Rusia bombardeó Kiev con misiles y drones en vísperas del cuarto aniversario de su invasión

Bomberos extinguen un incendio en un edificio residencial de Kiev tras un ataque aéreo ruso, el domingo 22 de febrero, a dos días del cuarto aniversario de la invasión. (AP Foto/Sergei Grits)

Rusia lanzó en la noche del sábado al domingo un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania que dejó al menos un muerto y varios heridos en la región de Kiev, a apenas dos días de que se cumpla el cuarto aniversario de la invasión a gran escala iniciada el 24 de febrero de 2022, mientras el conflicto muestra pocas señales de acercarse a su fin.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que el enemigo disparó 52 misiles y 297 drones durante la noche, de los cuales fueron neutralizados 33 misiles y 274 drones. Sin embargo, 14 misiles y 23 drones lograron impactar en 14 emplazamientos distintos a lo largo del país. Entre los proyectiles figuraban misiles balísticos Iskander-M, misiles de crucero Kh-101 y misiles antibuque Zircon, además de drones de ataque de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas, lanzados desde distintas regiones rusas y desde la Crimea ocupada. Las principales zonas de ataque fueron las regiones de Kiev, Odesa, Kirovograd y Poltava.

Bomberos extinguen un incendio en un edificio residencial de Kiev tras un ataque aéreo ruso, el domingo 22 de febrero, parte de una andanada de 52 misiles y casi 300 drones. (AP Foto/Sergei Grits)

El Servicio de Emergencias de Ucrania informó que al menos una persona murió y cinco resultaron heridas en la región de Kiev. En la localidad de Putrivka, en el distrito de Fastiv, ocho personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas de entre los escombros de edificios destruidos. Una de ellas falleció de camino al hospital y cinco debieron ser hospitalizadas. El ataque causó daños e incendios en cinco distritos de los suburbios de la capital: Obukhiv, Brovary, Boryspil, Bucha y Fastiv.

Residentes abandonan sus hogares con sus pertenencias tras un ataque de drones ruso que dañó edificios en Kiev, el domingo 22 de febrero, cuando las temperaturas rondaban los -10°C. (AP Foto/Sergei Grits)

Las primeras explosiones se oyeron cerca de las 04H00 hora local en Kiev, poco después de que se activara una alerta aérea por misiles balísticos en la capital, y nuevamente dos horas más tarde. “El enemigo llevó a cabo un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra viviendas civiles e infraestructuras críticas de la región”, declaró en Telegram el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Mikola Kaláshnik, quien precisó que cinco localidades de la periferia de la capital se vieron afectadas.

Residentes reaccionan tras un ataque de drones ruso que dañó edificios en Kiev, el domingo 22 de febrero, a dos días del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania. (AP Foto/Sergei Grits)

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, informó que una mujer y un niño fueron hospitalizados en Kiev tras resultar heridos por la caída de escombros en las afueras. Las temperaturas en la ciudad rondaban los -10°C en la madrugada del domingo, en medio de lo que las autoridades ucranianas han calificado como la peor crisis energética desde el inicio del conflicto. Rusia ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra la red eléctrica del país, dejando a civiles sin electricidad ni calefacción en pleno invierno.

Rusia también atacó infraestructura energética en la región sureña de Odesa con drones, provocando incendios importantes que posteriormente fueron extinguidos, según el servicio de emergencias. El alcalde de la ciudad, Oleg Kiper, confirmó que no hubo muertos ni heridos en esa región, aunque precisó que los daños sufridos por las instalaciones estatales aún estaban siendo evaluados y reparados. Las autoridades de la región de Dnipró, en el centro-este del país, también reportaron bombardeos que dejaron dos heridos.

Bomberos extinguen un incendio en un edificio residencial de Kiev tras un ataque aéreo ruso, el domingo 22 de febrero. Al menos un muerto y cinco heridos dejó el bombardeo en la región de la capital. (AP Foto/Sergei Grits)

Ante la magnitud del ataque, el ejército polaco desplegó aviones para proteger su espacio aéreo, medida habitual cuando los bombardeos rusos de gran escala amenazan regiones fronterizas, según informaron las autoridades de ese país.

“Atentado terrorista” en Lviv

En paralelo a los bombardeos, la ciudad occidental de Lviv fue sacudida por lo que las autoridades ucranianas calificaron como un atentado terrorista. Una agente de policía de 23 años, identificada como Viktoria, murió y 25 personas resultaron heridas —aproximadamente 20 de ellas hospitalizadas, algunas con pronóstico grave— tras una serie de explosiones cerca de la céntrica Ópera de la ciudad. Según las autoridades, una llamada falsa alertó a la policía sobre la presencia de explosivos en el sitio, y los artefactos detonaron cuando llegaron los coches patrulla. El presidente Volodímir Zelensky informó en X de la detención de un sospechoso. Los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU) investigan la posible implicación de los servicios secretos rusos.

“Lo tratamos como un acto de terrorismo. No hay duda de que fue coordinado desde el Estado agresor”, afirmó el alcalde de Leópolis, Andrí Sadovi, en alusión a Rusia. Desde el inicio de la invasión, militares y funcionarios ucranianos han sido objetivo de explosiones en varias ocasiones, incluso lejos del frente.

300 kilómetros cuadrados recuperados por Ucrania

Militares ucranianos disparan a posiciones rusas en la línea del frente en Kharkiv, mientras Rusia ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano y el conflicto entra en su quinto año. (AP Foto/Andrii Marienko, archivo)

En el campo de batalla, el presidente Zelensky ofreció una imagen matizada del estado de la guerra en una entrevista concedida el viernes a la AFP. “No se puede decir que estemos perdiendo la guerra, honestamente, desde luego no la estamos perdiendo. La cuestión es si vamos a ganarla”, afirmó, pese al lento avance del ejército ruso en el Donbás. El mandatario también aseguró que sus tropas recuperaron 300 kilómetros cuadrados en contraataques en curso en el sur. De confirmarse, representarían los avances ucranianos más importantes en un período tan corto desde 2023.

Zelensky atribuyó en parte el éxito de esos contraataques al bloqueo del servicio satelital Starlink para las fuerzas rusas, ocurrido a comienzos de febrero. Según el mandatario, esa tecnología permitía a las tropas rusas mantener una conexión a internet de alta velocidad en el campo de batalla, y su interrupción afectó la capacidad operativa del enemigo en las zonas donde Ucrania lanzó sus ofensivas.

El conflicto, que Rusia desencadenó el 24 de febrero de 2022 y que se ha convertido en el más sangriento y destructivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, entra el martes en su quinto año. Rusia ocupa actualmente cerca del 20% del territorio ucraniano y bombardea a diario zonas civiles e infraestructuras.

En el plano diplomático, varias rondas de conversaciones entre emisarios de Kiev, Moscú y Washington celebradas desde principios de año no han arrojado avances concretos. El martes, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer copresidirán por videoconferencia una reunión de la llamada Coalición de los Voluntarios en apoyo a Ucrania, en una jornada cargada de simbolismo para un país que lleva ya cuatro años resistiendo la invasión.

(Con información de AFP, AP, EFE)