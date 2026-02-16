El influencer italiano Damiano Alberti murió a los 23 años tras una larga lucha contra el cáncer

El creador de contenido italiano Damiano Alberti falleció a los 23 años por un cáncer de pierna tras tres años de lucha (Instagram / @damiano_alberti)

El fallecimiento de Damiano Alberti, reconocido influencer italiano, sacudió a sus seguidores y al entorno digital. El joven, que tenía solo 23 años, murió a causa de un cáncer de pierna tras tres años de lucha contra la enfermedad. La noticia se conoció el sábado 14 de febrero de 2026 y fue confirmada por su familia a través de una publicación en Instagram.

La sala velatoria quedó instalada el lunes 16 de febrero a las 15:00 horas en la Domus Caere de Cerveteri, localidad donde Alberti residía junto a su familia, en Via Settevene Palo 209. El funeral está previsto para el miércoles 18 de febrero, a las 15 horas, en la iglesia parroquial de Santa Maria Maggiore de Cerveteri.

La conmoción generada por la noticia se reflejó rápidamente en las redes, donde miles de usuarios expresaron su dolor y rindieron homenaje al joven creador.

Trayectoria y diagnóstico de Damiano Alberti

La vida pública de Damiano Alberti dio un vuelco en 2023, cuando decidió compartir en sus redes sociales que le habían diagnosticado un tumor maligno en la pierna. Aunque su primer video data de marzo de ese año, fue recién en mayo cuando reveló la gravedad de su condición tras someterse a una revisión médica que resultó adversa. Desde entonces, inició un tratamiento y optó por documentar de manera transparente su experiencia con la enfermedad, permitiendo que miles de seguidores acompañaran cada etapa de su proceso.

A lo largo de los siguientes meses, el influencer fue relatando en distintas plataformas cómo se enteró del diagnóstico y los desafíos que implicaba enfrentar la quimioterapia. Durante el verano de 2024, intensificó su actividad en redes, especialmente en YouTube, donde compartió videos e incluso entrevistas en las que abordaba tanto los aspectos físicos como emocionales de su tratamiento. Este enfoque honesto y directo sobre su enfermedad marcó el tono de su presencia digital y atrajo la atención de una comunidad cada vez más amplia.

El video más destacado de Damiano Alberti, '365 días después: La historia de mi enfermedad', documentó un año de su lucha contra el cáncer (Instagram / @damiano_alberti)

La actividad en las plataformas digitales, le permitió conectar con una audiencia diversa y comprometida, la cual se mantuvo atenta a cada una de sus actualizaciones incluso en los peores momentos. En YouTube, uno de sus contenidos más destacados fue el video titulado “365 días después: La historia de mi enfermedad”, donde detalló cómo se enteró del diagnóstico y los altibajos experimentados entre 2024 y 2025.

Durante septiembre de 2025, Alberti compartió una actualización significativa, en la que admitía que la información médica recibida en el último año había sido especialmente desalentadora. En ese periodo, habló abiertamente sobre el impacto de la enfermedad en su salud mental, describiendo cómo la incertidumbre y la ansiedad transformaron su perspectiva: “Me había convertido, digamos, en una persona morbosa, sin objetivos, sin nada propio que perseguir”, reconoció ante su audiencia.

Ese mismo mes, la situación se agravó cuando debió ser hospitalizado tras desmayarse en su casa. A raíz de eso, anunció que no podría crear contenido con regularidad, aunque días después comunicó su salida del hospital “sin poder quejarse demasiado de los resultados”. En su último video de YouTube, titulado “500 días para vivir de nuevo”, repasó este difícil periodo y sibrayó la promesa personal de dejar atrás el miedo al futuro y centrarse en el presente, a pesar de las adversidades.

Si bien en diversos períodos mantuvo solencio en las redes motivados por las hospitalizaciones o las cirugías, su regreso siempre fue recibido con muestras de afecto y mensajes de aliento. En diciembre de 2025 compartió que había logrado volver a caminar, lo que generó numerosas reacciones positivas entre sus seguidores.

Las despedidas a Damiano Alberti

El anuncio de la muerte generó un fuerte impacto en las redes sociales y en el entorno de los creadores de contenido italianos. En la última publicación de Instagram del joven, se multiplicaron los mensajes de condolencia, gratitud y admiración por su coraje al compartir su historia. Amigos, familiares y miles de seguidores expresaron su dolor y reconocieron el legado emocional de Damiano.

En septiembre de 2025, Damiano Alberti reveló la gravedad de su estado y el impacto emocional de la enfermedad en su salud mental (Instagram / @damiano_alberti)

Entre los homenajes más destacados se encuentran los mensajes de otros creadores digitales, como Jody Cecchetto, quien escribió: “Me enseñaste mucho, hermanito”, y Samara Tramontana, estrella de TikTok, que sumó: “Un abrazo enorme”. El hermano de Damiano, Federico Alberti, agradeció públicamente a la comunidad por permitir que Damiano cumpliera parte de su sueño y viviera acompañado por el apoyo de sus seguidores.

Las muestras de afecto no se limitaron a figuras del streaming. Diversos usuarios anónimos compartieron experiencias personales, reflexionando sobre el ejemplo de vida que representó Damiano. Un mensaje, en particular, relató cómo la familia de un joven diagnosticado con cáncer en 2024 se sintió identificada y reconfortada por la valentía de Damiano, generando un espacio de empatía entre quienes atravesaban situaciones similares.

El streamer y youtuber Davide Marra (Conocido como Mr. Marra) también rindió tributo al joven, recordándolo junto a Federico Frusciante, otro creador de contenido fallecido el mismo día. Marra relató: “Es el día más oscuro de mi vida. Espero despertar de esta terrible pesadilla, que me arrebató a Damiano y Federico el mismo día. Hace apenas un día nos despedimos por última vez: con un abrazo, diciéndonos: ‘¡Qué bonito es esto! ¡Te quiero!’”.