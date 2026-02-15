Hong Kong incrementará la vigilancia masiva con la instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento facial en las calles

Una bandera de Hong Kong ondea detrás de un par de cámaras de vigilancia fuera de las Oficinas del Gobierno Central en Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu

Las autoridades de Hong Kong planean activar tecnologías de identificación facial en sus sistemas de videovigilancia “tan pronto como este año” una vez que resuelvan los escollos legales y técnicos pendientes, en medio de crecientes inquietudes por una posible expansión de la vigilancia masiva.

El comisionado Joe Chow Yat-ming, máximo responsable de la Policía, indicó hoy que el Cuerpo priorizará la conexión de los circuitos cerrados de televisión situados en grandes superficies comerciales de elevado tránsito y emplazamientos clave al programa SmartView. Los gestores de estos espacios, subrayó, han acogido “con buena disposición” la propuesta.

El departamento había anticipado con anterioridad que el sistema biométrico estaría operativo antes de finalizar 2024. Chow reconoció, no obstante, que diversos impedimentos jurídicos y operativos han obligado a retrasar su puesta en marcha.

“La capacidad de adaptación de nuestros agentes, la receptividad de la ciudadanía y el marco normativo constituyen los ámbitos en los que avanzamos de forma prioritaria”, explicó durante una entrevista emitida por televisión y publicada hoy por el diario local South China Morning Post.

El departamento de policía había anticipado con anterioridad que el sistema biométrico estaría operativo antes de finalizar 2024. (AP Foto/Chan Long Hei)

“Confío en que podamos implantarlo en un plazo breve... No estoy en condiciones de asegurar que sea este ejercicio, pero desde luego lo deseo. En caso contrario, aspiramos a que sea el próximo”, añadió.

El jefe policial garantizó que la población será debidamente notificada antes de cualquier despliegue efectivo. Según comunicados previos del departamento, la herramienta servirá para localizar a presuntos implicados en delitos o a personas desaparecidas y para generar alertas automáticas ante coincidencias.

El Ejecutivo ha solicitado la reserva de 4.000 millones de dólares hongkoneses (unos 512 millones de dólares) para ampliar el proyecto denominado SmartView.

El objetivo pasa por sumar 6.500 nuevos dispositivos en todo el territorio, alcanzando los 66.500 aparatos en 2031, y por desarrollar un conjunto de instrumentos de análisis videográfico impulsados por inteligencia artificial.

Un dispositivo de reconocimiento facial. REUTERS/Thomas Peter

Un informe remitido a la comisión de seguridad del Legislativo detalla que las fuerzas del orden suscribirán acuerdos con operadores privados para incorporar equipos compatibles, modernizar la plataforma de gestión, incrementar la capacidad de almacenamiento y reforzar las redes de fibra óptica que aseguren una transmisión fluida.

Chow confirmó que ya se han mantenido contactos con varios promotores de centros comerciales. “Las conversaciones han sido fructíferas y esperamos materializar las primeras conexiones a lo largo de 2026”, precisó, con preferencia para los establecimientos de mayor concurrencia y valor estratégico.

En paralelo, el responsable se refirió a la asamblea anual de Interpol que la ciudad acogerá en noviembre por primera vez.

Reconoció que la relación de participantes aún no está cerrada debido a las tensiones geopolíticas, pero recalcó que el departamento mantendrá intactos sus canales de colaboración internacional, con especial énfasis en los países del sudeste asiático, refugios habituales de fugitivos.

(con información de EFE)