Las claves que desmienten dudas sobre autos eléctricos, paneles solares y aerogeneradores

El informe de National Geographic identifica y desmiente cinco mitos frecuentes sobre la energía renovable y su impacto en la transición energética global (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

En medio de una transición energética que avanza a ritmo desigual, el debate sobre las energías renovables sigue dominado por ideas que no siempre coinciden con los datos más recientes. La revista National Geographic revisa los cinco mitos más extendidos y aporta cifras concretas para dimensionar qué tan profunda es realmente esta transformación global.

¿Es confiable la energía renovable para abastecer una red eléctrica?

Uno de los principales mitos sostiene que la energía renovable, especialmente la solar y la eólica, no puede garantizar un suministro eléctrico estable por la variabilidad del clima, lo que hace pensar que las redes no podrían operar solo con fuentes limpias.

Sin embargo, la revista National Geographic indica que, con una combinación adecuada de tecnologías, almacenamiento y gestión inteligente, la fiabilidad es posible.

Menciona el trabajo de Andy Fitch, abogado del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia, quien coescribió un informe que desmiente este mito. El texto señala que países como Suecia y Austria ya consiguen que toda o gran parte de su electricidad provenga de fuentes renovables, mientras que regiones como California alcanzan altos porcentajes de cobertura renovable sin interrupciones relevantes.

Según el informe, la clave está en diversificar los recursos, sumar baterías y contar con respaldo hidroeléctrico cuando es necesario, lo que elimina la intermitencia como barrera para el funcionamiento estable de la red.

¿La energía solar en viviendas es demasiado costosa?

La idea de que instalar paneles solares en una casa resulta prohibitivo persiste en buena parte de la sociedad. No obstante, la revista National Geographic destaca que el precio medio de la energía solar residencial en Estados Unidos bajó más del 60 % desde 2010. Este descenso responde a mejoras tecnológicas, mayor competencia y eficiencia global.

El texto resalta que existen incentivos fiscales y programas de financiamiento que permiten acceder a sistemas solares domésticos, y que la reducción de la factura eléctrica posibilita recuperar la inversión en menos de diez años en muchas regiones. Así, la energía solar no solo es más asequible, sino que puede generar un ahorro económico considerable a largo plazo para las familias.

La energía solar y eólica pueden garantizar redes eléctricas estables gracias a la diversificación de tecnologías, almacenamiento y respaldo hidroeléctrico (REUTERS/Nelson Bocanegra)

¿Los aerogeneradores dañan gravemente a la vida silvestre?

Otro mito recurrente afirma que los aerogeneradores afectan de manera drástica a aves y murciélagos. La revista National Geographic aclara que, aunque algunas especies pueden verse impactadas, el efecto total es mucho menor comparado con amenazas como los gatos domésticos, los edificios o la contaminación.

En Estados Unidos, la proporción de muertes de aves causadas por turbinas eólicas representa una fracción mínima respecto a otros factores. El sector implementa estrategias para minimizar estos riesgos, como ubicar parques eólicos en lugares menos sensibles y emplear tecnologías para detener los aerogeneradores durante los periodos de mayor actividad de la fauna.

Una gestión adecuada reduce el impacto ambiental y permite compatibilizar energía limpia y protección de la biodiversidad.

Suecia, Austria y regiones como California ya logran elevados porcentajes de electricidad proveniente de fuentes renovables sin interrupciones de suministro (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

¿La autonomía de los vehículos eléctricos es insuficiente?

La autonomía de los vehículos eléctricos es una de las inquietudes más frecuentes. Los modelos actuales ofrecen más de 400 kilómetros de autonomía, distancia suficiente para la mayoría de los desplazamientos diarios y muchos trayectos de media distancia.

El desarrollo de baterías más eficientes y la expansión de la infraestructura de recarga rápida facilitan los viajes largos y disminuyen el tiempo de carga. El artículo precisa que la mayoría de los conductores no necesita recorrer grandes distancias cada día, de modo que la autonomía de los vehículos eléctricos modernos ya cubre los requerimientos habituales de transporte.

La reducción de la factura eléctrica permite que familias recuperen la inversión en sistemas solares domésticos en menos de diez años en muchas regiones (REUTERS/Jon Nazca)

¿Las energías renovables pueden resolver solas la crisis climática hoy?

Se mantiene la idea de que las energías limpias ya pueden sustituir por completo a los combustibles fósiles y detener el cambio climático de forma inmediata. La revista National Geographic advierte que, aunque el avance de las renovables es importante, todavía no basta para resolver la crisis climática por sí solo en el corto plazo.

El despliegue de estas tecnologías requiere inversiones continuas, modernización de redes y almacenamiento, además de políticas públicas y cambios de hábitos de consumo. La transición energética es gradual y la reducción de emisiones depende de múltiples factores técnicos, económicos y políticos.