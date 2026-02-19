Mundo

El régimen de Corea del Norte presentó un nuevo lanzacohetes múltiple diseñado para disparar ojivas nucleares

Durante una demostración militar, el dictador Kim Jong-un fue captado al volante del nuevo armamento y anticipó que el próximo congreso partidista será decisivo para la política militar norcoreana

Guardar
Kim Jong-un supervisó la presentación
Kim Jong-un supervisó la presentación oficial de los lanzacohetes múltiples capaz de disparar ojivas nucleares (AFP)

El líder de la dictadura norcoreana, Kim Jong-un, supervisó el miércoles la presentación oficial de un lanzacohetes múltiple diseñado para disparar ojivas nucleares hacia el sur.

Según la agencia estatal del régimen KCNA, Kim destacó el nuevo sistema de lanzamiento cohetes de 600 milímetros como un desarrollo único a nivel mundial.

Kim describió el avance como “apropiado para un ataque especial, es decir, para cumplir una misión estratégica”, en referencia al uso con capacidad nuclear. En ese sentido, señaló que el arma tiene un propósito de “disuasión” frente a enemigos no especificados.

Cuando esta arma se utilice de verdad, ninguna fuerza podrá esperar la protección de Dios”, afirmó. “Es realmente un arma maravillosa”.

En los últimos años, Pyongyang intensificó sus pruebas de misiles. El mes pasado, Kim visitó la fábrica donde se producen estos cohetes. Funcionarios y analistas surcoreanos advirtieron que las nuevas capacidades podrían emplearse contra Corea del Sur, que sigue siendo el principal adversario del Norte. Seúl se encuentra a menos de 50 kilómetros de la frontera intercoreana.

En enero, Corea del Norte informó sobre el derribo de un dron de vigilancia, incidente que generó tensiones durante los esfuerzos del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, por mejorar las relaciones bilaterales. En ese contexto, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, valoró la promesa del Sur de evitar futuras incursiones.

Los lanzacohetes múltiples capaz de
Los lanzacohetes múltiples capaz de disparar ojivas nucleares (AFP)

Analistas señalan que la actual campaña de desarrollo armamentístico busca mejorar las capacidades de ataque de precisión, desafiar a Estados Unidos y Corea del Sur, y probar armas con vistas a una posible exportación a Rusia.

El dictador fue fotografiado también al volante de uno de los sistemas de lanzamiento de cohetes durante la presentación del nuevo armamento. Kim anticipó que el noveno Congreso del Partido de los Trabajadores servirá para definir la hoja de ruta en materia de defensa de Pionyang.

Aunque la fecha exacta del congreso no ha sido anunciada, se espera que el evento se extienda durante varios días. Analistas ya monitorean imágenes satelitales para detectar preparativos de los tradicionales desfiles militares que suelen acompañar estos encuentros, considerados clave para identificar cambios en la estrategia militar norcoreana y observar el desarrollo de nuevas armas.

La presentación oficial de los
La presentación oficial de los lanzacohetes múltiples en Corea del Norte (AFP)

Se prevé que Kim utilice el congreso para anunciar la nueva fase del programa nuclear del país, que permanece bajo estrictas sanciones internacionales. Ocho años después de la última prueba nuclear, Corea del Norte busca desarrollar ojivas más pequeñas y adaptables para misiles de largo alcance con capacidad nuclear.

Expertos como Lee Ho-ryung, del Instituto Coreano de Análisis de Defensa, consideran probable que Kim anuncie el despliegue efectivo de armas nucleares tácticas y estratégicas en unidades militares, en un intento por reforzar la imagen de preparación y poderío del régimen.

En el último Congreso, celebrado en 2021, Pionyang presentó ambiciosos planes militares, incluidos el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de combustible sólido y satélites espía.

Entre estos proyectos destaca el ICBM Hwasong-20, considerado el misil balístico intercontinental más potente de Corea del Norte y diseñado para portar múltiples ojivas nucleares. La prueba de este misil aún no se ha realizado.

Kim Jong Un observa pruebas
Kim Jong Un observa pruebas de misiles hipersónicos en Pyongyang. Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón tras la visita de un alto funcionario del Pentágono a Seúl. (Agencia de Noticias Central Norcoreana/Servicio de Noticias Coreano via AP, archivo)

Cabe recordar que Corea del Norte lanzó al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón a finales de enero, según confirmaron las autoridades de Tokio y Seúl. El lanzamiento tuvo lugar un día después de que un funcionario estadounidense del Pentágono visitara y elogiara a Corea del Sur como “aliado modelo” de Washington.

Estados Unidos mantiene desplegados 28.500 soldados en Corea del Sur como medida de disuasión frente al régimen norcoreano, que dispone de arsenal nuclear.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaCorea del NorteCorea del Surlanzacohetesrégimen norcoreanoKim Jong-unLee Jae-myung

Últimas Noticias

El FMI advirtió que las políticas económicas del régimen chino están causando daños a otros países

La advertencia se publicó junto con la revisión anual de la economía china, conocida como consulta del Artículo IV. “La transición a un modelo de crecimiento impulsado por el consumo debería ser la prioridad general”, señalaron los directores ejecutivos del organismo

El FMI advirtió que las

Vladimir Putin recibió en Moscú al canciller del régimen cubano y aseguró que Rusia “siempre” estará del lado de La Habana

“Desde siempre hemos estado al lado de Cuba en su lucha por la independencia y por el derecho a seguir su propio camino”, afirmó el mandatario durante el encuentro en la capital rusa

Vladimir Putin recibió en Moscú

Modi recibe a Lula, Macron y líderes tecnológicos en India para una cumbre mundial sobre inteligencia artificial

La reunión en Nueva Delhi reúne a jefes de Estado y figuras del sector tecnológico, quienes analizan los retos laborales, sociales y regulatorios en torno al desarrollo y expansión de la inteligencia artificial y su aplicación global

Modi recibe a Lula, Macron

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

Estados Unidos impuso restricciones de visado mientras mantiene negociaciones nucleares con Teherán y despliega dos portaaviones en el Golfo Pérsico

Estados Unidos sancionó a 18

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero

Las conmemoraciones del cuadragésimo día tras la muerte de miles de manifestantes se convirtieron en nuevos focos de protesta mientras el régimen intenta sofocar cualquier expresión de disidencia

Disparos contra asistentes a ceremonias
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
HBO confirma la fecha de

HBO confirma la fecha de estreno de la tercera de ‘La casa del dragón’ a la espera de su primer tráiler

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo registrarse para obtener el apoyo de 5 mil 800 pesos

La forma correcta de decir que no en tu trabajo sin dañar tus relaciones, según una psicóloga

Confirman primera muerte por sarampión en Guerrero: niño tenía 2 años

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 19 de febrero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Investigan la muerte de una

Investigan la muerte de una mujer y su hija de 12 años en un domicilio de Xilxes

Frisby España denuncia a Yum! Brands, dueño de KFC y Pizza Hut, ante la CNMC por "abuso de posición dominante"

El FMI advirtió que las políticas económicas del régimen chino están causando daños a otros países

Jaime Bayly firma 'Los golpistas': "Extrañamente, a Trump le caen mejor los dictadores que los demócratas"

El primer ministro de Etiopía pide apoyo a Erdogan para garantizar el acceso del país al mar

ENTRETENIMIENTO

HBO confirma la fecha de

HBO confirma la fecha de estreno de la tercera de ‘La casa del dragón’ a la espera de su primer tráiler

De The Mandalorian al ring: Gina Carano anuncia su regreso en un esperado combate ante Ronda Rousey

‘El arte de Sarah’: la miniserie coreana que ya conquista Netflix

Brandi Glanville revela la causa de la desfiguración en su rostro: “Es horrible envejecer 20 años”

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York