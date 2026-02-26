Italia recuperó manuscritos de Benito Mussolini con detalles inéditos sobre un encuentro con Adolf Hitler

Las autoridades italianas recuperaron manuscritos autógrafos de Mussolini entregados a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial (Wikipedia)

Las autoridades de Italia recuperaron cinco hojas manuscritas de Benito Mussolini, redactadas en el contexto de su reunión con Hitler en Salzburgo en 1944.

Los documentos, enfocados en temas de política, fuerzas armadas, economía y colonialismo —según informaron los Carabinieri—, fueron localizados en una casa de subastas de Turín tras haber circulado durante décadas en el mercado de antigüedades. La actuación policial permitió decomisar los manuscritos y devolverlos al Archivo del Estado de Roma.

La operación fue realizada por el Núcleo de Protección del Patrimonio Cultural de Turín, quienes, dada la relevancia del hallazgo, entregaron de inmediato los papeles al organismo estatal para su resguardo, según confirmaron ambas instituciones a la agencia EFE.

Los documentos de Mussolini, autenticados mediante análisis forense, revelan detalles inéditos sobre la colaboración entre los líderes fascistas en 1944 (Carabinieri)

Entre las citas extraídas de estos documentos, destaca: “Aquellos que se disponen a consumar contra nosotros la más vil de las injusticias se darán cuenta de que el pueblo italiano es capaz de heroísmos iguales a los de los primeros soldados que reivindicaron la gloria de Roma y toda la civilización de la tierra africana”.

Asimismo, en referencia a la ocupación de Etiopía, Mussolini dejó expresado: “Los indígenas deben estar convencidos: a) de nuestra superioridad y, por tanto, de nuestro derecho a gobernarlos; b) de que nuestro gobierno los elevará a mejores formas de vida“.

La investigación reveló que los documentos habían sido presentados para obtener un Certificado de Libre Circulación ante la Soprintendenza, con el fin de facilitar su eventual venta y exportación al extranjero. En las subastas, los manuscritos incluso figuraban bajo un número de catálogo independiente.

Autenticidad y análisis técnico

Los manuscritos permanecieron décadas en el mercado de antigüedades antes de ser incautados en una subasta (Carabinieri)

Las primeras comprobaciones realizadas por el equipo del Núcleo de Protección del Patrimonio Cultural reflejaron que las hojas contenían escritura atribuible a Mussolini, incluyendo la firma característica con el monograma “M”.

Para asegurar su autenticidad, los papeles fueron sometidos a análisis por el centro forense RIS de Parma, que confirmó, tras comparar la caligrafía con otros documentos inequívocamente atribuidos a Mussolini, la coincidencia en el trazo y la autoría.

Un detalle relevante para la verificación fue que los folios estaban doblados en cuatro partes, reflejando que fueron probablemente guardados en un bolsillo, tal como era habitual para este tipo de notas de apoyo.

La Soprintendenza corroboró que estos escritos formaron parte de los archivos desapercibidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, al igual que otras pertenencias de la llamada República Social Italiana perdidas en 1945. La recuperación fue coordinada junto con la Fiscalía de Florencia, a partir de la alerta de un particular.

El Archivo del Estado de Roma subrayó durante el acto de devolución el carácter de borradores autógrafos de discursos oficiales y la importancia de que todo este tipo de documentación, relativa a asuntos de Estado, sea reconocida como patrimonio público y permanezca bajo protección estatal.

Documentos de Gabriele D’Annunzio

Los manuscritos desaparecieron tras el colapso de la República Social Italiana en 1945 y su reaparición aporta nuevas fuentes históricas sobre la época nazi-fascista (Wikipedia)

En la misma investigación, los Carabinieri y la Fiscalía de Florencia localizaron y recuperaron otros documentos de relevancia histórica pertenecientes al controvertido poeta italiano Gabriele D’Annunzio.

Según precisó Corriere della Sera, entre estos papeles se encuentran borradores autógrafos, un telegrama manuscrito remitido por Mussolini a D’Annunzio, un discurso dirigido al Rey y a las autoridades por la inauguración de la estatua del Bersagliere en 1932 y una copia mecanografiada del texto “Viático a S.A.R. Amadeo de Saboya, Duque de Aosta, Gobernador General del África Oriental Italiana y virrey de Etiopía”.

Contexto histórico

La aparición de estos apuntes ocurre ochenta años después de que desaparecieran en el contexto del colapso de la República Social Italiana en 1945. Benito Mussolini los habría preparado específicamente para su encuentro con Adolf Hitler en el castillo de Klessheim, el 22 de abril de 1944.

Durante esta cita clave, ambos dictadores abordaron de manera estructurada los temas de “Fuerzas Armadas”, “Política” y “Economía y Trabajo”, en un momento en que las potencias del Eje enfrentaban el inminente derrumbe de su posición en Europa.