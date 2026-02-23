Mundo

China eleva la tensión con EEUU antes de la visita de Trump: pidió eliminar los aranceles y amenazó con represalias

El régimen de Beijing anunció que evalúa el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, pero evitó cualquier compromiso de cambio en sus políticas comerciales

Donald Trump y Xi Jinping
Donald Trump y Xi Jinping dialogan tras un encuentro bilateral durante la cumbre de APEC en Busan, Corea del Sur (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El régimen de China reaccionó este lunes al fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que anuló parte de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, y aseguró que realiza una “evaluación completa” de la decisión judicial, al tiempo que reclamó a Washington eliminar las medidas comerciales que calificó como unilaterales y perjudiciales para sus socios.

En un comunicado, el Ministerio de Comercio chino sostuvo que los gravámenes aplicados por Estados Unidos “violan las normas del comercio internacional y la legislación interna estadounidense, y no redundan en beneficio de ninguna de las partes”.

En la misma línea, el organismo advirtió que “la cooperación entre China y Estados Unidos es beneficiosa para ambos lados, pero la confrontación es perjudicial”.

La reacción oficial se produjo pocos días después de que el máximo tribunal estadounidense bloqueara una serie de tarifas utilizadas por la Casa Blanca en el marco de la actual disputa comercial global, incluidas varias dirigidas contra China y otros grandes exportadores asiáticos.

El presidente Donald Trump anuncia
El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Horas después del fallo, el propio Trump anunció un nuevo arancel general del 10% a las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, medida que luego elevó al 15%. La iniciativa, según fuentes oficiales estadounidenses, se sustenta en una base legal distinta: la llamada Sección 122, un mecanismo poco utilizado que permite imponer tarifas de hasta el 15%, pero que exige aprobación del Congreso para extenderlas más allá de 150 días.

Desde Beijing, el Ministerio de Comercio dejó claro que seguirá de cerca la evolución de ese proceso.

China continuará prestando atención a este asunto y salvaguardará firmemente sus intereses”, afirmó el organismo, en una señal de que el régimen chino se prepara para una nueva etapa de fricción comercial.

El pronunciamiento oficial fue acompañado por mensajes desde ámbitos académicos vinculados al Estado chino. Gao Lingyun, investigador de la Chinese Academy of Social Sciences, sostuvo que las decisiones arancelarias de Estados Unidos son “altamente arbitrarias” y que están siendo utilizadas como “un arma política”.

Según sus palabras, “la política arancelaria debería basarse en evaluaciones rigurosas, no en preferencias políticas”.

El presidente de China, Xi
El presidente de China, Xi Jinping, habla durante una reunión con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer (REUTERS/Archivo)

Las declaraciones de Beijing llegan en un momento especialmente sensible para la relación bilateral. A fines de marzo y comienzos de abril está prevista una visita de Trump a China, durante la cual se reunirá con el presidente Xi Jinping. De acuerdo con fuentes diplomáticas, los aranceles y el comercio ocuparán un lugar central en la agenda.

El fallo judicial en Estados Unidos no solo afecta a China. También dejó sin efecto tarifas impuestas a otros grandes exportadores asiáticos, entre ellos Corea del Sur, Japón y Taiwán, actores clave en las cadenas globales de suministro, en particular en sectores como semiconductores y tecnología avanzada.

En Seúl, el Gobierno surcoreano informó que continuará dialogando con Washington para preservar un “equilibrio de intereses” entre ambos países. Su ministro de Industria advirtió que existe inquietud en sectores estratégicos, como la industria automotriz, las baterías y los chips, y llamó a reforzar la coordinación entre el sector público y privado para sostener la competitividad exportadora.

La incertidumbre también alcanzó a India, que decidió posponer el envío de una delegación comercial a Washington ante el nuevo escenario arancelario. De acuerdo con fuentes de su Ministerio de Comercio, la postergación se relaciona directamente con la falta de claridad sobre el alcance de las nuevas medidas anunciadas por la Casa Blanca..

India decidió posponer el envío
India decidió posponer el envío de una delegación comercial a Washington ante el nuevo escenario arancelario (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, alertó sobre los riesgos que implica para las empresas un entorno marcado por litigios y cambios abruptos en las reglas comerciales. “Las compañías necesitan previsibilidad, no batallas legales”, afirmó, y advirtió que “volver a sacudir el sistema traerá nuevas disrupciones”.

Mientras tanto, desde Beijing se insiste en que la política comercial de Washington carece de estabilidad jurídica y de previsibilidad. El Ministerio de Comercio chino remarcó que la adopción de medidas unilaterales por parte de Estados Unidos no solo daña a China, sino que introduce volatilidad en el sistema comercial global y complica el funcionamiento de las cadenas de suministro.

(Con información de EFE y Reuters)

