la mayor disponibilidad de infraestructura es un signo de avance. Tanya Sinclair, directora ejecutiva del grupo de especialistas en movilidad eléctrica EVUK, lo describió ante The Daily Mail como un “reflejo de un progreso constante guiado por políticas públicas”, y sumó: “La red de carga viene ampliándose porque el mercado tiene claridad y los conductores, confianza”.

El Reino Unido alcanza 116.052 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos, casi el doble que los surtidores de gasolina y diésel (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, Sinclair precisó: “La comparación con bombas de combustible es simbólica y no debe interpretarse al pie de la letra, ya que no considera los cargadores domésticos. Una buena red de recarga es tanto cuestión de cantidad como de ubicación estratégica y confiabilidad”.

Por su parte, Matt Davies, fundador y director de la empresa de servicios de recarga Octopus Electroverse, describió el momento como “definitorio para la recarga en el Reino Unido”, reiterando que “lo eléctrico ya es lo común”.

No obstante, aunque la infraestructura suma récords, el interés de los consumidores por los vehículos eléctricos no muestra el mismo dinamismo. En enero se matricularon 29.654 autos eléctricos, apenas 20 unidades más que en el mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento marginal de 0,1 %.

En el contexto total, el mercado automotor creció un 3,4 % en ventas, alcanzando 144.127 vehículos matriculados, pero los autos eléctricos solo alcanzaron un 20,6 % de cuota de mercado.

De acuerdo con la principal cámara industrial del sector, la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT), se trata de la participación más baja desde abril de 2025 y está lejos del objetivo gubernamental de un 33 % de ventas obligatorias de modelos sin emisiones, establecido por el mandato Zero Emission Vehicle.

El crecimiento de los puntos de carga eléctricos no ha impulsado un aumento significativo en las ventas de autos eléctricos particulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis sectorial expone otro fenómeno clave: el 70 % de los vehículos eléctricos matriculados en 2025 pertenece a flotas y empresas, impulsadas por incentivos fiscales aplicados a este tipo de motorización, mientras que los compradores particulares continúan representando una fracción menor.

Según la SMMT, se proyecta que los autos eléctricos alcancen un 28,5 % del mercado en 2026, gracias a una mayor variedad de modelos, mejoras en autonomía y la reinstauración de subvenciones para la compra.

Las previsiones de mercado están atravesadas por la expectativa de cambios fiscales. La próxima implementación del impuesto por kilómetro recorrido para vehículos eléctricos, anunciada por el canciller y prevista para entrar en vigor en 2028, ya influye en las decisiones de potenciales compradores.

Ginny Buckley, directora general del sitio Electrifying.com, reconoció el incremento en el número de enchufes públicos, aunque advirtió que este dato no soluciona la desigualdad en el acceso a cargadores según la zona de residencia.

Asimismo, Buckley detalló que “Westminster tiene más cargadores que cinco grandes ciudades del norte juntas” y que “ninguna de las diez principales zonas de recarga se localiza en el norte de Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte”.

Según Zapmap, en el Reino Unido hay más de un millón de cargadores pero la mayoría son privados y no eliminan las barreras de acceso para todos los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Buckley, “los conductores no cargan sus vehículos a nivel nacional, sino en su entorno cercano”. Y agregó: “La verdadera prueba no es sumar más enchufes que bombas, sino garantizar que cualquier conductor, viva donde viva, pueda recargar con facilidad y confianza”.

El acceso domiciliario tampoco es universal. El portal especializado en infraestructura de recarga Zapmap sostiene que, si se suman los puntos instalados en hogares y lugares de trabajo, existen más de un millón de dispositivos de recarga para vehículos eléctricos en todo el Reino Unido. Sin embargo, como la mayoría no es de acceso público, persisten importantes limitaciones para quienes no cuentan con estacionamiento privado o dependen de la recarga fuera del ámbito laboral.

El gobierno anunció recientemente la extensión de subvenciones de hasta GBP 500 para la compra de cargadores, aunque la medida se limita a inquilinos, propietarios de departamentos, caseros residenciales y viviendas con aparcamiento en la vía pública, según confirmó el Partido Laborista.