Mundo

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán a los países del Golfo y dijo estar lista para unirse a una coalición contra Teherán

Riad repudió los “ataques graves y violaciones flagrantes” cometidas por el régimen persa contra países como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania

Guardar
ARCHIVO: El príncipe heredero de
ARCHIVO: El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán (Europa Press)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita emitió un comunicado en el que condena y rechaza enérgicamente los ataques perpetrados por Irán contra varias naciones del Golfo y de la región. La declaración recalca la gravedad de las agresiones iraníes, señalando violaciones a la soberanía de países como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania, además de la propia Arabia Saudita.

El texto oficial, difundido el 28 de febrero de 2026, subraya la preocupación del gobierno saudita ante lo que califica como “ataques graves y violaciones flagrantes” cometidas por Irán. Arabia Saudita expresa su solidaridad con los Estados afectados y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene de forma clara estas acciones. Además, solicita la adopción de medidas urgentes y decisivas para frenar la escalada y evitar consecuencias negativas para la estabilidad y la seguridad regional.

El comunicado detalla que las recientes acciones de Irán constituyen una amenaza directa para la paz y la soberanía de los países árabes, y representan un desafío a los principios del derecho internacional. Arabia Saudita enfatiza la importancia de mantener el respeto a la soberanía nacional y rechaza cualquier injerencia externa que ponga en riesgo la seguridad colectiva.

En el contexto de los recientes enfrentamientos, que incluyen ataques aéreos y acciones militares por parte de Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní, el gobierno saudita busca posicionarse como un actor clave en la defensa de la estabilidad regional. El Reino recalca su disposición a colaborar con la comunidad internacional para proteger a los Estados del Golfo y garantizar que se respeten los acuerdos internacionales.

Ataque de Irán a EEUU en Bahréin

El comunicado también refleja la inquietud de Arabia Saudita sobre las consecuencias que estos incidentes pueden tener para la seguridad global. Advierte que la continuación de las hostilidades y las violaciones de la soberanía podrían derivar en una escalada mayor, poniendo en riesgo la estabilidad no solo de Oriente Medio sino de la comunidad internacional en su conjunto.

Finalmente, Arabia Saudita exhorta a todos los países a sumarse a la condena de las acciones iraníes y a respaldar cualquier iniciativa internacional destinada a frenar la agresión y restaurar la paz en la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores reitera su compromiso con la diplomacia y la cooperación internacional como vías fundamentales para resolver las tensiones y garantizar la seguridad de los Estados árabes y del mundo.

El comunicado:

El Reino de Arabia Saudita condena y denuncia en los términos más enérgicos la flagrante agresión iraní y la evidente violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Baréin, el Estado de Catar, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania. El Reino afirma su plena solidaridad y apoyo inquebrantable a los países hermanos, y su disposición a poner todas sus capacidades a disposición en apoyo de cualquier medida que decidan tomar. También advierte sobre las graves consecuencias derivadas de la continua violación de la soberanía de los Estados y los principios del derecho internacional.

El Reino de Arabia Saudita exhorta a la comunidad internacional a condenar estos ataques flagrantes y a tomar todas las medidas firmes necesarias para enfrentar las violaciones iraníes que socavan la seguridad y estabilidad de la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita 28 de febrero de 2026.-

Temas Relacionados

Arabia SauditaEstados UnidosIránIsraelGolfo Pérsico

Últimas Noticias

Qué es y cómo opera la Guardia Revolucionaria, el poder oculto que sostiene al régimen de Irán

La IRGC cuenta con fuerzas terrestres, navales y aéreas, tiene su propio servicio de inteligencia, una milicia interna (Basij, responsable de la represión de protestas) y un brazo exterior: la Fuerza Quds

Qué es y cómo opera

Las claves que desmienten dudas sobre autos eléctricos, paneles solares y aerogeneradores

Un análisis de testimonios, tendencias y avances tecnológicos muestra cómo ha cambiado el acceso a la energía limpia y su confiabilidad para usuarios comunes

Las claves que desmienten dudas

El ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian fueron objetivos de los ataques de EEUU e Israel

La información fue confirmada por un funcionario israelí, quien sostuvo que hasta el momento se desconoce el resultado de los ataques

El ayatollah Ali Khamenei y

Qué aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente

Las empresas tomaron la decisión luego de los bombardeos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Cuáles son esas compañías

Qué aerolíneas internacionales anunciaron la

Operación “Rugido del León”: Israel atacó cientos de objetivos militares del régimen de Irán, incluidos lanzamisiles

Las Fuerzas Armadas israelíes, en cooperación con Estados Unidos, dirigieron sus ataques a debilitar la capacidad misilística de la República Islámica

Operación “Rugido del León”: Israel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el exjugador de

Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en marzo 2026

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

Miguel Uribe Londoño aseguró que el dinero para el asesinato de su hijo provino de Venezuela: “Fue la Segunda Marquetalia”

“Tengo dos enemigos”: Sandra Cuevas pide ayuda a Harfuch por posible agresión en su contra, aclara relación con presuntos criminales

INFOBAE AMÉRICA
Turquía avisa que no permitirá

Turquía avisa que no permitirá el uso de su espacio aéreo para atacar Irán

Rueda transmitirá en Bruselas la necesidad de que "funcionen todos los controles" con la entrada en vigor de Mercosur

Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contraataque regional

Los Celtics de Hugo González fulminan a Jordi Fernández y sus Nets

Cristina Bucsa alcanza las semifinales en Mérida

ENTRETENIMIENTO

“Paul McCartney: Man on the

“Paul McCartney: Man on the Run”: el documental que revela el sufrimiento de su esposa Linda en Wings

Los Premios Óscar del siglo XXI: cambios sociales, retos y el reflejo de una industria en transformación

Hailee Steinfeld se prepara para la llegada de su primer hijo

Chris Hemsworth revela cómo sus hijos conviven con la fama entre orgullo, ironía y mucha naturalidad

Paul Bettany recuerda a Heath Ledger y revela cómo transformó el rodaje de “A Knight’s Tale”