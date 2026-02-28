Mundo

Trump mantuvo contactos directos con líderes de Medio Oriente y la OTAN tras los ataques contra el régimen de Irán

La Casa Blanca confirmó conversaciones con Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para coordinar respuestas ante la escalada de tensiones

Guardar
Donald Trump habló con líderes
Donald Trump habló con líderes de Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos tras los ataques a Irán (Captura de video)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo contactos directos con líderes clave de Oriente Medio y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras los ataques militares estadounidenses e israelíes contra Irán.

La Casa Blanca confirmó que conversó con los máximos representantes de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, países que albergan importantes bases militares estadounidenses y que resultaron involucrados de forma indirecta en la escalada de tensiones.

Las comunicaciones se produjeron después de que Irán respondiera con ataques contra instalaciones norteamericanas en la región.

Instalaciones estadounidenses en Bahréin fueron
Instalaciones estadounidenses en Bahréin fueron blanco de represalias iraníes tras los bombardeos iniciales (@RT_com)

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a través de la red social X que el presidente estadounidense dialogó con los mandatarios de los tres países árabes y con el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Karoline Leavitt, portavoz de la
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, informó sobre los contactos de Trump con líderes internacionales (Reuters)

La secretaria de prensa también confirmó una conversación previa entre Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en medio del desarrollo de las operaciones militares.

Trump y Netanyahu coordinaron el
Trump y Netanyahu coordinaron el ataque conjunto contra Irán en conversaciones previas (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Esta conversación de Trump con los lideres tiene un trasfondo que ocurrió esta jornada.

Poco después del impacto de la primera oleada, Irán anunció una ofensiva de represalia con lanzamiento de misiles y drones no solo contra Israel, sino también contra bases militares estadounidenses en Bahréin, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania.

El gobierno de Bahréin confirmó un ataque contra el centro de operaciones de la Quinta Flota naval estadounidense, mientras la agencia oficial BNA solicitó a la población refugiarse y acatar únicamente directivas oficiales.

El gobierno de Bahréin condenó públicamente las represalias iraníes contra instalaciones aliadas

En Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, los sistemas de defensa interceptaron varios misiles, pero los restos provocaron la muerte de un civil asiático y daños materiales en zonas residenciales.

Además, una explosión se registró en la isla artificial The Palm en Dubái, donde testigos vieron humo y la llegada de ambulancias al lugar.

Un hotel en Dubái sufrió daños tras el impacto de un misil lanzado en medio del conflicto regional

El Ministerio de Defensa de Qatar denunció ataques con misiles que fueron neutralizados antes de alcanzar su territorio y, en un comunicado posterior, calificó la agresión como una violación flagrante de la soberanía nacional.

Kuwait confirmó la interceptación de misiles balísticos dirigidos a la base aérea Ali Al Salem y reportó 12 heridos en el contexto de los ataques regionales. Además, un dron atacó el Aeropuerto Internacional de dicho país y causó varios trabajadores heridos.

El aeropuerto internacional de Kuwait fue alcanzado por misiles en el contexto de los ataques iraníes

Por otro lado, Jordania indicó que sus sistemas de defensa derribaron dos misiles balísticos, mientras Arabia Saudita anunció la interceptación de ataques en Riad y la provincia Oriental, advirtiendo que se reserva el derecho a responder.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró en un comunicado que “las fuerzas estadounidenses defendieron con éxito contra cientos de ataques iraníes con misiles y drones”.

La operación militar fue ordenada directamente por Trump, quien explicó las razones y los objetivos en un mensaje difundido por su plataforma Truth Social.

En esa publicación, Trump afirmó que la meta era terminar con el régimen instaurado en Irán desde 1979 y destruir por completo su industria y capacidad militar.

El ayatolá Alí Khamenei fue
El ayatolá Alí Khamenei fue trasladado a un lugar seguro tras el inicio de los bombardeos (Reuters)

La escalada bélica llevó a la declaración del estado de emergencia en Israel. El ministro de Defensa, Israel Katz, dispuso medidas especiales en todo el país.

Israel Katz declaró el estado
Israel Katz declaró el estado de emergencia especial en todo el país tras los ataques contra Irán (Reuters)

Las autoridades israelíes ordenaron el cierre del espacio aéreo, la suspensión de actividades educativas y la restricción de labores a sectores considerados esenciales, según un comunicado oficial

Arabia Saudita condenó los ataques iraníes sobre los países del Golfo y manifestó su disposición a integrarse en una coalición internacional para enfrentar a Teherán.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Donald TrumpOriente MedioOTANIránAtaque IránEstados Unidos

Últimas Noticias

Los restos de un drone iraní interceptado en Dubái impactaron contra el lujoso hotel Burj Al Arab y provocaron un incendio

El ataque se produjo en el contexto de una ofensiva iraní contra Emiratos Árabes Unidos y posiciones estratégicas del Golfo

Los restos de un drone

El mensaje publicado desde la cuenta de Ali Khamenei tras la confirmación de su muerte

El ayatollah fue abatido este sábado en el marco del operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra la cúpula del régimen iraní

El mensaje publicado desde la

El régimen de Irán lanzó más de 200 misiles contra territorio israelí: al menos un muerto

Las autoridades indicaron que la víctima es una mujer que había resultado gravemente herida luego de que un proyectil impactara en el área metropolitana de Tel Aviv

El régimen de Irán lanzó

Trump sostuvo que la muerte de Ali Khamenei es “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”

“Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países en todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones”, expresó el presidente de Estados Unidos

Trump sostuvo que la muerte

Murió Ali Khamenei, el ideólogo de brutales asesinatos y atentados que comandó el poder real de Irán por más de tres décadas

El líder supremo del régimen de Irán fue abatido este sábado en los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. La información fue confirmada después de varias horas de incertidumbre sobre su paradero

Murió Ali Khamenei, el ideólogo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jose Ramón Soroiz gana el

Jose Ramón Soroiz gana el premio Goya a Mejor Actor Protagonista por ‘Maspalomas’: “Ojalá que todos los Vicentes del mundo también sean felices”

Encontraron escondido en una cueva de la precordillera al femicida de Natalia Cruz en Salta: llevaba más de 10 días prófugo

Tras la muerte de Ali Jamenei, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA: “Que estas noticias aporten alivio a las familias”

Gorillaz, J Balvin, Paola Jara, Kei Linch y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Arranca la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Jalisco en medio de fuerte dispositivo de seguridad

INFOBAE AMÉRICA
Los creadores de 'Gilbert', Goya

Los creadores de 'Gilbert', Goya al mejor cortometraje de animación, cargan contra la IA y ensalzan la educación pública

'Decorado', Mejor Película de Animación en los Premios Goya 2026

Miriam Garlo, Mejor Actriz Revelación en los Premios Goya 2026 por su papel en 'Sorda'

Marco Rubio suspende su viaje a Israel tras el ataque contra Irán

Bad Gyal, tentada por el cine en los Goya: "Si me plantan un papel tipo Sharon Stone en 'Casino', me tiro de cabeza"

ENTRETENIMIENTO

De qué trata ‘Beso de

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1