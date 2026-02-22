El grupo terrorista Estado Islámico instó a sus militantes a enfrentar al gobierno de Siria

El Estado Islámico instó a sus militantes a priorizar ataques contra el nuevo gobierno sirio (Europa Press)

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) emitió un llamado a sus militantes para enfrentar a las nuevas autoridades de Siria, estableciendo este mensaje como su primer comunicado de audio en dos años.

El portavoz, Abu Hudhayfah al-Ansari, instó a priorizar el combate contra el actual gobierno sirio, encabezado desde diciembre de 2024 por el presidente Ahmad al-Sharaa.

Ahmad al-Sharaa asumió la presidencia siria tras la salida de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 (AP Foto/Francisco Seco, Archivo)

De acuerdo con AFP, la intervención del portavoz de Estado Islámico coincidió con un incremento de la presión militar sobre las posiciones yihadistas en territorio sirio.

En el mensaje, titulado Y mátenlos dondequiera que los encuentren, el grupo también incitó a realizar ataques contra la comunidad judía en distintas partes del mundo.

Este pronunciamiento constituye la primera directiva pública desde enero de 2024, tras la escalada de violencia en la Franja de Gaza derivada del ataque del 7 de octubre de 2023.

El grupo mantiene células durmientes en áreas desérticas de Siria y continúa realizando ataques esporádicos (EFE)

El Estado Islámico llegó a controlar amplias zonas de Siria e Irak desde 2014, periodo en el que perpetró masacres y esclavizó a mujeres y niñas.

La derrota territorial del grupo en Irak se produjo en 2017, tras una ofensiva conjunta de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Dos años después, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, expulsaron al grupo de las áreas que aún controlaba en Siria.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por kurdos, expulsaron a Estado Islámico de sus últimos territorios en Siria en 2019 (AP Photo/Ghaith Alsayed)

No obstante, el EI mantiene células durmientes en áreas desérticas de Siria y continúa ejecutando ataques esporádicos contra fuerzas estatales y de seguridad.

En semanas recientes, el ejército estadounidense coordinó el traslado de más de 5.700 presuntos miembros del grupo desde Siria hacia Irak para reforzar la vigilancia sobre los detenidos.

En el mensaje de audio, el portavoz Abu Hudhayfah al-Ansari pidió combatir a las autoridades recientemente establecidas en Siria (Europa Press)

Las prisiones de las que partieron estos reclusos estaban bajo control de las FDS, que se retiraron de algunos recintos tras presiones del ejército sirio, generando alertas sobre posibles brechas de seguridad.

Las autoridades evacuaron el campamento de Al-Hol, donde residían miles de familiares de combatientes extranjeros, hacia una nueva ubicación en el norte de Siria.

El campamento de Al-Hol albergaba a miles de familiares de combatientes extranjeros del EI (Europa Press)

En paralelo, la ofensiva internacional contra Estado Islámico en Siria se intensificó en las últimas semanas.

La coalición liderada por Estados Unidos realizó más de treinta ataques aéreos sobre posiciones yihadistas en el país. Estos ataques se produjeron en un contexto de escalada de violencia, como el asesinato de un agente de las fuerzas de seguridad sirias en Deir Ezzor, atribuido por el EI en un comunicado difundido por Amaq.

El ataque ocurrió en la ciudad de Raghib y dejó un herido entre las fuerzas estatales.

Estados Unidos lideró más de treinta ataques aéreos recientes contra posiciones del EI en Siria (Fuente X)

A su vez, durante la semana previa a la publicación del mensaje de audio, la coalición internacional anunció una decena de operaciones aéreas contra objetivos del EI en territorio sirio.

La agencia Amaq indicó que estas acciones respondieron a una campaña de represalias tras una emboscada ocurrida el 13 de diciembre de 2025 en Palmira, donde murieron dos militares estadounidenses y un intérprete.

La operación, llamada Ataque Ojo de Halcón, se realizó entre el 3 y el 12 de febrero. Más de cincuenta integrantes del EI murieron o fueron capturados y más de un centenar de infraestructuras asociadas al grupo fueron neutralizadas.

(Con información de AFP)