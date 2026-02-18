Mundo

Alerta en Occidente: Rusia e Irán llevarán a cabo maniobras navales conjuntas en aguas estratégicas del golfo de Omán

El anuncio se produce después de la última ronda de contactos indirectos entre Washington y Teherán celebrada en Ginebra, en un intento por reactivar el diálogo sobre el programa nuclear iraní

Una lancha rápida del Cuerpo
Una lancha rápida del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica participa en un ejercicio militar frente a la costa sur de Irán (Europa Press/Sepahnews)

Irán y Rusia realizarán este jueves maniobras navales conjuntas en el golfo de Omán y en el norte del océano Índico, en una nueva demostración de cooperación militar entre ambos países que se produce después de la última ronda de negociaciones indirectas entre Teherán y Washington en Ginebra, y en medio de un escenario regional marcado por el despliegue de fuerzas navales estadounidenses y por ejercicios iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz.

El anuncio fue realizado por el vicealmirante Hassan Maqsudlu, portavoz de los ejercicios, quien confirmó que “las armadas de Irán y Rusia celebrarán mañana unas maniobras navales conjuntas en el golfo de Omán y el norte del océano Índico”.

El alto mando iraní precisó que el objetivo de las operaciones es “desarrollar la cooperación marítima conjunta y reforzar las relaciones entre las armadas de ambos países a la hora de diseñar y ejecutar operaciones conjuntas”.

Según detalló el portavoz, las actividades se desarrollarán en el mar de Omán y en zonas adyacentes del océano Índico, sin que el régimen iraní haya informado la duración exacta de los ejercicios ni el número de unidades involucradas. En declaraciones difundidas por medios de propaganda de Teherán, Maqsudlu sostuvo que “el objetivo de estas maniobras es fortalecer la seguridad marítima y profundizar las relaciones entre las armadas de los dos países”.

El despliegue naval ruso-iraní se da en paralelo a ejercicios realizados a principios de semana por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán en el estratégico estrecho de Ormuz. En ese paso marítimo, punto clave para el movimiento de petróleo y gas natural a nivel global, Teherán movilizó unidades militares y anunció el cierre parcial del canal durante varias horas por razones de seguridad.

Desfile naval del Ejército de
Desfile naval del Ejército de la República Islámica de Irán durante la fase final de los ejercicios conjuntos Zolfaghar 1403, a lo largo de la costa de Makran, el mar de Omán (Europa Press/Archivo)

El objetivo es demostrar que Irán puede responder a cualquier amenaza y que la seguridad del estrecho está bajo control nacional”, señalaron fuentes militares iraníes.

La realización de estos ejercicios coincide con una etapa de máxima tensión en la región, marcada por la fuerte presencia de fuerzas estadounidenses en el golfo Pérsico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha definido el despliegue como una “armada” orientada a responder a cualquier provocación. Desde entonces, Teherán ha intensificado sus advertencias sobre un posible cierre del estrecho de Ormuz en caso de escalada.

El régimen iraní sostiene que estos ejercicios conjuntos buscan “garantizar la seguridad marítima” en rutas que concentran una parte significativa del tráfico energético mundial, pero también refuerzan la señal de acercamiento diplomático y militar con Moscú.

La relación entre Rusia y el régimen de Irán se ha profundizado en los últimos años, con la firma en enero de 2025 de un acuerdo de asociación estratégica que define las prioridades en materia de defensa, energía y cooperación tecnológica para las próximas dos décadas.

Moscú y Teherán han coordinado posiciones en foros internacionales y mantienen una agenda de colaboración en Siria, además de compartir intereses en el desarrollo de capacidades militares.

Por su parte, la armada rusa busca consolidar su presencia en aguas cálidas y participar en ejercicios que le permitan proyectar poder fuera de su entorno inmediato. Para Irán, la cooperación con Rusia representa una oportunidad de contrapesar la presión occidental y mostrar capacidad de respuesta ante eventuales bloqueos o sanciones en su contra.

Un misil es lanzado durante
Un misil es lanzado durante un ejercicio militar del Ejército de la República Islámica de Irán en un lugar no revelado de Irán (REUTERS/Archivo)

Las maniobras navales de esta semana se producen en un contexto de diálogos indirectos entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní, con la mediación de Omán. Aunque el canciller iraní Abbas Araqchi calificó los contactos como “constructivos” y mencionó avances en principios rectores para un acuerdo, Estados Unidos mantiene que Irán aún no acepta todas las condiciones exigidas para frenar su desarrollo nuclear.

(Con información de Europa Press y AFP)

