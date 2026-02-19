Mundo

Crecen los movimientos militares de EEUU cerca de Irán: las negociaciones nucleares quedaron estancadas

La tensión mantiene en vilo a la comunidad internacional ante el aumento de la presión diplomática y el riesgo de enfrentamientos armados

Irán realiza ejercicios militares conjuntos
Irán realiza ejercicios militares conjuntos con Rusia en el golfo de Omán y el océano Índico para fortalecer la cooperación militar regional. (Ejército iraní/WANA/REUTERS)

Irán y Estados Unidos recurrieron el jueves a la diplomacia de cañoneras mientras las conversaciones nucleares entre los dos países pendían de un hilo, con Teherán realizando maniobras con Rusia y los estadounidenses acercando otro portaaviones a Oriente Medio.

Los ejercicios iraníes y la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford cerca de la embocadura del mar Mediterráneo subrayan las tensiones entre Teherán y Washington. A principios de semana, Irán inició también maniobras que incluyeron fuego real en el estrecho de Ormuz, la estrecha entrada al golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

Los movimientos de buques de guerra y aviones estadounidenses adicionales no garantizan un ataque de Estados Unidos a Irán, pero sí le dan a su presidente, Donald Trump, la capacidad de llevarlo a cabo si así lo decide. Hasta ahora ha evitado atacar la República Islámica tras fijar como líneas rojas la muerte de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas ordenadas por Teherán, al tiempo que volvió a entablar conversaciones nucleares con el país, reanudando un proceso que se había visto interrumpido por la guerra entre Irán e Israel en junio.

“Si Irán decide no llegar a un acuerdo, puede ser necesario que Estados Unidos use Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford, a fin de erradicar un posible ataque de un régimen sumamente inestable y peligroso”, escribió Trump en su red social, Truth Social, en un intento por presionar a Reino Unido acerca de sus planes para resolver el futuro de las islas Chagos con Mauricio.

El portaaviones USS Gerald R.
El portaaviones USS Gerald R. Ford se posiciona cerca del mar Mediterráneo, mostrando la tensión militar entre Washington y Teherán (EFE/ARCHIVO)

Por su parte, Irán lidia con el descontento interno tras la represión de las protestas, mientras los dolientes celebran ceremonias en honor a los fallecidos 40 días después de su muerte a manos de fuerzas de seguridad. En algunos de esos actos se escucharon gritos contra el gobierno a pesar de las amenazas de las autoridades.

Irán realiza maniobras con Rusia

En los ejercicios del jueves, fuerzas iraníes y marinos rusos llevaron a cabo operaciones en el golfo de Omán y el océano Índico, reportó la agencia noticiosa estatal iraní IRNA. Las maniobras están orientas a “mejorar la coordinación operativa, así como al intercambio de experiencias militares”, añadió.

Las maniobras iraníes incluyeron disparos
Las maniobras iraníes incluyeron disparos reales y lanzamientos de misiles antibuque en el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio petrolero global (Ejército iraní/WANA/REUTERS)

China se había sumado al ejercicio “Cinturón de Seguridad” en años anteriores, pero no hubo confirmación de su participación esta vez. En los últimos días se vio en un puerto militar de la ciudad iraní de Bandar Abbas un buque que parecía ser una corbeta rusa de la clase Steregushchiy.

Irán también emitió un aviso a los pilotos en la región sobre disparos de cohetes, lo que sugiere que planeaban lanzar misiles antibuque durante el ejercicio.

Además, los datos de seguimiento mostraron que el Ford estaba frente a la costa de Marruecos, en el océano Atlántico, al mediodía del miércoles, lo que significa que el portaaviones podría pasar por Gibraltar y posiblemente posicionarse en el Mediterráneo oriental junto con los destructores de misiles guiados que lo acompañan.

El despliegue militar estadounidense busca
El despliegue militar estadounidense busca reforzar la defensa antimisiles y proteger a aliados como Israel y Jordania ante un posible conflicto regional (AP/ARCHIVO)

Situar el portaaviones en esa zona podría permitir a las fuerzas estadounidenses contar con aeronaves adicionales y una mayor capacidad antimisiles para, potencialmente, proteger a Israel y Jordania si estallara un conflicto con Irán. El Pentágono ya desplegó buques de guerra allí durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza para protegerse del fuego iraní.

Consignas antigubernamentales en ceremonias fúnebres

Las ceremonias fúnebres por los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad en las protestas del mes pasado también se han incrementado. Los iraníes suelen conmemorar la muerte de un ser querido 40 días después de que se produzca. Tanto testigos como videos en redes sociales mostraron homenajes en el enorme cementerio Behesht-e Zahra de Teherán. En algunos, los asistentes corearon consignas contra la teocracia mientras entonaban canciones nacionalistas.

Irán y Estados Unidos intensifican
Irán y Estados Unidos intensifican la diplomacia de cañoneras mientras las negociaciones nucleares siguen en riesgo (EFE/ARCHIVO)

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en el histórico Gran Bazar de Teherán. En un primer momento estuvieron motivadas por el colapso de la moneda iraní, el rial, y luego se extendieron por todo el país. Las tensiones estallaron el 8 de enero, con las manifestaciones convocadas por el príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi.

El gobierno de Irán ha ofrecido solo un reporte de fallecidos por la violencia, con 3.117 personas. La Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en rondas anteriores de disturbios en Irán, sitúa la cifra de víctimas mortales en más de 7.000, y se teme que pueda ser mucho mayor.

(AP)

