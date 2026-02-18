Mundo

Siria promulgó una amnistía general que excluye delitos graves y reducción de penas para reclusos comunes

El texto se publicará en el Boletín Oficial y comenzará a aplicarse desde ese momento

Guardar
Ahmed al Shara priorizó iniciativas
Ahmed al Shara priorizó iniciativas legales para la reintegración social (Reuters)

El presidente de Siria Ahmed al Shara promulgó este miércoles una amnistía general para delitos cometidos antes del decreto, excluyendo a quienes cumplen condena por delitos graves o violaciones contra la población siria.

La medida, orientada a promover la reconciliación nacional, busca facilitar la reintegración de personas condenadas por delitos comunes y reducir la congestión en los centros penitenciarios.

La amnistía incluye la reducción de sentencias de cadena perpetua a 20 años de prisión y elimina las condenas de quienes padecen enfermedades terminales o incurables, así como de reclusos mayores de setenta años, siempre bajo condiciones específicas.

Algunos reclusos podrán acceder a
Algunos reclusos podrán acceder a reducción de penas bajo condiciones específicas (Reuters)

La disposición también concede indulto total para faltas, contravenciones y delitos previstos en leyes específicas, como las relacionadas con narcóticos en ciertos puntos, contrabando, comercio con divisas extranjeras y protección al consumidor.

Las personas condenadas por infracciones vinculadas a la Ley de Armas y Municiones podrán acogerse a la amnistía si entregan las armas a las autoridades en un plazo de tres meses.

Entre las exclusiones figuran delitos que impliquen violaciones graves contra el pueblo sirio, los tipificados en la Ley de Penalización de la Tortura, trata de personas, delitos graves contemplados en el Código Penal y otros relacionados con exámenes, bosques, prostitución y robo de infraestructuras eléctricas o de telecomunicaciones.

El anuncio del decreto coincide con modificaciones en el control territorial de Siria. Menos de mil familias permanecen en el campamento de al-Hol, en el noreste del país, tras el avance de fuerzas gubernamentales en la región.

La ONU reportó una fuerte
La ONU reportó una fuerte disminución de residentes en las últimas semanas (Reuters)

Miles de personas abandonaron el campamento durante la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias y la ocupación de cárceles donde se encontraban combatientes de Estado Islámico.

El enclave, situado cerca de la frontera con Irak, funcionó como uno de los principales centros de detención para familiares de presuntos miembros de Estado Islámico tras la ofensiva internacional. El ejército de Estados Unidos transfirió a 5.700 detenidos adultos a Irak en una operación posterior al traspaso de control.

El 19 de enero, un día antes del ingreso de fuerzas gubernamentales, al-Hol alojaba a 6.639 familias, equivalentes a 23.407 personas, principalmente sirios e iraquíes, junto a 6.280 extranjeros de más de cuarenta nacionalidades.

El campamento de al-Hol está
El campamento de al-Hol está ubicado en el noreste de Siria (Reuters)

La Agencia de la ONU para los Refugiados reportó una disminución significativa de residentes en las últimas semanas, aunque el acceso al campamento se restringió por razones de seguridad y no existen cifras actualizadas sobre la población restante.

Las autoridades sirias comenzaron el traslado de los últimos residentes nacionales a un campamento próximo a Alepo, mientras la mayoría de extranjeros habría salido durante el vacío de seguridad generado por la retirada de las fuerzas kurdas.

Un sector del campamento conocido como el anexo, considerado de mayor peligrosidad, quedó vacío tras los incidentes. Algunas personas lograron huir con ayuda de familiares o agrupaciones armadas, desplazándose tanto dentro como fuera de Siria.

Las autoridades restringieron el acceso
Las autoridades restringieron el acceso al campamento por motivos de seguridad (Europa Press)

Miles de personas huyeron de al-Hol, algunas durante la retirada de las fuerzas kurdas y otras con apoyo de fuerzas progubernamentales. Unidades de seguridad, en coordinación con actores internacionales, pusieron en marcha operativos para ubicar a los fugitivos, especialmente a quienes representan mayor riesgo.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

SiriaAhmed al Sharaal-Holmedio oriente

Últimas Noticias

El rey Federico de Dinamarca visitó Groenlandia para mostrar su apoyo a la isla

Durante su estadía en Nuuk, el monarca reafirmó su afecto por el pueblo groenlandés y recorrió instituciones locales junto al primer ministro Jens-Frederik Nielsen

El rey Federico de Dinamarca

Trump pidió al Reino Unido mantener el control de la isla Diego García: podría ser clave para responder un ataque de Irán

El mandatario destacó la importancia estratégica de la base militar ubicada en el océano índico, subrayando la posibilidad de emplearla frente a futuros conflictos con Teherán ante la escalada de tensiones con el régimen islámico

Trump pidió al Reino Unido

Estonia, que comparte frontera con Rusia, podría albergar armas nucleares de la OTAN en su territorio

La decisión está motivada por el aumento de la tensión en Europa tras la guerra entre Rusia y Ucrania

Estonia, que comparte frontera con

Cañones eternos, comidas únicas y monasterios legendarios: así es Macedonia del Norte, el secreto mejor guardado de los Balcanes

Paisajes inexplorados, recetas tradicionales y una hospitalidad genuina distinguen a este pequeño país, que invita a descubrir su cultura vibrante y su vida rural lejos de las multitudes y del turismo convencional

Cañones eternos, comidas únicas y

Ucrania recibió USD 584 millones en ayuda militar de Estados Unidos y aliados a través de la iniciativa de la OTAN

El presidente Volodimir Zelenski agradeció el apoyo, pero advirtió que el país necesitará USD 15.000 millones adicionales para sostener la defensa en 2026

Ucrania recibió USD 584 millones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es la cantidad de

Cuál es la cantidad de pan y tortilla de harina que puede comer al día una persona con hígado graso

Función institucional de la Cámara Federal de Casación Penal en clave de derecho comparado: lecciones del sistema procesal israelí

Liberan a un hombre que golpeó salvajemente a su expareja en la calle: “Si me toca pagar cana, la pago”

¿Habrá clases este viernes 19 de febrero? La SEP responde

Alberto Linero hizo advertencia el Miércoles de Ceniza: “No te pongas la cruz si vas a seguir con los chismes de tus compañeros de trabajo”

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) China y Japón dan

(Crónica) China y Japón dan impulso a sus medalleros

La primera misión espacial privada 100% española está prevista para 2027: El Miura 5 lanzará 2 satélites Tritó

(Crónica) Newcastle, Bodo y Bayer acercan los octavos con buena renta en la ida

Oriol Cardona: "Tengo muchas ganas de subirme al podio"

Investigadoras del CSIC desarrollan envases biodegradables a partir de harinas y algas

ENTRETENIMIENTO

A un año de la

A un año de la muerte de Gene Hackman, su patrimonio sigue sin herederos definidos

Escándalo por archivos sexuales del fundador de Playboy: viuda de Hugh Hefner denuncia posible exposición de menores de edad

¿Regreserá ‘America’s Next Top Model’? Esto es lo que se sabe

“Es la primera vez en mi vida que me nominan así”, afirma Wagner Moura por su llegada al Óscar como mejor actor

La tragedia de Miss J. después de ‘America’s Next Top Model’: un derrame cerebral, 5 semanas en coma y su lucha por volver a caminar