El gobierno sirio y milicianos drusos completaron un inédito intercambio de prisioneros en Sweida

Un inusual canje de detenidos, facilitado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, marca el primer avance concreto hacia la distensión en Sweida tras años de violencia y fragmentación política en Siria

Miembros de la policía militar
Miembros de la policía militar cerca de un autobús que transportaba detenidos liberados durante un intercambio de prisioneros entre el gobierno sirio y facciones drusas, en Sweida, Siria, el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Omar Alwan

Las fuerzas gubernamentales sirias y milicianos drusos que controlan zonas de la provincia de Sweida realizaron este jueves un intercambio de prisioneros, en lo que representa un inusual avance hacia la distensión en medio de las tensiones políticas persistentes en el país. El Comité Internacional de la Cruz Roja facilitó la operación, considerada el primer gesto significativo en los intentos de Estados Unidos y Jordania por mediar una solución política entre ambos bandos.

De acuerdo con portavoces del gobierno sirio, se entregaron 61 prisioneros, mientras que las autoridades drusas liberaron a 25 personas en el puesto de control de al-Matuna, en el norte de Sweida. El CICR, por su parte, informó de la liberación de 86 detenidos en total. La operación incluyó el traslado de reclusos desde la prisión de Adra, cerca de Damasco, bajo escolta humanitaria y policial.

Noureddine al-Baba, portavoz del Ministerio del Interior sirio, declaró que el acuerdo se alcanzó “mediante esfuerzos conjuntos de actores internacionales y locales”, y lo presentó como muestra del compromiso estatal con los ciudadanos de todas las regiones y credos. Stephan Sakalian, jefe de la delegación del CICR en Siria, expresó su expectativa de que este paso facilite nuevos procesos de diálogo y libere a más personas, incluidas aquellas cuyo paradero sigue siendo desconocido tras los enfrentamientos.

Desde el bando druso, Talal Amer, portavoz de la Guardia Nacional —la milicia de facto en Sweida—, explicó que el trato se pactó a través del CICR y “garantes internacionales”, sin contacto directo con las autoridades de Damasco. Amer precisó que los liberados en Sweida eran civiles, mientras que entre los entregados por el gobierno figuraban efectivos militares. La condición de los prisioneros drusos no fue especificada oficialmente, aunque el gobierno elogió a los miembros del Ejército Árabe Sirio y a los agentes del Ministerio del Interior “que han regresado tras soportar la cautividad”.

La violencia estalló en julio pasado, cuando grupos armados afines al líder druso Sheikh Hikmat al-Hijri se enfrentaron a clanes beduinos locales, lo que motivó la intervención de fuerzas gubernamentales del lado de los beduinos. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 2.000 personas murieron, incluidas 789 civiles drusos, y decenas de miles —tanto drusos como beduinos— fueron desplazados.

Un detenido recientemente liberado se
Un detenido recientemente liberado se sienta dentro de un autobús durante una operación de intercambio de prisioneros entre el gobierno sirio y facciones drusas, en Sweida, Siria, el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Omar Alwan

Tras el cese del fuego acordado el 20 de julio, milicias drusas se agruparon bajo el mando de al-Hijri, estableciendo una zona de control autónomo en buena parte de la provincia, con respaldo de Israel. Durante los combates, Israel intervino con bombardeos sobre Damasco, justificando su acción como defensa de la comunidad drusa.

El acuerdo se produce en un contexto de fragmentación estatal tras la caída del dictador Bashar al-Assad en diciembre de 2024, desplazado por una ofensiva insurgente. Las nuevas autoridades en Damasco han cerrado acuerdos con las Fuerzas Democráticas Sirias —que dominan el noreste— pero persiste la falta de control efectivo sobre Sweida, convertida en el principal enclave fuera de la órbita gubernamental.

Miembros de la policía militar
Miembros de la policía militar se encuentran frente a un autobús que transporta detenidos liberados durante un intercambio de prisioneros entre el gobierno sirio y facciones drusas, en Sweida, Siria, el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Omar Alwan

La comunidad druza, surgida en el siglo X como una rama del ismailismo chií, constituye más de la mitad de su millón de fieles en Siria, con importantes concentraciones en Líbano e Israel, así como en los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967. El futuro de los desaparecidos y de la provincia de Sweida permanece incierto, mientras los actores internacionales mantienen su influencia en el proceso de diálogo.

(Con información de AP y AFP)

