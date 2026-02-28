Arabia Saudita condenó los ataques de Irán a los países del Golfo y dijo estar lista para unirse a una coalición contra Teherán

ARCHIVO: El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán (Europa Press)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita emitió un comunicado en el que condena y rechaza enérgicamente los ataques perpetrados por Irán contra varias naciones del Golfo y de la región. La declaración recalca la gravedad de las agresiones iraníes, señalando violaciones a la soberanía de países como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania, además de la propia Arabia Saudita.

El texto oficial, difundido el 28 de febrero de 2026, subraya la preocupación del gobierno saudita ante lo que califica como “ataques graves y violaciones flagrantes” cometidas por Irán. Arabia Saudita expresa su solidaridad con los Estados afectados y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene de forma clara estas acciones. Además, solicita la adopción de medidas urgentes y decisivas para frenar la escalada y evitar consecuencias negativas para la estabilidad y la seguridad regional.

El comunicado detalla que las recientes acciones de Irán constituyen una amenaza directa para la paz y la soberanía de los países árabes, y representan un desafío a los principios del derecho internacional. Arabia Saudita enfatiza la importancia de mantener el respeto a la soberanía nacional y rechaza cualquier injerencia externa que ponga en riesgo la seguridad colectiva.

En el contexto de los recientes enfrentamientos, que incluyen ataques aéreos y acciones militares por parte de Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní, el gobierno saudita busca posicionarse como un actor clave en la defensa de la estabilidad regional. El Reino recalca su disposición a colaborar con la comunidad internacional para proteger a los Estados del Golfo y garantizar que se respeten los acuerdos internacionales.

Ataque de Irán a EEUU en Bahréin

El comunicado también refleja la inquietud de Arabia Saudita sobre las consecuencias que estos incidentes pueden tener para la seguridad global. Advierte que la continuación de las hostilidades y las violaciones de la soberanía podrían derivar en una escalada mayor, poniendo en riesgo la estabilidad no solo de Oriente Medio sino de la comunidad internacional en su conjunto.

Finalmente, Arabia Saudita exhorta a todos los países a sumarse a la condena de las acciones iraníes y a respaldar cualquier iniciativa internacional destinada a frenar la agresión y restaurar la paz en la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores reitera su compromiso con la diplomacia y la cooperación internacional como vías fundamentales para resolver las tensiones y garantizar la seguridad de los Estados árabes y del mundo.

El comunicado:

El Reino de Arabia Saudita condena y denuncia en los términos más enérgicos la flagrante agresión iraní y la evidente violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Baréin, el Estado de Catar, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania. El Reino afirma su plena solidaridad y apoyo inquebrantable a los países hermanos, y su disposición a poner todas sus capacidades a disposición en apoyo de cualquier medida que decidan tomar. También advierte sobre las graves consecuencias derivadas de la continua violación de la soberanía de los Estados y los principios del derecho internacional.

El Reino de Arabia Saudita exhorta a la comunidad internacional a condenar estos ataques flagrantes y a tomar todas las medidas firmes necesarias para enfrentar las violaciones iraníes que socavan la seguridad y estabilidad de la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita 28 de febrero de 2026.-