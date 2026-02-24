Imágenes satelitales muestran cómo Estados Unidos aumentó su presencia militar cerca de Irán

Imágenes satelitales revelan que Estados Unidos aumenta su presencia militar cerca de Irán (REUTERS/ARCHIVO9

La presencia militar de Estados Unidos ha experimentado un marcado incremento en las cercanías de Irán tras el fracaso de la segunda ronda de negociaciones nucleares entre ambos países el 17 de febrero, según imágenes satelitales y datos de rastreo de vuelos revisados por The Washington Post. Más de 150 aeronaves han sido trasladadas en cuestión de días a bases en Europa y Oriente Medio, lo que constituye uno de los mayores despliegues estadounidenses en la región en más de veinte años, desde antes de la guerra de Irak en 2003.

El aumento de fuerzas ocurre luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtiera sobre la posibilidad de un ataque militar contra Irán si no se alcanza un acuerdo para restringir el programa nuclear iraní, aunque hasta ahora no ha detallado los objetivos de una posible ofensiva. Funcionarios iraníes han asegurado que un pacto es posible, pero advierten que requerirá tiempo.

El despliegue de más de 150 aeronaves estadounidenses marca la mayor movilización en Europa y Oriente Medio desde 2003 (REUTERS/ARCHIVO)

Especialistas consultados por el Washinton Post consideran que este despliegue supera al observado antes de los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado. Los análisis sugieren que la cantidad y tipo de activos militares reunidos indican la preparación para una campaña aérea de varios días, sin contemplar una invasión terrestre.

Bases aéreas que alojan aviones de Estados Unidos cerca de Irán (IMAGEN: THE WASHIGTON POST)

El portaviones USS Gerald R. Ford, detectado el lunes frente a la isla griega de Creta, transporta decenas de aviones adicionales. Su presencia, junto al envío de un segundo portaviones a Oriente Medio, supone que cerca de un tercio de toda la flota activa estadounidense se encuentra actualmente en la región. Dana Stroul, ex subsecretaria adjunta de Defensa para Oriente Medio y actual directora de investigación en el Washington Institute, afirmó: “El nivel masivo de fuerzas reunidas permite al ejército estadounidense ejecutar cualquier decisión del presidente Trump, desde una campaña sostenida y de alta intensidad hasta ataques limitados”.

Mark Cancian, asesor sénior del Center for Strategic and International Studies, estimó que una campaña aérea prolongada requeriría aún más recursos militares. Las autoridades de defensa estadounidenses han reconocido el flujo extraordinario de fuerzas hacia Oriente Medio, pero han declinado comentar detalles específicos por motivos de seguridad operativa.

Imágenes satelitales recientes revelan un incremento significativo de aviones militares estadounidenses estacionados en una base aérea cercana a Irán, indicando una posible escalada de tensión regional. (The Washington Post)

Más de la mitad de las aeronaves desplegadas han llegado a bases en Europa, según imágenes satelitales y datos de rastreo. Gregory Brew, analista principal de Irán en Eurasia Group, explicó que al situar los aviones fuera del alcance de la mayoría de los misiles iraníes, en el este de Europa y no en el Golfo, Estados Unidos puede proteger mejor sus activos y personal.

La mayoría de los aviones identificados corresponden a modelos de transporte y reabastecimiento, ya que los aviones de combate suelen desactivar la señal de rastreo. Sin embargo, imágenes recientes muestran la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania, como punto clave para la llegada de recursos aéreos estadounidenses. Allí se observaron más de 60 aviones de combate, incluidos una docena de F-35, aeronaves empleadas para neutralizar defensas aéreas enemigas y facilitar el paso de otros jets.

El portaaviones USS Gerald R. Ford llegó a Creta en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos ha desplazado más de un tercio de su flota activa de E-3G Sentry a Europa y Oriente Medio en los últimos días. Estos aviones, equipados con radares de gran alcance, ofrecen alerta temprana y vigilancia en cualquier condición climática.

Según el medio, en los últimos días decenas de aviones de combate han sido fotografiados en aeródromos europeos. Imágenes publicadas en línea confirman la presencia de una docena de F-22A Raptor en la base de Lakenheath, Reino Unido, y al menos un F-16 Fighting Falcon aterrizando en las Azores. Videos filmados en el aeropuerto de Chania, Creta, y publicados en TikTok, muestran al menos diez F-35 adicionales junto a otros aviones de combate. Datos de rastreo y análisis satelitales corroboran la llegada de tanqueros y aeronaves de reconocimiento desde el 17 de febrero.

La llegada masiva de aviones militares a Europa y Medio Oriente traslada el foco de la disuasión estadounidense, buscando rapidez y cobertura ante una posible ofensiva (foto: U.S. Air Force/ARCHIVO)

El portaviones USS Abraham Lincoln, anclado frente a la costa de Omán desde principios de febrero, y el USS Gerald R. Ford, cerca de Creta, albergan decenas de aeronaves especializadas en guerra electrónica. Ambos barcos operan junto a destructores equipados con misiles de crucero Tomahawk, utilizados en los ataques estadounidenses a infraestructuras nucleares iraníes en junio pasado.

Según Brew, la administración estadounidense busca una acción de gran escala y rápida, tratando de minimizar riesgos de represalias o consecuencias negativas.