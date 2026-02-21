Miles de estudiantes iraníes vuelven a desafiar al régimen con nuevas protestas al grito de “muerte a Khamenei” y “libertad”

Estudiantes iraníes corean consignas antigubernamentales

Este sábado miles de estudiantes iraníes se volvieron a movilizar en contra del régimen, corearon consignas antigubernamentales y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en la última muestra de ira contra los líderes religiosos del país, en medio de las crecientes tensiones de la República Islámica con Estados Unidos.

Usuarios en redes sociales reportan que los estudiantes de la Universidad Tecnológica Sharif se movilizan al grito de “Muerte a Ali Khamenei”, “Muerte al dictador”, “No tengans miedo, estamos todos juntos” y “Libertad”, entre otras expresiones.

Iran International informó que las fuerzas del régimen empezaron a reprimir -una vez más- a los manifestantes para descomprimir la marcha.

Las concentraciones en universidades, reportadas tanto por medios locales como de la diáspora, siguieron a un movimiento de protesta masivo que el mes pasado fue reprimido por el régimen y dejó miles de muertos.

La represión llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a amenazar con una intervención militar, aunque sus amenazas finalmente se centraron en el programa nuclear de Irán, que los gobiernos occidentales temen esté destinado a producir una bomba.

Estados Unidos e Irán reanudaron recientemente las conversaciones mediadas por Omán para alcanzar un acuerdo, pero Washington ha incrementado simultáneamente su presencia militar en la región, enviando dos portaaviones, aviones y armamento para respaldar sus advertencias.

Vídeos geolocalizados por AFP en la principal universidad de ingeniería de Teherán mostraron peleas entre una multitud el sábado, mientras la gente gritaba “bi sharaf” (vergonzoso) en farsi.

Imágenes publicadas por el canal de televisión en persa Iran International, con sede fuera del país, también mostraron a una gran multitud coreando consignas antigubernamentales en la Universidad Tecnológica Sharif.

Un grupo de estudiantes iraníes asiste a una protesta antigubernamental en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

Los iraníes habían retomado sus consignas de protesta a principios de esta semana para conmemorar el 40.º día desde que miles de personas murieron, mientras la ola de manifestaciones alcanzaba su punto álgido los días 8 y 9 de enero.

Se reunieron de nuevo en varias universidades de la capital el sábado, según informaron medios locales.

Los disturbios estallaron en diciembre debido a las prolongadas dificultades económicas, pero estallaron en manifestaciones masivas antigubernamentales que fueron reprimidas con una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades clericales reconocen más de 3.000 muertes, pero afirman que la violencia fue causada por “actos terroristas” impulsados ​​por los enemigos de Irán.

Sin embargo, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha registrado más de 7000 muertes durante la represión, la gran mayoría de manifestantes, aunque el número de víctimas podría ser mucho mayor.

Las autoridades iraníes reconocieron inicialmente la legitimidad de las demandas económicas de los manifestantes, pero a medida que el movimiento adquirió un tono abiertamente antigubernamental, acusaron a sus archienemigos, Estados Unidos e Israel, de fomentar los “disturbios”.

El medio de comunicación local Fars informó que lo que se suponía que sería una “sentada silenciosa y pacífica” el sábado de estudiantes en memoria de los asesinados fue interrumpida por personas que coreaban consignas como “muerte al dictador”, en referencia al líder supremo de Irán.

Un video publicado por Fars mostró a un grupo coreando y ondeando banderas iraníes enfrentándose a una multitud enmascarada y retenida por hombres trajeados.

Ambos grupos sostenían lo que parecían ser fotografías conmemorativas. - Conversaciones y amenazas -

Desde la ola inicial de protestas, Estados Unidos e Irán han intercambiado amenazas de acción militar.

Trump envió el portaaviones USS Abraham Lincoln a la región, acompañado de una flotilla de 12 buques de apoyo, mientras que un segundo grupo de portaaviones, asignado al USS Gerald R. Ford, se dirige a la zona a través del Mediterráneo.

El USS Gerald R. Ford. (Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/Marina de EEUU vía AP)

Estados Unidos también ha redesplegado docenas de otros aviones de guerra en Oriente Medio, donde mantiene varias bases, a la vez que refuerza sus defensas aéreas terrestres.

Esta intensificación de las hostilidades tiene como objetivo presionar a las autoridades iraníes para que lleguen a un acuerdo sobre el programa nuclear del país, incluso mientras ambas partes han mantenido conversaciones sobre el tema.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró esta semana a medios estadounidenses que, tras la última ronda de negociaciones en Ginebra, Irán presentaría un borrador de propuesta de acuerdo, afirmando que “en los próximos dos o tres días, estará listo”.

Araghchi también afirmó que “EE. UU. no ha solicitado un enriquecimiento cero” de uranio, contradiciendo las declaraciones de funcionarios estadounidenses.

Trump sugirió el jueves que ocurrirían “cosas malas” si Teherán no llegaba a un acuerdo en un plazo de 10 días, plazo que posteriormente amplió a 15.

Irán niega que intente producir armas nucleares y afirma que su programa es pacífico, pero insiste en su derecho a enriquecer uranio para fines civiles.

El medio de comunicación estadounidense Axios informó esta semana, citando a un alto cargo estadounidense anónimo, que Estados Unidos estaba dispuesto a considerar un acuerdo propuesto que solo permitiera un “enriquecimiento pequeño y simbólico”.

Una ronda previa de diplomacia nuclear entre EE. UU. e Irán el año pasado se vio interrumpida por la sorpresiva campaña de bombardeos de Israel contra la república islámica.

Estados Unidos finalmente se unió a su aliado, atacando instalaciones nucleares clave antes de declarar un alto el fuego.

(Con información de AFP)