EEUU instó a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia en la víspera de una nueva ronda de conversaciones (AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia, en la víspera de una nueva ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev en Ginebra, impulsadas por Washington.

“Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápidamente”, afirmó el mandatario ante la prensa a bordo del avión presidencial, mientras viajaba hacia Washington. En el mismo intercambio con periodistas, subrayó que se trata de “conversaciones importantes” y aseguró: “Va a ser muy fácil”. “Eso es todo lo que le digo. Estamos en posición de hacerlo. Queremos que vengan”, agregó.

La reunión prevista en Ginebra tendrá lugar tras dos rondas anteriores de contactos mediadas por Estados Unidos en Abu Dhabi, que no arrojaron señales de avance decisivo. Ambas partes describieron públicamente esos intercambios como productivos, pero mantienen diferencias profundas sobre la cuestión territorial, eje central del conflicto que comenzó con la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Trump impulsa una salida negociada a la guerra y enviará a su principal emisario, Steve Witkoff, junto a su yerno y ex asesor Jared Kushner, como parte de la delegación estadounidense. Por parte de Rusia, la delegación estará encabezada por el exministro de Cultura Vladimir Medinski. Ucrania estará representada por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, acompañado por otros funcionarios.

Moscú mantiene sus exigencias de amplias concesiones territoriales y políticas por parte de Ucrania, planteamientos que Kiev rechaza y considera equivalentes a una capitulación. Las posiciones continúan alejadas en torno al estatus de los territorios ocupados y las garantías de seguridad futuras.

Trump impulsa una salida negociada a la guerra y enviará a su principal emisario, Steve Witkoff, junto a su yerno y ex asesor Jared Kushner, como parte de la delegación estadounidense (REUTERS)

En paralelo a la presión diplomática, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió el lunes que Rusia prepara un “ataque masivo” contra la infraestructura energética del país. Según indicó, instruyó a las autoridades para reforzar la seguridad de instalaciones estratégicas ante el riesgo de nuevos bombardeos.

Zelensky también se refirió a las negociaciones previstas en Ginebra y defendió que Ucrania no debe “repetir errores y ceder parte del territorio” a Rusia. En ese contexto, sostuvo que no se puede frenar las ambiciones del presidente ruso, Vladimir Putin, con “besos y flores”.

El Gobierno ucraniano insiste en que cualquier acuerdo sobre cuestiones territoriales debe tratarse a nivel de líderes y no limitarse a negociaciones técnicas. Kiev mantiene que la soberanía sobre los territorios en disputa no está sujeta a renuncia.

La propuesta planteada por Washington contempla la creación de una zona franca en el territorio en disputa, donde se pueda comerciar libremente como fórmula de compromiso. No obstante, Ucrania remarca que incluso en ese esquema conservaría la soberanía sobre esas áreas.

Zelensky también se refirió a las negociaciones previstas en Ginebra y defendió que Ucrania no debe “repetir errores y ceder parte del territorio” a Rusia (EP)

En cuanto a las opciones sobre el terreno, Ucrania apuesta por congelar las líneas actuales del frente como paso inicial hacia un arreglo político. Rusia, en cambio, aspira a consolidar el control sobre todo el Donbás, incluyendo zonas que no ocupa actualmente en el marco de la ofensiva iniciada en 2022.

Las conversaciones en Ginebra se desarrollarán en ese contexto de posiciones contrapuestas y bajo la presión de una situación militar que sigue activa. La Casa Blanca presenta la ronda como una oportunidad para avanzar hacia un entendimiento, mientras Kiev y Moscú mantienen exigencias que hasta ahora impiden un consenso sobre el futuro de los territorios en disputa.

(Con información de EP y AFP)