Zelensky descartó celebrar elecciones en Ucrania y condicionó cualquier convocatoria a un alto el fuego

Zelensky descartó elecciones en Ucrania y condicionó cualquier convocatoria a un alto el fuego y garantías de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, negó este miércoles que tenga previsto anunciar una convocatoria a elecciones presidenciales y a un referéndum sobre un eventual acuerdo de paz con Rusia, y afirmó que cualquier proceso comicial solo será posible cuando exista un alto el fuego y se cuente con garantías de seguridad verificables para la población.

“En cuanto a las elecciones, es la primera vez que escucho esto y la intención de anunciarlas el 24 de febrero”, declaró el mandatario en una conversación en línea con periodistas.

Zelensky fue categórico al descartar que esa fecha, que coincide con el aniversario del inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, pueda ser utilizada para un anuncio de ese tipo.

“No se pueden anunciar elecciones, ningunas elecciones, el 24 de febrero”, afirmó.

El jefe de Estado reiteró que la posición de su Gobierno no ha cambiado y que la prioridad sigue siendo la seguridad del país en medio de la guerra.

“Convocaremos elecciones cuando existan todas las garantías de seguridad adecuadas”, insistió. Según explicó, el debate sobre una posible convocatoria no parte de la agenda interna de Kiev, sino que ha sido planteado por algunos socios internacionales en el marco de las conversaciones diplomáticas.

Zelensky sostuvo que, desde el punto de vista político y organizativo, el país está en condiciones de preparar un proceso electoral, pero que las circunstancias actuales lo impiden.

“Sin duda, estamos preparados para las elecciones”, señaló. Sin embargo, subrayó que el factor determinante es el cese de las hostilidades. “He dicho que es muy simple: declaren un alto el fuego y habrá elecciones”, remarcó.

El mandatario también negó que Estados Unidos haya condicionado su apoyo en materia de seguridad a la realización de comicios en el corto plazo. “No están amenazando con abandonar las garantías de seguridad. Además, no vinculan las elecciones con las garantías de seguridad”, afirmó, al rechazar versiones sobre supuestas presiones externas para acelerar un proceso electoral.

Zelensky recordó que su mandato presidencial, iniciado en 2019, debía concluir en mayo de 2024, pero que la Constitución de Ucrania prohíbe la celebración de elecciones mientras se mantenga la ley marcial. Esa norma se encuentra en vigor desde el comienzo de la invasión rusa, lo que impide legalmente la realización de campañas, votaciones y referendos en condiciones normales.

La Comisión Electoral Central de Ucrania ha reiterado que la organización de elecciones durante la ley marcial es impracticable desde el punto de vista legal y técnico, debido a los riesgos de seguridad, al desplazamiento de millones de personas y a la imposibilidad de garantizar el voto en los territorios cercanos al frente de combate.

A pesar de ello, el propio Zelensky reconoció que el debate sobre cómo organizar eventuales comicios en un escenario de transición ya existe. En diciembre pasado, pidió al Parlamento que comenzara a estudiar reformas legales que permitan, en el futuro, adaptar el sistema electoral a una situación extraordinaria. En ese contexto, indicó que está dispuesto a respaldar una convocatoria siempre que se realice “en un plazo adecuado y de forma legítima y segura”.

El líder ucraniano sostuvo que, si Moscú aceptara detener las hostilidades, podría abrirse una ventana para avanzar hacia un acuerdo político en los próximos meses. Según explicó, un escenario de reducción real de la violencia permitiría iniciar la planificación de un proceso electoral nacional, siempre bajo supervisión institucional y con garantías para votantes, candidatos y autoridades.

Desde el oficialismo ucraniano también se remarcó que existe consenso político interno en que ni un referéndum ni elecciones presidenciales pueden celebrarse mientras el país permanezca bajo ley marcial. Dirigentes del partido gobernante han señalado que cualquier fecha que se mencione públicamente carece de sustento mientras continúen los ataques y no exista un marco mínimo de seguridad.

Zelensky, además, rechazó que se esté evaluando fijar de manera anticipada una fecha concreta para una consulta popular sobre un eventual acuerdo de paz. En su opinión, plantear plazos en la situación actual resulta improcedente. “Mencionar fechas es prematuro”, afirmó, al insistir en que el único punto de partida posible es un cese efectivo del fuego.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)