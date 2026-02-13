La policía de Francia detuvo a 9 personas por un presunto fraude con entradas del Louvre: habrían generado más de USD 11 millones

La pirámide de cristal del Museo del Louvre en París, el 6 de enero de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

La Fiscalía de París informó el jueves que nueve personas fueron detenidas en relación con una investigación sobre un supuesto fraude de entradas en el Museo del Louvre, considerada la galería de piezas arte más visitada del mundo.

El esquema, que habría operado durante una década, generó pérdidas estimadas en más de USD 11,8 millones de dólares para la institución.

“La operación policial, llevada a cabo el martes 10 de febrero de 2026, fue tras un informe del Museo del Louvre, como parte de su política antifraude, y tras las conversaciones en curso entre el personal del museo y la Policía sobre prácticas fraudulentas”, informó la entidad.

Las detenciones se realizaron el martes como parte de una investigación judicial abierta tras una denuncia presentada por el propio museo en diciembre de 2024. Entre los arrestados figuran dos empleados del Louvre, varios guías turísticos y una persona identificada como el posible cabecilla de la red.

La investigación reveló que los guías turísticos chinos, y posteriormente otros guías, reutilizaban fraudulentamente las mismas entradas para introducir a diferentes grupos de turistas chinos al museo.

La gente se encuentra cerca de la pirámide de cristal del Museo del Louvre (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Estas actividades llevaron a la dirección del museo a implementar un plan antifraude estructurado, que incluye un mapeo del fraude, diversas medidas preventivas y correctivas (legales, técnicas y de control) y el seguimiento de sus resultados”, precisó.

Además, se sospecha que los guías evitaban el pago de la tarifa especial por conferencia dividiendo los grupos y, presuntamente, pagaban en efectivo a empleados del Louvre para que no verificaran las entradas.

Las pesquisas, que incluyeron escuchas telefónicas y vigilancia, confirmaron la existencia del fraude y de cómplices dentro del museo. Se estima que la red pudo haber facilitado el ingreso de hasta 20 grupos turísticos diarios durante los últimos diez años.

Las autoridades incautaron más de 957.000 euros en efectivo, incluidos 67.000 euros en moneda extranjera, y 486.000 euros de cuentas bancarias. Parte del dinero se habría invertido en bienes raíces en Francia y Dubai.

La fiscalía indicó que un fraude similar de entradas podría haber ocurrido en el Palacio de Versalles, aunque no ofreció detalles adicionales.

Exterior del Museo del Louvre (EFE/ Edgar Sapiña Manchad)

El Museo del Louvre enfrentó otros incidentes de seguridad en los últimos meses, entre ellos el robo de joyas en octubre pasado, cuando un grupo sustrajo piezas valoradas en unos 88 millones de euros. Aunque hubo detenciones, varios de los tesoros aún no se recuperaron.

Durante el robo fueron sustraídos hasta ocho artículos, entre ellos joyas y objetos de gran valor, incluida la emblemática corona de la emperatriz Eugenia. Afortunadamente, la corona cayó de una de las bolsas mientras los ladrones huían. El preciado objeto sufrió daños, pero el museo confirmó que la pieza mantiene “su integridad casi total”.

La corona mantiene las 56 esmeraldas originales y, de los 1.354 diamantes, únicamente faltan unos diez, todos de pequeño tamaño y ubicados en el borde de la base. Otros nueve diamantes se soltaron durante el robo, pero lograron recuperarse.

Según el Louvre, “aunque la forma de la corona ha sido alterada, se conservan casi todos sus componentes. Solo falta uno de sus elementos decorativos”. Por ello, el museo indicó que “su restauración completa será posible sin necesidad de reconstrucción ni recreación, ya que bastará con remodelar su estructura”, y la subdirectora del Departamento de Artes Decorativas del Louvre, Olivier Gabet, estimó el gasto de la reparación en torno a los 40.000 euros.

Estado de la corona de María Eugenia, después de sufrir daños durante el robo en el Louvre. (Thomas Clot/Museo del Louvre/AFP)

Desde el robo de joyas ocurrido el 19 de octubre de 2025, el Louvre enfrentó una serie de incidentes que han puesto al descubierto debilidades en su estructura y gestión.

Las investigaciones posteriores señalaron problemas de coordinación interna y falta de recursos, lo que motivó la creación de una nueva dirección y un comité de seguridad, además del anuncio de la instalación de cien cámaras perimetrales y un puesto policial móvil.

Al mismo tiempo, el museo tuvo que afrontar cierres parciales, primero por la detección de vigas frágiles en la galería Campana y luego por una inundación que provocó daños en cientos de libros antiguos.

(Con información de EFE y The Associated Press)