El costo oculto de los autos chinos que preocupa a los consumidores en el Reino Unido

ARCHIVO: El Jaecoo 7 es exhibido durante un evento para lanzar los autos Omoda y Jaecoo en el mercado italiano en Milán, Italia, el 4 de julio de 2024. Las aseguradoras del Reino Unido duplican el costo sobre los automóviles chinos (Reuters)

El auge de los autos chinos en el Reino Unido, impulsado por sus precios competitivos -y la consecuente amenaza de destrucción de la industria local-, ha encontrado un obstáculo inesperado: los seguros para estos vehículos llegan a costar el doble que para modelos equivalentes de marcas tradicionales, según una investigación de The Times.

La razón principal radica en los altos costos de reparación y la dificultad para conseguir repuestos. Este fenómeno se produce en medio de una demanda creciente, pero plantea un desafío inmediato para los compradores que buscaban ahorrar en la adquisición inicial.

Datos recopilados por la plataforma de comparación Carwow revelan que solo unas pocas empresas aceptan asegurar autos de origen chino, y aquellas que lo hacen aplican primas que pueden superar las £2.000 (USD 2.530) anuales para modelos como el Skywell BE11, un SUV eléctrico. Este valor duplica el costo del seguro para su equivalente japonés, el Toyota RAV4, que ronda las £1.100. Incluso en modelos de mayor popularidad, como el Jaecoo 7, las pólizas son, en promedio, £165 (USD 209) más caras que la cobertura para un vehículo alemán comparable, el Volkswagen Tiguan.

El crecimiento de las ventas

Según la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), el mercado británico absorbió más de 196.000 autos chinos en 2025, cifra que representa el doble respecto a los 96.000 comercializados en 2024. Esta expansión se refleja en la consulta de potenciales compradores: Autotrader informó que cuatro de los diez modelos más buscados en su plataforma durante el último año tenían origen chino.

El Jaecoo 7, un SUV híbrido cuyo precio ronda las £30.115 (USD 38.000), lideró las ventas de marcas chinas en enero de 2025 y fue el segundo modelo más popular entre todas las marcas. Otros vehículos destacados incluyen el eléctrico BYD Seal U y el MG HS, producido por el grupo SAIC Motor. Para poner en perspectiva, el Jaecoo 7 se comercializa a un precio inicial sustancialmente menor que su par europeo: el Volkswagen Tiguan parte desde £38.030 (USD 47.800).

Las aseguradoras restringen opciones

Carwow solicitó presupuestos a diez de las principales aseguradoras del Reino Unido para ocho vehículos: cuatro modelos chinos (Jaecoo 7, Xpeng G6, BYD Seal U y Skywell BE11) y cuatro comparables de marcas reconocidas (Volkswagen Tiguan, Kia EV3, Peugeot E-3008 y Toyota RAV4).

Casi todos los aseguradores ofrecían cobertura para vehículos no chinos —el Volkswagen Tiguan, por ejemplo, obtuvo nueve cotizaciones y una prima media de £700 (USD 880)—. En contraste, el Jaecoo 7 solo recibió ofertas de cinco compañías y a precios notablemente superiores. El caso más extremo fue el del Skywell BE11, que recibió una sola cotización de parte de todas las consultadas.

Javier Hernández revisa una aplicación conectada a su automóvil híbrido BYD Seal U en el garaje de su casa en Montcada i Reixac, cerca de Barcelona, España, el 12 de septiembre de 2025 (Reuters)

Incluso los modelos de empresas con mayor presencia, como BYD, se enfrentan a restricciones: el Seal U no consiguió presupuesto en tres de las principales aseguradoras y, donde sí hubo oferta, la prima fue casi £200 más cara que la de su equivalente, el Peugeot E-3008. En particular, Ageas y Axa no proporcionaron cotizaciones para ninguno de los autos chinos según datos de Carwow.

Incertidumbre y antecedentes históricos

Iain Reid, portavoz de Carwow, señaló a The Times que, más que un problema exclusivo de los autos chinos, la raíz está en la dificultad de la industria británica del seguro para adaptarse a la rápida evolución de un mercado con nuevas marcas y tecnologías. Reid sostuvo: “No es justo que los conductores sean penalizados porque los precios del seguro y los datos disponibles no logran adaptarse”.

El ejecutivo también destacó los retrasos en la entrega de piezas para reparaciones y su impacto sobre la siniestralidad: “Las demoras en conseguir repuestos pueden prolongar las reparaciones. Cuanto más tiempo tarda el arreglo, más cuesta para la aseguradora y mayor es el riesgo”.

La escasez de información histórica sobre fiabilidad, costos de reparación y probabilidad de robo o daño dificulta la fijación de precios. Muchos de estos modelos apenas llevan unos pocos años en el mercado británico.