La hija de Kim Jong-un disparó un rifle en público junto al dictador norcoreano y reforzó los rumores sobre su sucesión

La hija del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Ju-ae, mira a través de un visor mientras ella y su padre se reúnen con altos funcionarios y comandantes militares en Pyongyang, Corea del Norte (REUTERS)

El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, entregó nuevos rifles de francotirador a altos funcionarios del partido y del Ejército tras la celebración de un congreso del Partido de los Trabajadores que se extendió durante una semana.

Los medios estatales publicaron una imagen de su hija adolescente, Kim Ju-ae, disparando en un campo de tiro, lo que alimenta los rumores sobre su preparación como futura líder del país.

Kim calificó la entrega de los rifles como una muestra de su “absoluta confianza” y agradecimiento por el compromiso de los funcionarios durante los últimos cinco años, desde el último congreso del partido en 2021, informó el sábado la Agencia Central de Noticias Coreana (KCNA).

La agencia también confirmó que la hermana de Kim, Kim Yo-jong, ascendió a directora de asuntos generales del comité central del partido, cargo que implica una mayor responsabilidad en la supervisión de operaciones internas y asuntos administrativos.

Imágenes oficiales mostraron a Kim Yo-jong y otros altos funcionarios utilizando los rifles en un campo de tiro. La hija del dictador, de presuntamente 15 años, apareció con un abrigo de cuero marrón similar al de su padre y fue captada manipulando el arma mientras salía humo del cañón.

El líder norcoreano Kim Jong-un se reúne con altos funcionarios y comandantes militares, acompañado por su hija Kim Ju-ae (REUTERS)

Desde su primera aparición pública en una prueba de misiles de largo alcance en noviembre de 2022, Ju-ae acompañó a Kim Jong Un en numerosos eventos, incluidas exhibiciones militares, inauguraciones de fábricas y un viaje a Beijing en septiembre, donde Kim mantuvo una cumbre con el líder chino Xi Jinping.

El congreso del partido, que concluyó el miércoles en Pyongyang tras siete días, es el principal evento político de Corea del Norte y se realiza cada cinco años desde 2016.

En esta edición, Kim reforzó sus planes para acelerar el desarrollo nuclear del país y confirmó una postura de línea dura hacia Corea del Sur, aunque mantuvo abierta la posibilidad de diálogo con Estados Unidos si Washington abandona la exigencia de desnuclearización como condición para reanudar las conversaciones.

Funcionarios y analistas surcoreanos observaron el congreso en busca de señales sobre la posible designación de Ju-ae como sucesora, lo que consolidaría el control dinástico de la familia Kim por una cuarta generación.

La familia Kim controla Corea del Norte desde hace décadas y el culto a la personalidad en torno al “linaje Paektu” sigue siendo central en la vida cotidiana del país.

El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con altos funcionarios y comandantes militares en Pyongyang (REUTERS)

La agencia de inteligencia surcoreana consideró este mes que Kim Jong-un estaría cerca de formalizarla como heredera. Aunque no se la vio en las reuniones del partido durante el congreso, Ju-ae compartió protagonismo con su padre en el desfile militar del miércoles. Los medios estatales indicaron que no se modificó su estatus y recordaron que las normas del partido establecen la mayoría de edad en 18 años para ser miembro oficial.

Expertos señalaron que, de buscar consolidar a su hija como sucesora, el líder del régimen norcoreano optaría por señales sutiles, como alusiones a la continuidad y la herencia de la causa socialista. En su balance del congreso, los medios estatales afirmaron que las reuniones “sentaron una base sólida para el esfuerzo sagrado de asegurar y realizar la gloriosa sucesión y desarrollo de nuestro partido”.

El especialista Yang Moo-jin, ex presidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos en Seúl, opinó que la exhibición de la joven manejando un arma sugiere que “efectivamente está recibiendo entrenamiento como sucesora”.

(Con información de The Associated Press)