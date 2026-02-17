Mundo

EEUU instó a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia en la víspera de una nueva ronda de conversaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó que se trata de “conversaciones importantes” y aseguró: “Va a ser muy fácil”. “Eso es todo lo que le digo. Estamos en posición de hacerlo”, agregó

Guardar
EEUU instó a Ucrania a
EEUU instó a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia en la víspera de una nueva ronda de conversaciones (AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia, en la víspera de una nueva ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev en Ginebra, impulsadas por Washington.

Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápidamente”, afirmó el mandatario ante la prensa a bordo del avión presidencial, mientras viajaba hacia Washington. En el mismo intercambio con periodistas, subrayó que se trata de “conversaciones importantes” y aseguró: “Va a ser muy fácil”. “Eso es todo lo que le digo. Estamos en posición de hacerlo. Queremos que vengan”, agregó.

La reunión prevista en Ginebra tendrá lugar tras dos rondas anteriores de contactos mediadas por Estados Unidos en Abu Dhabi, que no arrojaron señales de avance decisivo. Ambas partes describieron públicamente esos intercambios como productivos, pero mantienen diferencias profundas sobre la cuestión territorial, eje central del conflicto que comenzó con la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Trump impulsa una salida negociada a la guerra y enviará a su principal emisario, Steve Witkoff, junto a su yerno y ex asesor Jared Kushner, como parte de la delegación estadounidense. Por parte de Rusia, la delegación estará encabezada por el exministro de Cultura Vladimir Medinski. Ucrania estará representada por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, acompañado por otros funcionarios.

Moscú mantiene sus exigencias de amplias concesiones territoriales y políticas por parte de Ucrania, planteamientos que Kiev rechaza y considera equivalentes a una capitulación. Las posiciones continúan alejadas en torno al estatus de los territorios ocupados y las garantías de seguridad futuras.

Trump impulsa una salida negociada
Trump impulsa una salida negociada a la guerra y enviará a su principal emisario, Steve Witkoff, junto a su yerno y ex asesor Jared Kushner, como parte de la delegación estadounidense (REUTERS)

En paralelo a la presión diplomática, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió el lunes que Rusia prepara un “ataque masivo” contra la infraestructura energética del país. Según indicó, instruyó a las autoridades para reforzar la seguridad de instalaciones estratégicas ante el riesgo de nuevos bombardeos.

Zelensky también se refirió a las negociaciones previstas en Ginebra y defendió que Ucrania no debe “repetir errores y ceder parte del territorio” a Rusia. En ese contexto, sostuvo que no se puede frenar las ambiciones del presidente ruso, Vladimir Putin, con “besos y flores”.

El Gobierno ucraniano insiste en que cualquier acuerdo sobre cuestiones territoriales debe tratarse a nivel de líderes y no limitarse a negociaciones técnicas. Kiev mantiene que la soberanía sobre los territorios en disputa no está sujeta a renuncia.

La propuesta planteada por Washington contempla la creación de una zona franca en el territorio en disputa, donde se pueda comerciar libremente como fórmula de compromiso. No obstante, Ucrania remarca que incluso en ese esquema conservaría la soberanía sobre esas áreas.

Zelensky también se refirió a
Zelensky también se refirió a las negociaciones previstas en Ginebra y defendió que Ucrania no debe “repetir errores y ceder parte del territorio” a Rusia (EP)

En cuanto a las opciones sobre el terreno, Ucrania apuesta por congelar las líneas actuales del frente como paso inicial hacia un arreglo político. Rusia, en cambio, aspira a consolidar el control sobre todo el Donbás, incluyendo zonas que no ocupa actualmente en el marco de la ofensiva iniciada en 2022.

Las conversaciones en Ginebra se desarrollarán en ese contexto de posiciones contrapuestas y bajo la presión de una situación militar que sigue activa. La Casa Blanca presenta la ronda como una oportunidad para avanzar hacia un entendimiento, mientras Kiev y Moscú mantienen exigencias que hasta ahora impiden un consenso sobre el futuro de los territorios en disputa.

(Con información de EP y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosUcraniaRusiaGuerra Rusia UcraniaGinebraDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Estados Unidos decidirá “pronto” si envía más armas a Taiwán tras la advertencia de Xi Jinping por las ventas militares a la isla

“Estoy hablando con él sobre eso. Tuvimos una buena conversación y tomaremos una decisión bastante pronto”, señaló el presidente Donald Trump al referirse al líder del régimen chino

Estados Unidos decidirá “pronto” si

Al menos 28 muertos y decenas de heridos por un ataque con drones contra un mercado en el centro de Sudán

Los proyectiles impactaron el recinto mientras cientos de civiles realizaban compras

Al menos 28 muertos y

India interceptó tres petroleros sancionados por Estados Unidos vinculados a la flota fantasma iraní

Nueva Delhi intensifica la vigilancia marítima tras un acuerdo comercial con Estados Unidos que incluye el compromiso de abandonar las compras de crudo ruso

India interceptó tres petroleros sancionados

Purga en China: el legado de Yan’an como justificación de la autoridad absoluta de Xi Jinping

Las recientes remociones en las fuerzas armadas y la retórica oficial evocan la histórica campaña de rectificación de Mao Zedong, alimentando la discusión sobre el control ideológico y la incertidumbre interna en China

Purga en China: el legado

Estados Unidos desplegó 100 militares en Nigeria tras meses de tensión por la violencia yihadista

El envío de tropas estadounidenses a la Base Aérea de Bauchi marca la primera presencia oficial confirmada sobre el terreno tras los bombardeos de diciembre contra campamentos del Estado Islámico en el noroeste del país

Estados Unidos desplegó 100 militares
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Patricia Bullrich volvió a hablar

Patricia Bullrich volvió a hablar de los cambios en las licencias por enfermedad: “Tuvimos un error”

Vía a El Aro en Ituango avanza tras destrabarse permiso ambiental para intervenir 9,75 hectáreas

The Weeknd: los looks con los que impone su sello personal entre la tradición y la vanguardia

Ejército frustra atentado en Jamundí y denuncian multas por asonadas contra tropas en zona rural

Auto de 3 millones de pesos se queda sin gasolina en Monterrey y desata burlas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Líder opositor húngaro promete poner fin a corrupción de Orbán y unirse a Fiscalía Europea

El norte de México revive "herida latente" con la celebración de Trump de anexión de 1848

Kiko Rivera, de buena mañana con las mujeres de su vida

El nuevo Gobierno del BNP de Bangladés tomará posesión el próximo martes

Australia asegura que no repatriará a sus nacionales recluidos en Siria tras la caída de Estado Islámico

ENTRETENIMIENTO

La inteligencia artificial reconfigura el

La inteligencia artificial reconfigura el cine y la TV: riesgos, empleos y una industria en transición

James Van Der Beek enfrentó problemas fiscales antes de su muerte

Al Pacino y Robert De Niro rinden homenaje a Robert Duvall con quien protagonizaron ‘El Padrino’

Melissa Gilbert envía un emotivo mensaje a sus seguidores tras alejarse por la situación legal de Timothy Busfield

Shakira rompe todos los récords en San Salvador con la residencia más grande de Centroamérica