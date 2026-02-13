Mundo

Japón afirmó que existen “diferencias” con Estados Unidos sobre un millonario acuerdo de inversión

Las nuevas conversaciones sobre el tratado comercial expusieron la dificultad de conciliar intereses estratégicos en un contexto de tensiones arancelarias y expectativas divergentes en torno a la distribución del capital japonés en territorio estadounidense

Ryosei Akazawa, ministro de Industria
Ryosei Akazawa, ministro de Industria de Japón (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Archivo)

Ryosei Akazawa, ministro de Industria de Japón, afirmó este viernes que persisten diferencias con Estados Unidos respecto al destino de los USD 550.000 millones que Tokio se comprometió a invertir como parte del acuerdo comercial bilateral.

En una rueda de prensa en Washington, Akazawa señaló que “todavía hay diferencias significativas”, según declaraciones recogidas por el medio Nikkei tras reunirse con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

El Ministerio de Industria japonés informó en X que Akazawa y Lutnick mantuvieron “conversaciones en profundidad” sobre la primera ronda de inversiones previstas en el acuerdo, y anunciaron que trabajarán para “acelerar aún más la coordinación”.

A pesar de los desacuerdos, el objetivo es lograr un pacto antes de la visita de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a Estados Unidos el 19 de marzo, donde tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump.

Por medio de la misma red social, Akazawa escribió: “Aunque el Secretario de Comercio y yo hemos tenido fuertes discusiones durante las negociaciones, siempre compartimos el mismo sentimiento antes y después de las negociaciones: “¡Somos mejores amigos!“.

Donald Trump y Sanae Takaichi,
Donald Trump y Sanae Takaichi, durante la ceremonia de firma de un documento sobre la implementación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón en la casa de huéspedes del estado del Palacio de Akasaka en Tokio, Japón, el martes 28 de octubre de 2025 (Kiyoshi Ota/REUTERS)

“Confirmamos cada vez que nos reunimos que las empresas japonesas y estadounidenses involucradas deben poder obtener beneficios sólidos y en ningún caso asumir pérdidas”, señaló Akazawa. El ministro también aclaró que “aún no se han tomado decisiones” sobre el calendario de las próximas negociaciones ni sobre la fecha de su siguiente visita.

El acuerdo comercial, alcanzado en julio de 2025 tras meses de negociaciones, estipula que Japón debe invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos a cambio de una reducción de aranceles al 15%, en lugar del 25% inicialmente advertido por Trump. Sin embargo, aún no se definió el destino exacto de esas inversiones.

En paralelo, a finales de enero pasado Trump advirtió que volvería a subir los aranceles a ciertos productos asiáticos del 15% al 25%, argumentando demoras en la aprobación parlamentaria en Seúl de su respectivo acuerdo comercial, que contempla una inversión surcoreana de USD 350.000 millones en Estados Unidos.

Luego de que el gobierno japonés confirmara el viernes pasado la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, para visitar la Casa Blanca, Tokio manifestó su interés en que China participe en futuros acuerdos multilaterales de control de armas nucleares, tras la expiración del tratado Nuevo START entre Estados Unidos y Rusia.

Por su parte, China mostró
Por su parte, China mostró su "pesar" por la expiración del Nuevo START, pero rechazó sumarse a conversaciones nucleares (Europa Press)

El portavoz gubernamental, Kei Sato, subrayó la importancia de ampliar el alcance de las negociaciones para incluir a más potencias nucleares. Según la agencia Kyodo y otros medios, Japón busca asumir un papel de liderazgo en los procesos de desarme nuclear.

En una rueda de prensa, el funcionario expresó: “Tenemos la intención de seguir trabajando estrechamente con Estados Unidos al tiempo que alentamos a otros países relacionados a participar”. Con estas declaraciones, Tokio reafirmó su objetivo de contribuir a la creación de una base internacional sólida tras la desaparición del anterior mecanismo de control.w

Japón considera que la cooperación activa con Estados Unidos y la inclusión de otras potencias como China y Rusia son esenciales para gestionar la proliferación nuclear global.

El vocero explicó que, aunque el tratado solo permitía una prórroga, existía la opción de negociar un marco sucesor, algo que finalmente no ocurrió. Moscú sugirió la posibilidad de un nuevo acuerdo basado en compromisos voluntarios, mientras que Washington insistió en la necesidad de que cualquier tratado posterior al Nuevo START incluyera también a China.

(Con información de EFE y AFP)

