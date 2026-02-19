En medio de la tensión con EEUU, Irán y Rusia realizaron maniobras militares conjuntas en el golfo de Omán

Irán y Rusia realizaron el jueves ejercicios navales conjuntos en el golfo de Omán y en el norte del océano Índico, en una demostración de fuerza que coincide con el aumento de la presión militar de Estados Unidos en la región y las negociaciones en curso sobre el programa nuclear iraní.

Las maniobras, difundidas mediante imágenes de medios oficiales iraníes, incluyeron helicópteros sobrevolando buques de guerra, tropas descendiendo en rápel desde aeronaves, ejercicios de abordaje con rehenes simulados y marinos de ambos países a bordo de las embarcaciones.

Vista aérea de los buques iraníes y rusos durante las maniobras conjuntas en el golfo de Omán y el norte del océano Índico. (Ejército iraní/WANA/Reuters)

Según el contralmirante Hassan Maghsoodloo, portavoz del ejercicio conjunto, el objetivo es “promover la seguridad y las interacciones marítimas sostenibles”. La agencia estatal iraní IRNA señaló que buscan también “mejorar la coordinación operativa y el intercambio de experiencias militares”.

Un helicóptero sobrevuela buques de guerra iraníes y rusos durante las maniobras conjuntas en el golfo de Omán. (Ejército iraní/WANA/Reuters)

El Ministerio de Defensa ruso confirmó la participación de una corbeta de la clase Steregushchiy junto a la armada iraní. En días recientes, ese buque había sido avistado en el puerto militar de Bandar Abbas, en el sur de Irán. China, que en años anteriores se sumó al ejercicio denominado “Cinturón de Seguridad”, no tuvo confirmada su participación en esta ocasión.

Embarcaciones de Irán y Rusia navegan en formación durante los ejercicios navales conjuntos en el golfo de Omán, realizados en medio de la escalada de tensión con Estados Unidos. (Ejército iraní/WANA/Reuters)

Moscú advirtió el jueves que observa una escalada de tensión sin precedentes en torno a Irán, y el Kremlin instó tanto a Teherán como a “otras partes” a ejercer prudencia y contención. Aunque ambos países mantienen un tratado de asociación estratégica, este no contempla cláusulas de defensa mutua.

Militares suben a un helicóptero en una de las maniobras conjuntas entre Irán y Rusia, realizadas mientras EEUU acerca un portaaviones a Oriente Medio. (Ejército iraní/WANA/Reuters)

Los ejercicios ocurren en un contexto de alta tensión entre Teherán y Washington. A principios de semana, Irán realizó maniobras con fuego real en el estrecho de Ormuz, la estrecha vía de acceso al golfo Pérsico por la que transita una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Irán también emitió un aviso a los pilotos de la región sobre disparos de cohetes, lo que sugería el lanzamiento de misiles antibuque durante los ejercicios.

Marinos iraníes a bordo de un buque con la bandera de la República Islámica durante los ejercicios con Rusia, en medio de la escalada de tensión con Washington. (Ejército iraní/WANA/Reuters)

En paralelo, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en la zona. Según datos de seguimiento, el portaaviones USS Gerald R. Ford se encontraba el miércoles frente a las costas de Marruecos, en el Atlántico, con posibilidad de atravesar el estrecho de Gibraltar y posicionarse en el Mediterráneo oriental junto a los destructores de misiles guiados que lo escoltan. Ubicar el portaaviones en esa zona permitiría a las fuerzas estadounidenses disponer de aeronaves adicionales y mayor capacidad antimisiles para proteger a Israel y Jordania en caso de un conflicto con Irán.

Estos movimientos militares no implican necesariamente un ataque estadounidense, pero otorgan al presidente Donald Trump la capacidad de ordenar uno si lo considera necesario. Trump ha fijado como líneas rojas la muerte de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas ordenadas por Teherán, y advirtió en su red social Truth Social que, de no alcanzarse un acuerdo nuclear, podría ser necesario recurrir a bases en Diego García y en el aeródromo de Fairford, en Reino Unido. El vicepresidente JD Vance también indicó que Washington evalúa si continuar con el compromiso diplomático o buscar “otra opción”.

En el ámbito diplomático, representantes de ambos países mantuvieron esta semana conversaciones en Ginebra. La Casa Blanca informó el miércoles que se lograron algunos avances, aunque persisten diferencias en varias cuestiones, y espera que Teherán responda con más detalles en un plazo de dos semanas.

En el plano interno, Irán enfrenta además un clima de descontento social. Las manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán por el colapso del rial y se extendieron por todo el país, dejaron un saldo que el gobierno cifra en 3.117 muertos, mientras que la Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, eleva esa cifra a más de 7.000.