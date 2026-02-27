Mundo

Los talibanes aseguraron que abatieron a 75 soldados paquistaníes en su ofensiva

Los ataques habrían golpeado instalaciones militares en Abbottabad, Nowshera y las proximidades de Islamabad, en una jornada en la que el mando afgano asegura haber capturado dos bases y 19 puestos militares cerca de la Línea Durand

Soldados talibanes se sientan junto a un cañón antiaéreo mientras observan los aviones de combate paquistaníes, en la provincia de Khost, Afganistán, el 27 de febrero de 2026. REUTERS/Stringer

El Gobierno de los talibanes aseguró este viernes que al menos 75 soldados paquistaníes han muerto y otros 84 han resultado heridos en el marco de las operaciones lanzadas por sus fuerzas desde la pasada noche, una cifra no contrastada por fuentes independientes ni reconocido por el mando militar de Islamabad.

“Los ataques de represalia contra centros del régimen militar paquistaní cerca de la Línea Durand resultaron en la muerte de 75 soldados paquistaníes y heridas a otros 84”, declaró el portavoz del 201 Cuerpo Khalid bin Walid, Mawlawi Wahidullah Mohammadi, en una entrevista con la Radio y Televisión Nacional de Afganistán.

Según el portavoz, estos ataques habrían golpeado instalaciones militares en Abbottabad, Nowshera y las proximidades de Islamabad, en una jornada en la que el mando afgano asegura haber capturado dos bases y 19 puestos militares cerca de la Línea Durand, manteniendo bajo custodia los cuerpos de 23 militares y a varios individuos capturados tras los enfrentamientos.

Este balance de bajas se produce de forma paralela a las denuncias de ataques contra la población civil en suelo afgano, donde la televisión estatal informó de bombardeos nocturnos de la aviación paquistaní contra áreas residenciales en el distrito de Barmal, en la provincia de Paktika, que habrían causado la muerte de tres personas, incluidos dos niños.

La Línea Durand divide a la población pastún entre Afganistán y Pakistán, una división que Kabul considera una separación colonial de familias.

En el cómputo global de las últimas horas, el mando talibán solo reconoce haber sufrido ocho bajas en sus propias filas y sitúa el total de víctimas civiles en tres fallecidos y 20 heridos, mientras que Islamabad ninguna.

Esta escalada es parte de una espiral de hostilidades iniciada el pasado 22 de febrero que se intensificó tras un bombardeo paquistaní en la provincia de Nangarhar que causó 17 muertos, desencadenando la actual respuesta militar del régimen talibán en territorio paquistaní.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, aseguró el viernes que las fuerzas armadas de su país pueden “aplastar” cualquier intento de agresión, al referirse a los recientes ataques aéreos en Afganistán.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif. REUTERS/Romina Amato

“Nuestras fuerzas tienen plena capacidad para aplastar cualquier ambición agresiva”, afirmó, según un mensaje publicado en la cuenta oficial del gobierno paquistaní en X. A su vez, remarcó que “toda la nación apoya hombro con hombro a las fuerzas armadas de Pakistán”.

El Gobierno paquistaní declaró este viernes una “guerra abierta” contra las autoridades talibanas de Afganistán y lanzó bombardeos sobre varias ciudades afganas, incluida Kabul, tras meses de ataques mortales entre ambos países en la zona fronteriza.

Las hostilidades se reanudaron el jueves por la noche y continuaron durante la madrugada del viernes, cuando fuerzas afganas atacaron tropas fronterizas paquistaníes en represalia por bombardeos previos.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán, que habían sido cercanas durante años, se volvieron tensas desde la toma de Kabul por los talibanes en 2021. Islamabad acusa a los talibanes afganos de proteger a militantes que atacan territorio paquiistaní, acusación que las autoridades afganas rechazan.

“Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes”, declaró el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, a través de X. Poco antes, periodistas en Kabul y Kandahar reportaron fuertes explosiones y vuelos de aviones sobre las ciudades.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, calificó los ataques contra Afganistán como una “respuesta adecuada” a las acciones previas de su vecino. Por su parte, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid anunció que Afganistán reanudará operaciones aéreas a gran escala contra posiciones paquistaníes.

(Con información de EFE)

