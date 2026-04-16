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Cascadas, gansos y casas de césped: así es la vida en Gasadalur, el remoto paraje de las Islas Feroe con solo 15 habitantes

La aldea, famosa por el salto de agua Múlafossur y la inauguración del túnel en 2004, vio transformada su rutina diaria y su conexión con el mundo tras siglos de aislamiento y despoblación progresiva

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La cascada Múlafossur, que cae directamente al Atlántico, transforma a Gasadalur en una de las postales turísticas más icónicas de las Islas Feroe (Wikimedia Commons)
La cascada Múlafossur, que cae directamente al Atlántico, transforma a Gasadalur en una de las postales turísticas más icónicas de las Islas Feroe (Wikimedia Commons)

Enclavado en el extremo occidental de la isla de Vágar, en las Islas Feroe, se encuentra Gasadalur, un pueblo que figura como destino de interés para viajeros y observadores europeos debido a su ubicación remota y paisajes de belleza austera. Con apenas 15 habitantes, representa uno de los últimos enclaves rurales donde la convivencia transcurre al margen del bullicio y la densidad demográfica que caracteriza al continente.

La historia de Gasadalur está determinada por su aislamiento geográfico, que persistió durante siglos hasta que en 2004 se inauguró un túnel de 1,4 km excavado en la roca. Según la Oficina de Turismo de las Islas Feroe, dependiente del gobierno autónomo, hasta entonces la única forma de llegar al pueblo era a pie, atravesando empinadas montañas, o mediante un esporádico servicio de helicóptero.

La inauguración de esta conexión vehicular modificó para siempre la relación del pueblo con el resto del archipiélago, paliando el descenso poblacional y facilitando la llegada de bienes, servicios y visitantes, además de mejorar la conexión por carretera al resto de Vágar.

Los registros del siglo XIX, citados por el gobierno autónomo de las Islas Feroe, muestran que la población del pueblo rara vez superó los 30 residentes, y la dificultad de acceso junto al éxodo juvenil consolidaron la tendencia de despoblación.

Gasadalur simboliza la resistencia de la vida rural en Europa frente a la despoblación (Wikimedia Commons)
Gasadalur simboliza la resistencia de la vida rural en Europa frente a la despoblación (Wikimedia Commons)

La aldea se sitúa en un entorno de acantilados y prados verdes donde el clima atlántico, frío y húmedo, define un paisaje de belleza austera. Gasadalur recibe su nombre del término feroés “Valle de los Gansos”, en referencia a las bandadas que durante siglos anidaron en la zona. Actualmente, el pueblo es conocido tanto por su tranquilidad como por la cascada Múlafossur, un salto de agua que cae directamente al océano y se ha transformado en una de las postales frecuentemente fotografiadas del archipiélago.

De acuerdo con la agencia de viajes Visit Faroe Islands, dependiente del gobierno autónomo, la imagen de la cascada ha figurado en publicaciones especializadas en turismo de naturaleza y fotografía.

La vida cotidiana en Gasadalur transcurre a un ritmo distinto al de la Europa continental. Las casas tradicionales, con techos cubiertos de césped, forman parte del patrimonio arquitectónico feroés y se integran al paisaje de manera casi orgánica. Los residentes, en su mayoría familias que han habitado la zona durante generaciones, mantienen un fuerte vínculo con la naturaleza circundante y con las actividades de pesca y pastoreo que históricamente han sustentado la economía local.

La economía de Gasadalur se apoya en actividades tradicionales de pesca y pastoreo, sostenidas por familias que habitan la zona desde generaciones pasadas (Wikimedia Commons)
La economía de Gasadalur se apoya en actividades tradicionales de pesca y pastoreo, sostenidas por familias que habitan la zona desde generaciones pasadas (Wikimedia Commons)

Según cifras de la Oficina de Estadísticas de las Islas Feroe, ente oficial, el número de residentes se sitúa actualmente en torno a 16 personas, una ligera variación respecto a los 15 habitantes, explicada por registros sujetos a cambios estacionales debidos a nacimientos, fallecimientos o traslados temporales.

Las Islas Feroe y el contexto geográfico de Gasadalur

Las Islas Feroe constituyen un archipiélago autónomo bajo soberanía del Reino de Dinamarca, ubicado en el Atlántico Norte, entre Escocia, Noruega e Islandia. El conjunto insular, de poco más de 50 mil habitantes, se caracteriza por su clima oceánico, sus paisajes de prados abruptos y una economía basada en la pesca. En este marco, Gasadalur se distingue por su localización en la isla de Vágar, una de las 18 que conforman el archipiélago.

El acceso al pueblo fue durante décadas uno de los más difíciles de Europa. Esta dificultad condicionó la vida social y económica de la comunidad. Según el portal de estadísticas de las Islas Feroe, el aislamiento contribuyó tanto a la reducción de la población como a la preservación de tradiciones singulares.

El entorno natural de Gasadalur atrae a observadores de aves y senderistas gracias a la presencia de especies endémicas y rutas panorámicas (Wikimedia Commons)
El entorno natural de Gasadalur atrae a observadores de aves y senderistas gracias a la presencia de especies endémicas y rutas panorámicas (Wikimedia Commons)

Patrimonio arquitectónico y natural

Entre los elementos relevantes de Gasadalur figuran sus casas de césped, una tipología constructiva adaptada a las condiciones climáticas de las Islas Feroe.

Estas viviendas, además de proporcionar aislamiento térmico, se integran estéticamente al entorno. El pueblo está situado sobre una meseta con vistas panorámicas al océano Atlántico y a la cascada Múlafossur, un atractivo frecuentemente fotografiado del norte de Europa.

La zona es también un punto de interés para observadores de aves y senderistas. Los caminos rurales y los acantilados permiten avistar especies endémicas y disfrutar de paisajes prácticamente intactos. De acuerdo con la Sociedad Ornitológica de las Islas Feroe, institución científica local, la región de Vágar alberga colonias de frailecillos, gaviotas y otras aves marinas.

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